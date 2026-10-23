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Ένα συμβόλαιο τριετούς διάρκειας, η έντονη δυσαρέσκεια για την αγωνιστική παρουσία ενός μπασκετμπολίστα και μια τεχνική ποινή που φέρεται να αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για την αποχώρησή του βρίσκονται στο επίκεντρο κατάθεσης προστατευόμενου μάρτυρα για την υπόθεση που συγκλονίζει το ελληνικό μπάσκετ.

Η μαρτυρία περιλαμβάνεται στη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση στην οποία εμπλέκεται ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλης Λιόλιος, και αφορά γεγονότα του 2019, όταν ο ίδιος βρισκόταν στην ηγεσία του Προμηθέα Πατρών.

Η υπόθεση έχει οδηγήσει στη σύλληψη του Βαγγέλη Λιόλιου, του συνεργάτη του Γιώργου Μαυραγάνη και τεσσάρων διαιτητών, των Παπαπέτρου, Τσαρούχα, Κορομηλά και Πηλοΐδη. Οι αναφορές της κατάθεσης αποτελούν ισχυρισμούς που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας και δεν συνιστούν από μόνες τους απόδειξη ενοχής.

Το τριετές συμβόλαιο και η αλλαγή στάσης του Προμηθέα

Στο επίκεντρο της συγκεκριμένης μαρτυρίας βρίσκεται η μεταγραφή του Γιώργου Μπόγρη στον Προμηθέα, μετά την επιτυχημένη αγωνιστική του παρουσία στην Ισπανία, σύμφωνα με το Πρώτο Θέμα.

Η συμφωνία είχε ολοκληρωθεί σε κατάστημα στον Πειραιά, ιδιοκτησίας του προστατευόμενου μάρτυρα. Στις διαπραγματεύσεις συμμετείχαν ο Γιώργος Μαυραγάνης, εκπροσωπώντας την ομάδα της Πάτρας, και ο ατζέντης του αθλητή, Νίκος Σπανός, με τον οποίο ο μάρτυρας διατηρούσε στενή σχέση.

Παρότι οι συζητήσεις κατέληξαν στην υπογραφή τριετούς επαγγελματικού συμβολαίου, η κατάσταση φέρεται να άλλαξε δραματικά μόλις δύο μήνες αργότερα.

Ο Βαγγέλης Λιόλιος εμφανίζεται, σύμφωνα με την κατάθεση, ιδιαίτερα δυσαρεστημένος από την απόδοση του Μπόγρη και αποφασισμένος να τερματίσει τη συνεργασία τους.

Ο μάρτυρας περιγράφει τηλεφώνημα από τον Μαυραγάνη, τον οποίο χαρακτηρίζει έξαλλο, με το μήνυμα ότι «ο πρόεδρος θέλει οπωσδήποτε να απαλλαγούμε από τον Μπόγρη».

Όταν η απαίτηση μεταφέρθηκε στον εκπρόσωπο του παίκτη, εκείνος φέρεται να αντέδρασε έντονα, υπενθυμίζοντας ότι υπήρχε δεσμευτικό συμβόλαιο με συγκεκριμένες ρήτρες.

«Δεν είμαστε Α2, έχουμε επαγγελματικά συμβόλαια, υπάρχουν ρήτρες», φέρεται να απάντησε.

Η αναφορά στις τεχνικές ποινές και η παρουσία διαιτητή

Η πλέον κρίσιμη πτυχή της κατάθεσης αφορά όσα φέρονται να διαδραματίστηκαν την επόμενη ημέρα στο γραφείο του Γιώργου Μαυραγάνη.

Σύμφωνα με τον προστατευόμενο μάρτυρα, ο συνεργάτης του Λιόλιου τού έδειξε το συμβόλαιο του Μπόγρη, υπογραμμίζοντας έναν συγκεκριμένο όρο: εάν ο αθλητής συγκέντρωνε ορισμένο αριθμό τεχνικών ποινών, θα αντιμετώπιζε ιδιαίτερα υψηλό χρηματικό πρόστιμο.

Την ώρα εκείνη, κατά την ίδια μαρτυρία, εμφανίστηκε στο γραφείο ο Ηλίας Κορομηλάς, ο οποίος τότε ήταν εν ενεργεία διαιτητής.

Ο μάρτυρας υποστηρίζει ότι ο Κορομηλάς τού απηύθυνε τη φράση: «Κοίτα να δεις τι θα γίνει στον επόμενο αγώνα».

Η συγκεκριμένη αναφορά αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα στη συνέχεια της περιγραφής, χωρίς ωστόσο να τεκμηριώνει από μόνη της ότι υπήρξε συνεννόηση ή παρέμβαση στη διαιτησία.

Η τεχνική ποινή και η αποχώρηση του Μπόγρη

Στον επόμενο αγώνα, σύμφωνα με την κατάθεση, ο Γιώργος Μαυραγάνης παρουσίαζε βίντεο στο οποίο η διαιτητής Βάσω Τσαρούχα καταλόγιζε τεχνική ποινή στον Γιώργο Μπόγρη, χωρίς, κατά την εκτίμηση του μάρτυρα, να προκύπτει εμφανής λόγος.

Ακολούθησε νέα επικοινωνία με τον Νίκο Σπανό, ο οποίος περιγράφεται ως ιδιαίτερα θορυβημένος από την εξέλιξη.

Η υπόθεση οδηγήθηκε σε νέα συνάντηση στο ίδιο κατάστημα του Πειραιά, όπου είχε συμφωνηθεί αρχικά η μεταγραφή. Αυτή τη φορά, αντικείμενο των συζητήσεων ήταν η λύση της συνεργασίας.

Τελικά, στις αρχές Δεκεμβρίου 2019, ο Γιώργος Μπόγρης αποχώρησε από τον Προμηθέα Πατρών, με το τριετές συμβόλαιό του να λύεται πρόωρα.

Η κατάθεση συνδέει χρονικά τις πιέσεις για αποχώρηση, την επίκληση των συμβατικών ρητρών και την τεχνική ποινή. Το κατά πόσο τα γεγονότα αυτά συνιστούν μέρος προσχεδιασμένης μεθόδευσης αποτελεί αντικείμενο της δικαστικής διερεύνησης.