Χωρίς ΕΝΦΙΑ για την κύρια κατοικία τους θα μείνουν από το 2027 περισσότεροι από 650.000 ιδιοκτήτες ακινήτων που κατοικούν σε μικρούς οικισμούς της χώρας, καθώς τίθεται σε εφαρμογή η πλήρης απαλλαγή από τον φόρο και διευρύνονται σημαντικά τα πληθυσμιακά όρια των περιοχών που καλύπτονται.

Με τη νέα ρύθμιση, η οποία περιλαμβάνεται στον νόμο 5355/2026 και έχει ήδη δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το όριο πληθυσμού αυξάνεται από τους 1.500 στους 2.000 κατοίκους για το μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Ειδικά για τη Δυτική Μακεδονία και τις περιφερειακές ενότητες που συνορεύουν με τα χερσαία σύνορα της Ελλάδας, το όριο φτάνει τους 2.200 κατοίκους.

Η απαλλαγή αφορά αποκλειστικά την κύρια κατοικία του φορολογουμένου και όχι κάθε ακίνητο που διαθέτει σε χωριό. Επιπλέον, η φορολογητέα αξία της κατοικίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ.

Πρόκειται για επέκταση της φορολογικής ελάφρυνσης που εφαρμόστηκε το 2026 με μείωση 50% στον ΕΝΦΙΑ των δικαιούχων και η οποία από το νέο έτος μετατρέπεται σε πλήρη απαλλαγή.

Τα νέα πληθυσμιακά όρια για την απαλλαγή

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τον αριθμό κατοίκων των οικισμών.

Μέχρι σήμερα, η μείωση του φόρου αφορούσε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, με ειδικό όριο 1.700 κατοίκων για συγκεκριμένες παραμεθόριες περιοχές.

Από την 1η Ιανουαρίου 2027 τα όρια διευρύνονται ως εξής:

Περιοχή Όριο 2026 Όριο 2027 Γενικός κανόνας 1.500 κάτοικοι 2.000 κάτοικοι Δυτική Μακεδονία 1.700 κάτοικοι 2.200 κάτοικοι Επιλέξιμες παραμεθόριες περιοχές 1.700 κάτοικοι 2.200 κάτοικοι

Στις ειδικές περιοχές περιλαμβάνονται η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και οι περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Ηπείρου που εφάπτονται στα χερσαία σύνορα της χώρας.

Αυτό σημαίνει ότι ιδιοκτήτες κύριας κατοικίας σε χωριά με πληθυσμό από 1.501 έως 2.000 κατοίκους μπορούν πλέον να καλύπτονται από τη νέα απαλλαγή, εφόσον πληρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις.

Αντίστοιχα, στις ειδικές περιοχές διευρύνεται η κάλυψη και σε οικισμούς με πληθυσμό από 1.701 έως 2.200 κατοίκους.

Ο πληθυσμός προσδιορίζεται σύμφωνα με την τελευταία επίσημη απογραφή και αφορά τον συγκεκριμένο οικισμό, όχι τον συνολικό πληθυσμό του δήμου στον οποίο ανήκει.

Πόσα χρήματα γλιτώνουν οι ιδιοκτήτες

Η οικονομική ωφέλεια εξαρτάται από τον ΕΝΦΙΑ που αναλογεί στην κύρια κατοικία κάθε ιδιοκτήτη.

Για παράδειγμα, εάν ο ετήσιος φόρος που αναλογεί αποκλειστικά στην επιλέξιμη κατοικία είναι 200 ευρώ, από το 2027 το ποσό αυτό μηδενίζεται.

Αντίστοιχα, για κατοικία με ετήσιο ΕΝΦΙΑ 350 ευρώ, το όφελος φτάνει τα 350 ευρώ, ενώ για φόρο 500 ευρώ η ετήσια ελάφρυνση ανέρχεται στα 500 ευρώ.

ΕΝΦΙΑ κύριας κατοικίας χωρίς απαλλαγή ΕΝΦΙΑ με πλήρη απαλλαγή Ετήσιο όφελος 150 ευρώ 0 ευρώ 150 ευρώ 200 ευρώ 0 ευρώ 200 ευρώ 250 ευρώ 0 ευρώ 250 ευρώ 350 ευρώ 0 ευρώ 350 ευρώ 400 ευρώ 0 ευρώ 400 ευρώ 500 ευρώ 0 ευρώ 500 ευρώ

Τα παραδείγματα είναι ενδεικτικά και προϋποθέτουν ότι το σύνολο του συγκεκριμένου φόρου αναλογεί σε κατοικία η οποία πληροί τις προϋποθέσεις απαλλαγής.

Εάν ο ιδιοκτήτης διαθέτει και άλλα ακίνητα, όπως εξοχική κατοικία, οικόπεδο ή διαμέρισμα σε άλλη περιοχή, ο ΕΝΦΙΑ που αναλογεί σε αυτά εξακολουθεί να υπολογίζεται κανονικά.

Επομένως, η πλήρης απαλλαγή της κύριας κατοικίας δεν σημαίνει υποχρεωτικά μηδενισμό ολόκληρου του εκκαθαριστικού ΕΝΦΙΑ.

Ποιοι δικαιούνται πλήρη απαλλαγή

Η νέα ρύθμιση αφορά φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και έχουν την κύρια κατοικία τους σε οικισμό που πληροί το αντίστοιχο πληθυσμιακό κριτήριο.

Για τη χορήγηση της απαλλαγής πρέπει να συντρέχουν οι ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις:

Ο φορολογούμενος να είναι φυσικό πρόσωπο και φορολογικός κάτοικος Ελλάδας.

Η κύρια κατοικία του να βρίσκεται σε επιλέξιμο οικισμό έως 2.000 ή, κατά περίπτωση, 2.200 κατοίκους.

Να διαθέτει εμπράγματο δικαίωμα επί της συγκεκριμένης κατοικίας.

Η φορολογητέα αξία του 100% της πλήρους κυριότητας της κατοικίας να μην υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ.

Τα στοιχεία του ακινήτου και της κύριας κατοικίας να προκύπτουν ορθά από τα πληροφοριακά συστήματα της φορολογικής διοίκησης.

Η απαλλαγή χορηγείται για τα δικαιώματα του δικαιούχου επί της συγκεκριμένης κατοικίας, χωρίς να επεκτείνεται αυτομάτως σε άλλα ακίνητα της περιουσίας του.

Το όριο των 400.000 ευρώ

Ιδιαίτερη σημασία έχει το περιουσιακό όριο που προβλέπει η νομοθεσία. Η απαλλαγή ισχύει μόνο εφόσον η συνολική αξία του 100% της πλήρους κυριότητας της συγκεκριμένης κατοικίας, όπως υπολογίζεται για τους σκοπούς του ΕΝΦΙΑ, δεν υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ.

Επομένως, δεν λαμβάνεται ως βάση η τιμή στην οποία θα μπορούσε να πωληθεί σήμερα το ακίνητο στην ελεύθερη αγορά, αλλά η αξία που προκύπτει από τους κανόνες υπολογισμού του φόρου.

Για παράδειγμα, κύρια κατοικία με φορολογητέα αξία 180.000 ευρώ καλύπτει το συγκεκριμένο περιουσιακό κριτήριο. Αντίθετα, κατοικία με αξία 420.000 ευρώ για τους σκοπούς του ΕΝΦΙΑ δεν δικαιούται την απαλλαγή, ακόμη και αν βρίσκεται σε χωριό με μόλις 500 κατοίκους.

Το όριο των 400.000 ευρώ αφορά την αξία ολόκληρης της κατοικίας και όχι μόνο το ποσοστό ιδιοκτησίας του κάθε προσώπου. Έτσι, ιδιοκτήτης που διαθέτει το 50% κατοικίας φορολογητέας αξίας 500.000 ευρώ δεν μπορεί να επικαλεστεί ότι το δικό του μερίδιο αξίζει 250.000 ευρώ για να ενταχθεί στη συγκεκριμένη απαλλαγή.

Τι ισχύει για τις εξοχικές και τις δεύτερες κατοικίες

Η νέα ρύθμιση δεν απαλλάσσει γενικά από τον ΕΝΦΙΑ όλα τα σπίτια που βρίσκονται στην ελληνική περιφέρεια. Το βασικό κριτήριο είναι το ακίνητο να αποτελεί την κύρια κατοικία του φορολογουμένου.

Για παράδειγμα, κάτοικος της Αθήνας που διαθέτει εξοχικό σπίτι σε χωριό 800 κατοίκων δεν απαλλάσσεται από τον ΕΝΦΙΑ του συγκεκριμένου ακινήτου μόνο επειδή αυτό βρίσκεται σε μικρό οικισμό. Αντίθετα, φορολογούμενος που κατοικεί μόνιμα στο ίδιο χωριό και έχει εκεί την κύρια κατοικία του μπορεί να δικαιούται την απαλλαγή.

Το ίδιο ισχύει και για όσους διαθέτουν περισσότερες από μία κατοικίες σε μικρούς οικισμούς.

Η απαλλαγή αφορά μόνο την κύρια κατοικία, ενώ για τις υπόλοιπες ιδιοκτησίες εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι γενικοί κανόνες υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ.

Τι ισχύει για τα χωριά της Αττικής

Από το μέτρο εξαιρούνται οι οικισμοί της Περιφέρειας Αττικής, ακόμη και όταν ο πληθυσμός τους βρίσκεται κάτω από το όριο των 2.000 κατοίκων.Υπάρχει, ωστόσο, σημαντική εξαίρεση για την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Αττικής.

Οι επιλέξιμοι οικισμοί της συγκεκριμένης περιφερειακής ενότητας μπορούν να υπαχθούν στο μέτρο, εφόσον πληρούνται οι υπόλοιπες νόμιμες προϋποθέσεις. Κατά συνέπεια, η γεωγραφική θέση ενός χωριού έχει καθοριστικό ρόλο, καθώς δύο οικισμοί με τον ίδιο πληθυσμό μπορεί να έχουν διαφορετική φορολογική αντιμετώπιση.

Πόσους ιδιοκτήτες αφορά το μέτρο

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που έχουν δημοσιοποιηθεί, περισσότεροι από 650.000 ιδιοκτήτες ακινήτων αναμένεται να επωφεληθούν από την πλήρη απαλλαγή του ΕΝΦΙΑ για την κύρια κατοικία τους. Η ρύθμιση αφορά συνολικά 12.855 οικισμούς σε ολόκληρη τη χώρα.

Το ετήσιο δημοσιονομικό κόστος υπολογίζεται σε περίπου 86 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 8 εκατ. ευρώ συνδέονται με την επέκταση των πληθυσμιακών ορίων.

Η παρέμβαση εντάσσεται στα φορολογικά μέτρα για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών και τη στήριξη της κατοίκησης σε μικρούς οικισμούς, ιδιαίτερα σε περιοχές που αντιμετωπίζουν δημογραφική συρρίκνωση.

Πώς θα χορηγείται η απαλλαγή

Η νομοθεσία προβλέπει ότι η κύρια κατοικία θα προσδιορίζεται μέσω του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) της ΑΑΔΕ. Το νέο σύστημα συγκεντρώνει πληροφορίες για τα ακίνητα και τη χρήση τους, διασταυρώνοντας στοιχεία που τηρούνται στη φορολογική διοίκηση και σε άλλες δημόσιες βάσεις δεδομένων.

Η ορθή απεικόνιση της κύριας κατοικίας αποκτά, επομένως, ιδιαίτερη σημασία για τη χορήγηση της απαλλαγής από το 2027. Για το 2026, η μείωση 50% είχε χορηγηθεί αυτοματοποιημένα στις περιπτώσεις όπου η ΑΑΔΕ μπορούσε να επιβεβαιώσει την αντιστοίχιση του ακινήτου στο Ε9 με την κύρια κατοικία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Για τις περιπτώσεις που δεν αναγνωρίστηκαν αυτόματα, προβλεπόταν δυνατότητα υποβολής σχετικού αιτήματος στην αρμόδια φορολογική υπηρεσία.

Η ειδική διαδικασία εφαρμογής της πλήρους απαλλαγής για το 2027 θα πρέπει να ακολουθήσει τις οδηγίες που θα εκδώσει η ΑΑΔΕ.

Τι πρέπει να ελέγξουν οι ιδιοκτήτες πριν από τον ΕΝΦΙΑ του 2027

Όσοι θεωρούν ότι δικαιούνται την απαλλαγή θα πρέπει να ελέγξουν εγκαίρως τα στοιχεία της ακίνητης περιουσίας τους. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη σωστή καταχώριση του ακινήτου στο Ε9, στα τετραγωνικά μέτρα, στο ποσοστό ιδιοκτησίας και στην ταυτοποίησή του με την κύρια κατοικία.

Εξίσου σημαντικό είναι να διαπιστωθεί εάν ο οικισμός εμπίπτει στα νέα πληθυσμιακά όρια, με βάση τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής. Η υπαγωγή δεν εξαρτάται από τον πληθυσμό ολόκληρου του δήμου, αλλά από τον πληθυσμό του οικισμού στον οποίο βρίσκεται το ακίνητο.

Εάν υπάρχουν αναντιστοιχίες στα στοιχεία του Ε9, της φορολογικής δήλωσης ή του ΜΙΔΑ, οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να εξετάσουν τη διόρθωσή τους σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ. Η πλήρης απαλλαγή από το 2027 αποτελεί ουσιαστική ελάφρυνση για τους κατοίκους μικρών οικισμών, αλλά η αξιοποίησή της προϋποθέτει ότι η κατοικία, η αξία και τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα πληρούν τα κριτήρια που ορίζει ο νόμος.