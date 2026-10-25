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Τα σκάνδαλα στον χώρο του μπάσκετ διεθνώς δεν είναι σπάνια. Μόλις 10 μήνες έχουν περάσει από τις συλλήψεις πάνω από 20 παικτών του NCAA, του κολεγιακού πρωταθλήματος των ΗΠΑ που τροφοδοτεί το ΝΒΑ με αθλητικό δυναμικό, οι οποίοι έστηναν παιχνίδια έναντι αμοιβής.

Υπάρχουν μάλιστα ομοσπονδίες, όπως της Βραζιλίας πριν από μία δεκαετία, που αποβλήθηκαν από τη FIBA για οικονομική κακοδιαχείριση. Ομως το εγχώριο σκάνδαλο διεκδικεί την παγκόσμια πρωτοτυπία να κατηγορείται για χειραγώγηση αγώνων μπάσκετ, ακόμα και στο επίπεδο των σχολικών πρωταθλημάτων, ο ίδιος ο πρόεδρος της ΕΟΚ, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.

Μπορεί ο Βαγγέλης Λιόλιος να αρνείται τα πάντα -ο συνήγορός του μάλιστα προανήγγειλε ότι στην εμφάνισή του ενώπιον του ανακριτή, που είχε προγραμματιστεί για το πρωί σήμερα, θα έριχνε μια «βόμβα» για την υπόθεση-, αλλά το κακό έχει ήδη γίνει στο ελληνικό μπάσκετ.

Πέραν του ίδιου του κ. Λιόλιου, στην υπόθεση εμπλέκονται ο στενός του συνεργάτης (χωρίς θεσμικό ρόλο στην ΕΟΚ) Γιώργος Μαυραγάνης, οι παλαίμαχοι διαιτητές Αναστάσιος Πηλοΐδης, Ηλίας Κορομηλάς, Πέτρος Παπαπέτρου και η εν ενεργεία διαιτήτρια Βασιλική Τσαρούχα. Ολοι τους αντιμετωπίζουν κατηγορίες δωροδοκίας, χειραγώγησης αγώνων που ξεκινούν από την Basket League και φτάνουν έως τα τοπικά και σχολικά πρωταθλήματα, με τον κ. Παπαπέτρου να είναι ο πρώτος που απολογήθηκε και να έχει κριθεί ήδη προφυλακιστέος.

Οι διαδικασίες

Από το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν και προέκυψε η είδηση για τα εντάλματα σύλληψης των έξι εμπλεκομένων, η μοναδική επίσημη (ή και ανεπίσημη) τοποθέτηση από την πλευρά της Ομοσπονδίας, μέχρι το πρωί της Κυριακής οπότε και ο κ. Λιόλιος λίγο πριν διαβεί την πόρτα του ανακριτή παραιτήθηκε, ήταν μία ανακοίνωση η οποία, ως είθισται, δεν έλεγε τίποτα επί της ουσίας: «Το Δ.Σ. της ΕΟΚ συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα 21/10/26, προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση των μελών του για τη νομική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά το χώρο του μπάσκετ. Η υπόθεση θα παρακολουθείται αδιάκοπα, μέσω των επίσημων ανακοινώσεων και διαδικασιών».

Εδώ να σημειώσουμε ότι ο κ. Λιόλιος ουσιαστικά με την παραίτηση του, πρόλαβε την πιθανότητα να του επιβληθεί ο περιοριστικός όρος της προσωρινής απαγόρευσης ενασχόλησης με το άθλημα, που αυτομάτως θα σήμανε και την έκπτωση του από το αξιώμα του προέδρου.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ένας παράγοντας εκπίπτει του αξιώματός του εφόσον παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα ή εφόσον του επιβληθεί ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης ενασχόλησης με το άθλημα.

Προκειμένου να εκδοθεί το σχετικό βούλευμα, ενδέχεται να περάσουν αρκετές εβδομάδες, όμως το αν θα του επιβληθεί ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης να ασχολείται με τα διοικητικά του μπάσκετ είναι κάτι που θα γινόταν γνωστό σήμερα το βράδυ μετά την απολογία του.

Με το που έγινε γνωστή η είδηση της παραίτησης του η ΕΟΚ ενημέρωσε ότι το απόγευμα (16:30) υπάρχει έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ προκειμένου να ορίσει τον αντικαταστάτη του.

«Κατόπιν των πρόσφατων εξελίξεων και μετά τη δημόσια δήλωση του Προέδρου της Ομοσπονδίας περί παραίτησής του και της οριστικής απόφασής του να μην ασχοληθεί πλέον με το άθλημα της καλαθοσφαίρισης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.Κ. , ανακοινώνει την έκτακτη σύγκλησή του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει σήμερα το απόγευμα και ώρα 16:30, προκειμένου να λάβει όλες τις απαραίτητες και προβλεπόμενες αποφάσεις, για την ανασυγκρότησή του σύμφωνα με τον αθλητικό Νόμο και το Καταστατικό του, για την εύρυθμη λειτουργία της Ομοσπονδίας και των διοργανώσεών της, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι αποκλειστικό μέλημα του Διοικητικού Συμβουλίου».

