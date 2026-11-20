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Αυξήσεις στις αποδοχές του Δημοσίου, ενίσχυση 400 ευρώ για συνταξιούχους, μηδενικός φόρος για τρίτεκνους και επαγγελματίες αγρότες με εισόδημα έως 20.000 ευρώ, νέο «Σπίτι μου ΙΙΙ» και απαλλαγές από τον ΕΝΦΙΑ περιλαμβάνει το πακέτο μέτρων που προβλέπονται στον προϋπολογισμό του 2027 που κατατέθηκε την Παρασκευή 20/11 στη Βουλή.

Ο κατώτατος μισθός έχει στόχο να φτάσει τα 1.000 ευρώ έως τον Ιανουάριο του 2028, ενώ από τον Δεκέμβριο του 2027 προβλέπεται επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μικτά για τους δημοσίους υπαλλήλους. Για τους συνταξιούχους, η ετήσια ενίσχυση αυξάνεται στα 400 ευρώ καθαρά και επεκτείνεται σε όλους όσοι είναι άνω των 65 ετών. Αυτές είναι μερικές από τις αλλαγές που αποτυπώνει ο προϋπολογισμός του 2027 και επηρεάζουν μισθούς, φόρους, συντάξεις και κατοικία.

Οι περισσότερες παρεμβάσεις εφαρμόζονται σταδιακά, με ορισμένες να έχουν ήδη ξεκινήσει από τον Νοέμβριο του 2026. Παράλληλα, ο προϋπολογισμός προβλέπει ανάπτυξη 2,3% το 2027, πληθωρισμό 2,8% και περαιτέρω υποχώρηση της ανεργίας στο 7,9%.

Τι προβλέπεται για μισθούς και φόρους

Για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα προβλέπεται μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5% από τον Απρίλιο του 2027. Ο κατώτατος μισθός θα αυξηθεί σε δύο διαδοχικά βήματα, τον Απρίλιο του 2027 και τον Ιανουάριο του 2028, με στόχο να φτάσει τα 1.000 ευρώ. Με τις τριετίες, το ποσό υπολογίζεται ότι μπορεί να ανέλθει στα 1.300 ευρώ.

Για τους δημοσίους υπαλλήλους προβλέπονται αυξήσεις που συνδέονται με την άνοδο του κατώτατου μισθού, καθώς και επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μικτά από τον Δεκέμβριο του 2027.

Σημαντικές αλλαγές προβλέπονται και για συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογουμένων:

– Ο φορολογικός συντελεστής μηδενίζεται για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες με εισόδημα έως 20.000 ευρώ.

– Μηδενίζεται επίσης ο φόρος για τρίτεκνους με φορολογητέο εισόδημα έως 20.000 ευρώ.

– Οι συνεπείς ελεύθεροι επαγγελματίες απαλλάσσονται από προσαυξήσεις που συνδέονται με τον τζίρο και τη μισθοδοσία τους κατά τον υπολογισμό του ελάχιστου εισοδήματος.

– Η προκαταβολή φόρου για ατομικές επιχειρήσεις μειώνεται από 55% σε 50% για το φορολογικό έτος 2027.

– Το τέλος επιτηδεύματος καταργείται σταδιακά, με αφετηρία την περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη.

Ενίσχυση για συνταξιούχους και ευάλωτες ομάδες

Η ετήσια ενίσχυση του Νοεμβρίου αυξάνεται από 300 σε 400 ευρώ καθαρά και επεκτείνεται στους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Το ίδιο ποσό προβλέπεται για άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες, ενώ δικαιούχοι είναι και συνταξιούχοι άνω των 60 ετών που λαμβάνουν μόνο σύνταξη λόγω θανάτου.

Από τον Ιανουάριο του 2027 τα αναπηρικά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ και του e-ΕΦΚΑ θα αναπροσαρμόζονται κάθε χρόνο με βάση την αύξηση του ΑΕΠ και τον πληθωρισμό. Το μέτρο αφορά περίπου 218.000 δικαιούχους.

Στο ίδιο πακέτο περιλαμβάνονται αύξηση κατά 10% της αποζημίωσης για τα voucher βρεφονηπιακών σταθμών, με διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων, καθώς και αύξηση του επιδόματος γέννησης πολύτεκνων οικογενειών κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί. Από την 1η Ιανουαρίου 2027 μειώνεται επίσης ο ΦΠΑ από 24% σε 13% στα είδη γυναικείας υγιεινής και στις πάνες ακράτειας ενηλίκων.

Νέο πρόγραμμα για αγορά πρώτης κατοικίας

Το νέο «Σπίτι μου ΙΙΙ» προβλέπεται να διαθέσει συνολικά 2 δισ. ευρώ για χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια. Τα κριτήρια διευρύνονται: η ηλικία των δικαιούχων φτάνει έως τα 55 έτη, η εμπορική αξία του ακινήτου μπορεί να ανέρχεται έως τις 300.000 ευρώ και το ανώτατο ύψος του δανείου έως τις 230.000 ευρώ. Τα εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά 7.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Για τους ενοικιαστές, η επιστροφή ενοικίου επεκτείνεται με υψηλότερα εισοδηματικά όρια και εκτιμάται ότι θα καλύπτει περίπου ένα εκατομμύριο νοικοκυριά. Εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια προβλέπεται να λαμβάνουν ενίσχυση ίση με δύο ενοίκια τον χρόνο.

Από το 2027 επεκτείνεται επίσης η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκων. Το όριο ανεβαίνει στους 2.200 κατοίκους για τη Δυτική Μακεδονία και συγκεκριμένες παραμεθόριες περιοχές. Η επέκταση αφορά περίπου 65.000 ιδιοκτήτες.

Για την ενίσχυση της νέας γενιάς προβλέπεται ειδικός επενδυτικός λογαριασμός για βρέφη. Για κάθε ποσό που καταθέτει ο γονέας, το κράτος θα καταβάλλει ισόποση ενίσχυση έως 1.200 ευρώ τον χρόνο, μέχρι το παιδί να ενηλικιωθεί.

Ανάπτυξη 2,3% και μείωση του χρέους

Ο προϋπολογισμός προβλέπει ότι η ανάπτυξη θα επιταχυνθεί από 2% το 2026 σε 2,3% το 2027. Οι επενδύσεις εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 7,9%, ενώ η ανεργία θα υποχωρήσει στο 7,9%. Το δημόσιο χρέος προβλέπεται να μειωθεί στο 128,5% του ΑΕΠ, από 135,8% το 2026.

Παράλληλα, προβλέπονται παρεμβάσεις για το ενεργειακό κόστος, όπως η μείωση κατά 50% της πρώτης κλίμακας των χρεώσεων ΥΚΩ για τις οικιακές παροχές από την 1η Ιανουαρίου 2027. Το σχέδιο περιλαμβάνει επενδύσεις σε δίκτυα, αποθήκευση ενέργειας και ανανεώσιμες πηγές, με εκτίμηση ότι οι παρεμβάσεις θα συμβάλουν σε μείωση της λιανικής τιμής ηλεκτρικού ρεύματος έως και 30% την περίοδο 2027–2029.