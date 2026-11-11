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Στη σύλληψη του ιδιοκτήτη της εταιρείας καθαρισμού προχώρησε η Αστυνομία μετά τη διαρροή χημικών που είχε ως αποτέλεσμα να καταλήξουν στο νοσοκομείο μαθητές και εργαζόμενοι στα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη, στο Κορωπί.

Την ίδια ώρα οι δύο συντηρητές που είχαν προσαχθεί με τον ιδιοκτήτη αφέθηκαν ελεύθεροι. Με εντολή εισαγγελέα όμως, αφέθηκε στη συνέχεια ελεύθερος και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας. Η δικογραφία σε βάρος του θα αποσταλεί στη δικαιοσύνη που θα κρίνει την περαιτέρω ποινική του αντιμετώπιση.

Επιπλέον, όπως αναφέρει το protothema.gr στη σχηματισθείσα δικογραφία περιλαμβάνεται ως κατηγορούμενος και ο ιδιοκτήτης των εκπαιδευτηρίων, Ηλίας Καίσαρης, χωρίς ωστόσο να κινηθεί σε βάρος του η αυτόφωρη διαδικασία και χωρίς να πραγματοποιηθεί η σύλληψή του.

Για το περιστατικό πήραν θέση και τα Εκπαιδευτήρια όπου μέσω ανακοίνωσης έκαναν γνωστό ότι έγινε λανθασμένη ανάμειξη χημικών ουσιών από εξωτερικό συνεργείο που πραγματοποιούσε εργασίες συντήρησης στην πισίνα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του σχολείου, κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης της κολυμβητικής δεξαμενής, παρουσιάστηκε έντονη οσμή εξαιτίας λανθασμένης ανάμειξης χημικών ουσιών από τους συντηρητές στον χώρο του μηχανοστασίου.

Όπως διευκρινίζεται, η εστία του περιστατικού περιορίστηκε στο μηχανοστάσιο, χωρίς να επηρεαστεί το νερό της πισίνας. Το δοχείο με τις χημικές ουσίες απομακρύνθηκε άμεσα, ενώ η συλλογή και η μεταφορά του έγιναν από τον αρμόδιο φορέα, με βάση την προβλεπόμενη διαδικασία. Έπειτα από σύσταση του ΕΚΑΒ, 13 μαθητές και εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν στα Νοσοκομεία Παίδων και «Σωτηρία» για προληπτικές εξετάσεις. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει λάβει το σχολείο, όλοι είναι καλά στην υγεία τους.

Στην ανακοίνωσή τους, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη υποστηρίζουν ότι η ευθύνη για το περιστατικό βαρύνει αποκλειστικά την εταιρεία που είχε αναλάβει τη συντήρηση της πισίνας και τους υπευθύνους της.

Η ανακοίνωση των Εκπαιδευτηρίων Καίσαρη

«Το πρωί της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου 2026, κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης της κολυμβητικής δεξαμενής του σχολείου από εξωτερικό συνεργείο, παρουσιάστηκε έντονη οσμή, λόγω λανθασμένης ανάμειξης χημικών ουσιών από τους συντηρητές στον χώρο του μηχανοστασίου.

Η διεύθυνση του σχολείου προχώρησε αμέσως στην εκκένωση του κτηρίου. Οι μαθητές και οι εργαζόμενοι μετακινήθηκαν με ασφάλεια στο κτήριο του Γυμνασίου–Λυκείου, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση από το σημείο και δεν επηρεάστηκε από το περιστατικό. Παράλληλα, ειδοποιήθηκαν η Ελληνική Αστυνομία, η Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ.

Η εστία του περιστατικού εντοπίστηκε στον χώρο του μηχανοστασίου, χωρίς να επηρεαστεί το νερό της πισίνας. Το δοχείο με τις χημικές ουσίες απομακρύνθηκε άμεσα και η ασφαλής συλλογή και μεταφορά του πραγματοποιήθηκε από τον αρμόδιο φορέα, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.

Κατόπιν σύστασης του ΕΚΑΒ, 13 μαθητές και εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν για προληπτικό ιατρικό έλεγχο στα Νοσοκομεία Παίδων και «Σωτηρία». Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε λάβει, είναι καλά στην υγεία τους.

Η υπαιτιότητα για το περιστατικό βαρύνει αποκλειστικά την εταιρεία που είχε αναλάβει τη συντήρηση της κολυμβητικής δεξαμενής και τους υπεύθυνους. Η κολυμβητική δεξαμενή είναι νομίμως αδειοδοτημένη, πληροί όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές και ουδέποτε μέχρι σήμερα έχει παρουσιάσει οποιοδήποτε πρόβλημα.

Οποιαδήποτε αναφορά συσχετίζει το περιστατικό με το νερό ή τα αποθηκευτικά μέσα της κολυμβητικής δεξαμενής είναι απολύτως εσφαλμένη και θα ληφθούν νομικά μέτρα εναντίον κάθε προσώπου που τη διακινεί.

Τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη θα ασκήσουν κάθε νόμιμο δικαίωμά τους κατά παντός υπευθύνου.

Κατανοούμε την ανησυχία που προκάλεσε το περιστατικό στους μαθητές, στις οικογένειές τους. Η ασφάλεια και η υγεία των μαθητών και του προσωπικού αποτελούν την πρώτη μας προτεραιότητα.

Ευχαριστούμε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για την άμεση ανταπόκριση».

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, 14 μαθητές διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού, ενώ 14 ενήλικες, μέλη του προσωπικού, μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Σωτηρία λόγω εισπνοής αερίων.

Από το Παίδων όπου διακομίστηκαν με ΕΚΑΒ ή συνοδεία γονέων 13 παιδιά έχουν ήδη εξεταστεί και πάρει εξιτήριο τα 5 ενώ συνεχίζεται η εξέταση των υπολοίπων 8.

Πρόκειται για πέντε κορίτσια και οχτώ αγόρια, έξι ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα παιδιά διακομίστηκαν λόγω αναφερόμενης εισπνοής αερίου χλωρίου από χημικά πισίνας ενώ κανένας από τους ανήλικους μαθητές δεν έχει εμφανίσει τυχόν συμπτώματα.

Δικογραφία σε βάρος του ιδιοκτήτη των Εκπαιδευτηρίων Καίσαρη και της εταιρείας καθαρισμού για τις αναθυμιάσεις που έστειλαν στο νοσοκομείο μαθητές και εργαζόμενους

Η πισίνα του σχολείου

Παράλληλα, δύο συντηρητές που πραγματοποιούσαν εργασίες στην πισίνα μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Κορωπίου. Ένας ακόμη μαθητής παραλήφθηκε απευθείας από τη μητέρα του, με υπεύθυνη δήλωση.

«Υπήρξε μια οσμή, ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο, τώρα δεν υπάρχει κανένα θέμα» ανέφερε ο διευθυντής και ιδιοκτήτης των Εκπαιδευτηρίων, Ηλίας Καίσαρης.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις του σχολείου, στη συμβολή των οδών Λαμπτρών και Λυσιμάχου 1. Για προληπτικούς λόγους εκκενώθηκαν το Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο και απομακρύνθηκαν με ασφάλεια οι μαθητές και το προσωπικό.

Οι Αρχές νωρίς το μεσημέρι απομάκρυναν το δοχείο με το υδροχλωρικό οξύ από την αποθήκη της πισίνας.

Για το περιστατικό επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 4 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κορωπίου ενώ η απομάκρυνση του δοχείου με το υδροχλωρικό οξύ και η μεταφορά του σε ασφαλές σημείο, πραγματοποιήθηκε από την ειδική ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ.