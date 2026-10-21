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Μια ύποπτη σακούλα στην είσοδο πολυκατοικίας, ένα τηλεφώνημα στην Άμεση Δράση και η έκρηξη που ακολούθησε κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου συνέθεσαν το σκηνικό του σοβαρού περιστατικού που σημειώθηκε την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στον Κολωνό.

Ο απολογισμός ήταν τέσσερις τραυματίες, ανάμεσά τους δύο αστυνομικοί, ενώ τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στη συνέχεια έδειξαν ότι η έκρηξη προκλήθηκε από εκρηκτικό μηχανισμό μικρής ισχύος, συνδεδεμένο με πυροκροτητή.

Το συμβάν κινητοποίησε ισχυρές αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις, προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους και άνοιξε έναν κύκλο ερευνών για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες είχε τοποθετηθεί ο μηχανισμός.

Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στο ενδεχόμενο να είχε στηθεί παγίδα με στόχο αστυνομικούς, χωρίς ωστόσο να προκύψει, από τα στοιχεία που είχαν δημοσιοποιηθεί μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης, ασφαλές συμπέρασμα για τα κίνητρα ή την ταυτότητα των υπευθύνων.

Το τηλεφώνημα που οδήγησε τους αστυνομικούς στην πολυκατοικία

Όλα ξεκίνησαν από ένα ύποπτο αντικείμενο που εντοπίστηκε στο ισόγειο πολυκατοικίας επί της οδού Πλάτωνος, στον Κολωνό.

Ο διαχειριστής του κτιρίου αντιλήφθηκε την παρουσία μιας λευκής σακούλας, η οποία είχε αφεθεί στον κοινόχρηστο χώρο, και αποφάσισε να ενημερώσει την αστυνομία.

Στο τηλεφώνημά του στην Άμεση Δράση εξέφρασε την υποψία ότι το αντικείμενο ενδεχομένως περιείχε ναρκωτικές ουσίες.

Ο άνδρας φέρεται να έδωσε κανονικά τα στοιχεία του και, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές, δεν προέκυψε εμπλοκή του στην υπόθεση.

Στην πολυκατοικία έφτασαν αστυνομικοί του τοπικού τμήματος, προκειμένου να ελέγξουν το αντικείμενο και να διαπιστώσουν τι περιείχε.

Αυτό που αρχικά αντιμετωπίστηκε ως μια συνηθισμένη καταγγελία για ύποπτο αντικείμενο εξελίχθηκε μέσα σε λίγες στιγμές σε σοβαρό περιστατικό.

Κατά τον έλεγχο, ένας από τους αστυνομικούς άνοιξε τη σακούλα, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός που βρισκόταν στο εσωτερικό της.

Η έκρηξη τραυμάτισε τον ίδιο, τον συνάδελφό του και δύο πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο.

Οι τραυματίες και η μεταφορά στα νοσοκομεία

Ο αστυνομικός που άνοιξε τη σακούλα δέχθηκε τη μεγαλύτερη επιβάρυνση από την έκρηξη.

Μεταξύ των τραυμάτων του περιλαμβανόταν και χτύπημα στο κεφάλι, ενώ διακομίστηκε στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών.

Ο δεύτερος αστυνομικός και οι δύο τραυματισμένοι πολίτες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Μεταξύ των πολιτών που τραυματίστηκαν βρισκόταν και ο διαχειριστής της πολυκατοικίας, ο οποίος είχε προηγουμένως ειδοποιήσει τις Αρχές.

Οι τραυματισμοί των υπόλοιπων τριών χαρακτηρίστηκαν ελαφρύτεροι, ενώ η σημαντικότερη πληροφορία που προέκυψε από την ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας τους ήταν ότι κανένας από τους τέσσερις δεν διέτρεχε κίνδυνο για τη ζωή του.

Οι εικόνες που περιέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες ήταν ιδιαίτερα έντονες.

Ένας κάτοικος, ο οποίος έσπευσε να βοηθήσει τον περισσότερο τραυματισμένο αστυνομικό, ανέφερε ότι τον είδε να βγαίνει από την πολυκατοικία και να ζητά βοήθεια, έχοντας εμφανή τραύματα και αίματα.

Ο ίδιος τον βοήθησε να μετακινηθεί σε ασφαλέστερο σημείο, ενώ κλήθηκε ασθενοφόρο για τη διακομιδή του.

Ο ισχυρός κρότος και οι μαρτυρίες των κατοίκων

Η έκρηξη προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στη γειτονιά, καθώς ο κρότος ακούστηκε από κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής.

Άνθρωποι που βρίσκονταν σε κοντινά καταστήματα αρχικά πίστεψαν ότι είχε σημειωθεί τροχαίο ατύχημα.

Βγαίνοντας στον δρόμο, όμως, αντίκρισαν καπνό και διαπίστωσαν ότι κάτι πολύ σοβαρότερο είχε συμβεί στην είσοδο της πολυκατοικίας.

