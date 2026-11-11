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Σε τρεις προσαγωγές προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά το περιστατικό με τη διαρροή χημικών ουσιών στα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη, στο Κορωπί, που προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και οδήγησε στη μεταφορά μαθητών και εργαζομένων σε νοσοκομεία.

Όπως μεταδίδει το protothema.gr, οι αστυνομικοί προσήγαγαν τον ιδιοκτήτη της εταιρείας που είχε αναλάβει τη συντήρηση και τον καθαρισμό της σχολικής πισίνας, καθώς και δύο εργαζομένους της, οι οποίοι εμπλέκονταν στις εργασίες που πραγματοποιούνταν στον χώρο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (11/11), όταν κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης στην πισίνα αναδύθηκαν αναθυμιάσεις, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στο σχολικό συγκρότημα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ συνολικά 28 μαθητές και ενήλικες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία και δομές υγείας για ιατρική αξιολόγηση.

Στο Παίδων 13 εξάχρονα παιδιά – Πέντε έχουν πάρει εξιτήριο

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, 13 μαθητές ηλικίας έξι ετών μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», είτε με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ είτε με τη συνοδεία των γονέων τους.

Πρόκειται για πέντε κορίτσια και οκτώ αγόρια, τα οποία εξετάστηκαν προληπτικά λόγω πιθανής εισπνοής αερίου χλωρίου, που φέρεται να προήλθε από χημικές ουσίες οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση της πισίνας.

Από τα 13 παιδιά, τα πέντε έχουν ήδη λάβει εξιτήριο, ενώ τα υπόλοιπα οκτώ εξακολουθούν να υποβάλλονται σε ιατρικό έλεγχο. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, κανένα από τα παιδιά δεν έχει παρουσιάσει συμπτώματα.

Παράλληλα, 12 εργαζόμενοι του σχολείου διακομίστηκαν στο νοσοκομείο «Σωτηρία» λόγω εισπνοής αερίων, ενώ δύο μέλη του συνεργείου συντήρησης μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Κορωπίου.

Ένας ακόμη μαθητής αποχώρησε από τις σχολικές εγκαταστάσεις με τη μητέρα του, η οποία τον παρέλαβε υπογράφοντας σχετική υπεύθυνη δήλωση.

Εκκενώθηκαν Δημοτικό και Νηπιαγωγείο – Παρέμβαση της ΕΜΑΚ

Μετά την εκδήλωση του περιστατικού, η διεύθυνση των Εκπαιδευτηρίων ενεργοποίησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας, προχωρώντας στην προληπτική εκκένωση του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου.

Οι μαθητές και το προσωπικό απομακρύνθηκαν από τα κτήρια και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο του σχολικού συγκροτήματος, το οποίο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Λαμπτρών και Λυσιμάχου 1.

Για την αντιμετώπιση του συμβάντος κινητοποιήθηκαν εννέα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κορωπίου.

Καθοριστική ήταν και η παρέμβαση της ειδικής ομάδας της 1ης ΕΜΑΚ, η οποία ανέλαβε την απομάκρυνση δοχείου με υδροχλωρικό οξύ από την αποθήκη της πισίνας και τη μεταφορά του σε ασφαλές σημείο.

Ο διευθυντής και ιδιοκτήτης των Εκπαιδευτηρίων, Ηλίας Καίσαρης, επιχείρησε να καθησυχάσει τους γονείς, δηλώνοντας χαρακτηριστικά:

«Υπήρξε μια οσμή, ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο, τώρα δεν υπάρχει κανένα θέμα».

Τι αναφέρουν τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη – Αποδίδουν την ευθύνη στο εξωτερικό συνεργείο

Με ανακοίνωσή της, η διοίκηση του σχολείου αποδίδει το συμβάν σε λανθασμένη ανάμειξη χημικών ουσιών κατά τις εργασίες συντήρησης της πισίνας από εξωτερικό συνεργείο.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι το νερό της πισίνας δεν επηρεάστηκε, επισημαίνοντας πως οι εγκαταστάσεις διαθέτουν τις προβλεπόμενες άδειες και πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφαλείας.

Η διοίκηση δηλώνει επίσης ότι επιφυλάσσεται να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της εναντίον των υπευθύνων.

Η ανακοίνωση των Εκπαιδευτηρίων Καίσαρη

«Το πρωί της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου 2026, κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης της κολυμβητικής δεξαμενής του σχολείου από εξωτερικό συνεργείο, παρουσιάστηκε έντονη οσμή, λόγω λανθασμένης ανάμειξης χημικών ουσιών από τους συντηρητές στον χώρο του μηχανοστασίου.

Η διεύθυνση του σχολείου προχώρησε αμέσως στην εκκένωση του κτηρίου. Οι μαθητές και οι εργαζόμενοι μετακινήθηκαν με ασφάλεια στο κτήριο του Γυμνασίου–Λυκείου, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση από το σημείο και δεν επηρεάστηκε από το περιστατικό. Παράλληλα, ειδοποιήθηκαν η Ελληνική Αστυνομία, η Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ.

Η εστία του περιστατικού εντοπίστηκε στον χώρο του μηχανοστασίου, χωρίς να επηρεαστεί το νερό της πισίνας. Το δοχείο με τις χημικές ουσίες απομακρύνθηκε άμεσα και η ασφαλής συλλογή και μεταφορά του πραγματοποιήθηκε από τον αρμόδιο φορέα, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.

Κατόπιν σύστασης του ΕΚΑΒ, 13 μαθητές και εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν για προληπτικό ιατρικό έλεγχο στα Νοσοκομεία Παίδων και «Σωτηρία». Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε λάβει, είναι καλά στην υγεία τους.

Η υπαιτιότητα για το περιστατικό βαρύνει αποκλειστικά την εταιρεία που είχε αναλάβει τη συντήρηση της κολυμβητικής δεξαμενής και τους υπεύθυνους. Η κολυμβητική δεξαμενή είναι νομίμως αδειοδοτημένη, πληροί όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές και ουδέποτε μέχρι σήμερα έχει παρουσιάσει οποιοδήποτε πρόβλημα.

Οποιαδήποτε αναφορά συσχετίζει το περιστατικό με το νερό ή τα αποθηκευτικά μέσα της κολυμβητικής δεξαμενής είναι απολύτως εσφαλμένη και θα ληφθούν νομικά μέτρα εναντίον κάθε προσώπου που τη διακινεί.

Τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη θα ασκήσουν κάθε νόμιμο δικαίωμά τους κατά παντός υπευθύνου.

Κατανοούμε την ανησυχία που προκάλεσε το περιστατικό στους μαθητές, στις οικογένειές τους. Η ασφάλεια και η υγεία των μαθητών και του προσωπικού αποτελούν την πρώτη μας προτεραιότητα.

Ευχαριστούμε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για την άμεση ανταπόκριση».