Ένας επαγγελματίας της περιοχής περιέγραψε πως άκουσε έναν δυνατό κρότο και στη συνέχεια είδε καπνό, προτού πληροφορηθεί ότι είχε εκραγεί βόμβα.

Όπως υποστήριξε, η κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης υπήρξε γρήγορη, με αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα να καταφθάνουν μέσα σε περίπου πέντε λεπτά.

Κάτοικοι της πολυκατοικίας ανέφεραν επίσης ότι είχαν δει ή πληροφορηθεί την παρουσία ύποπτου δέματος κοντά στην είσοδο.

Μια γυναίκα που διέμενε στο κτίριο περιέγραψε ότι έλειπε από το σπίτι όταν έγινε η έκρηξη και ενημερώθηκε από τον γιο της για τις ζημιές που είχαν προκληθεί.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, η πόρτα του διαμερίσματός της και τζάμια είχαν υποστεί σοβαρές ζημιές.

Η έκρηξη, επομένως, δεν περιορίστηκε στον τραυματισμό των τεσσάρων ανθρώπων, αλλά επηρέασε και τους κατοίκους του κτηρίου, οι οποίοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα απρόσμενο και επικίνδυνο περιστατικό.

Ο εκρηκτικός μηχανισμός και τα στοιχεία της έρευνας

Καθώς περνούσαν οι ώρες, η αρχική εικόνα για ένα ύποπτο δέμα έγινε πιο συγκεκριμένη.

Οι πρώτες αναφορές είχαν κάνει λόγο ακόμη και για βαλίτσα, ωστόσο οι νεότερες πληροφορίες περιέγραψαν λευκή σακούλα, στο εσωτερικό της οποίας είχε τοποθετηθεί μικρής ισχύος εκρηκτικός μηχανισμός με πυροκροτητή.

Το συγκεκριμένο στοιχείο έδωσε διαφορετική διάσταση στο περιστατικό, καθώς οι αστυνομικές έρευνες επικεντρώθηκαν πλέον όχι μόνο στην προέλευση του αντικειμένου, αλλά και στον σκοπό της τοποθέτησής του.

Οι Αρχές εξέτασαν το ενδεχόμενο ο μηχανισμός να είχε τοποθετηθεί ως παγίδα, ώστε να προκαλέσει τραυματισμούς σε όποιον επιχειρούσε να ελέγξει ή να ανοίξει το περιεχόμενο της σακούλας.

Ένα από τα σενάρια που απασχόλησαν τους ερευνητές ήταν η πιθανότητα να αποτελούσαν στόχο ειδικά οι αστυνομικοί που θα ανταποκρίνονταν σε σχετική ειδοποίηση.

Ωστόσο, το σενάριο αυτό παρέμεινε υπό διερεύνηση και δεν παρουσιάστηκε ως διαπιστωμένο κίνητρο.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαν γίνει γνωστές, το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας φαινόταν να απομακρύνεται, χωρίς να έχουν εξαχθεί οριστικά συμπεράσματα για το υπόβαθρο της υπόθεσης.

Η κινητοποίηση των Αρχών και τα αναπάντητα ερωτήματα

Στην οδό Πλάτωνος κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν 18 πυροσβέστες με έξι οχήματα, παράλληλα με την αστυνομική παρουσία.

Ακολούθησαν έλεγχοι στην ευρύτερη περιοχή, καθώς οι Αρχές επιχείρησαν να συγκεντρώσουν στοιχεία για το περιστατικό.

Μαρτυρία κατοίκου έκανε λόγο και για ανησυχία σχετικά με ενδεχόμενη ύπαρξη δεύτερου μηχανισμού. Η πληροφορία αυτή, ωστόσο, δεν είχε επιβεβαιωθεί επισήμως.

Το βασικό ερώτημα που παρέμεινε ανοιχτό αφορούσε το ποιος είχε αφήσει τη σακούλα στην είσοδο της πολυκατοικίας και για ποιον λόγο.

Εξίσου σημαντικό ήταν να διευκρινιστεί αν ο μηχανισμός είχε σχεδιαστεί ώστε να ενεργοποιηθεί κατά το άνοιγμα του αντικειμένου και αν υπήρχε συγκεκριμένος επιδιωκόμενος στόχος.

Μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης, η αστυνομική έρευνα δεν είχε καταλήξει σε ασφαλή συμπεράσματα για τους υπευθύνους ή τα κίνητρά τους.

Το περιστατικό στον Κολωνό άφησε πίσω του τέσσερις τραυματίες, υλικές ζημιές και μια σειρά αναπάντητων ερωτημάτων.

Εκείνο που είχε αποσαφηνιστεί ήταν η αλληλουχία των γεγονότων: η ύποπτη σακούλα εντοπίστηκε στην πολυκατοικία, ο διαχειριστής ειδοποίησε την αστυνομία, οι αστυνομικοί έφτασαν για έλεγχο και ακολούθησε η έκρηξη.

Η προέλευση του μηχανισμού και ο λόγος για τον οποίο είχε τοποθετηθεί εκεί παραμένουν τα καθοριστικά ζητήματα για τη συνέχεια της υπόθεσης.