Έτσι όπως είναι διατυπωμένη η ανακοίνωση είναι φανερό ότι τα μέλη του ΔΣ προτίθενται να αντικαταστήσουν τον κ. Λιόλιο με τον πρώτο αναπληρωματικό των εκλογών του 2024 και να οριστεί/ψηφιστεί πρόεδρος κάποιος σύμβουλος.

Τυπικά, υποψήφιοι για τη θέση του προέδρου μπορεί να είναι όλοι, ωστόσο λογικά υπάρχει μια προτεραιότητα για τους τρεις αντιπροέδρους Κωστή Ζομπανάκη, Γιάννη Ηλιόπουλο, Χαράλαμπο Μαρκάκη (εξαιρείται ο Α’ αντιπρόεδρος Μιχάλης Μελής καθότι έχει πάρει τη θέση του εξ οφίτσιο, ως πρόεδρος του ΕΣΑΚΕ) ή και ο πρώτος σε ψήφους σύμβουλος, που δεν είναι άλλος από τον παλαίμαχο άσο Δήμο Ντικούδη, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τις εθνικές ομάδες. Στη συγκεκριμένη λίστα των υποψηφίων τις τελευταίες ώρες πολλοί βάζουν και το όνομα του ειδικού γραμματέα Άγγελου Παπανικολάου. Ο τελευταίος το 2021 ήταν υποψήφιος για τη θέση του προέδρου (κόντρα στους Βαγγέλη Λιόλιο, Παναγιώτη Φασούλα) και είχε χαρακτηριστεί (χωρίς ο ίδιος να το αποδέχεται) διάδοχος της παράταξης Βασιλακόπουλου.

Ο νέος πρόεδρος λοιπόν θα ανακοινωθεί σήμερα μετά την ολοκλήρωση του έκτακτου Διοικητικού Συμβουλίου, ωστόσο τα ζητήματα και τα ερωτηματικά δεν τελειώνουν εκεί.

Κι αυτός είναι και ο λόγος που ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης κάλεσε αύριο (Δευτέρα 26/10) τα μέλη του ΔΣ της ΕΟΚ στο γραφείο του.

«Θέμα της συνάντησης το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ, έπειτα από τις σοβαρές και δυσάρεστες εξελίξεις, με τις καταγγελίες που διερευνώνται από τη Δικαιοσύνη και οι οποίες αφορούν σε πρόσωπα με θεσμικούς ρόλους στη διοίκηση και τη διαιτησία της Ομοσπονδίας καλαθοσφαίρισης», αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου και κλείνει με νόημα: «Ένας και μόνο στόχος όλων πρέπει να είναι η ταχύτατη ανάκτηση της αξιοπιστίας και του κύρους του αθλήματος.»

Ήδη πάντως ο Τάσος Δελημπαλταδάκης, το μοναδικό ανεξάρτητο μέλος του ΔΣ της ΕΟΚ (δεν άνηκε σε κάποια παράταξη) με ανοικτή επιστολή του ζήτησε απ’ όλα τα μέλη του ΔΣ να παραιτηθούν προκειμένου τα σωματεία να εκλέξουν νέα διοίκηση.

Η αλήθεια είναι ότι από τους υπόλοιπους συμβούλους δεν είχε εκφραστεί τέτοια διάθεση, ωστόσο είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι στο συμβούλιο της ΕΟΚ πέρα από τον πρόεδρο του ΕΣΑΚΕ (Α’ αντιπρόεδρος όπως αναφέραμε και πιο πάνω), υπάρχει άλλος ένας εκρόσωπος της επαγγελματικής λίγκας, συν ένας εκπρόσωπος του ΠΣΑΚ (του συνδικαλιστικού οργάνου των αθλητών. Επίσης υπάρχουν και κάποιοι σύμβουλοι οι οποίοι προέρχονται από άλλες παρατάξεις και προφανέστατα αυτό θα παίξει τον ρόλο του στις τελικές αποφάσεις για την επόμενη μέρα.

Ο Γιαννάκης και οι δελφίνοι

Το Υπουργείο και η Κυβέρνηση γενικά δεν μπορεί να επιβάλλει τη διεξαγωγή εκλογών στην ΕΟΚ, όμως είναι δεδομένο ότι οι αρχές θεωρούν ως μονόδρομο την προσφυφή τις κάλπες μετά από όλα όσα έχουν συμβεί,

Στο σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο πέραν της εκλογής νέου προέδρου θεωρείται απίθανο να παρθεί απόφαση για προκήρυξη εκλογών, ειδικά εφόσον εκκρεμεί η συνάντηση με τον κ.Βρούτση.

Φυσικά η κοινή γνώμη και το σύνολο της οικογένειας του μπάσκετ δεν μπορεί να σκεφτεί ότι η συγκεκριμένη διοίκηση θα συνεχίσει το… έργο της, αλλά το τι θα αποφανθεί το ΔΣ θα το μάθουμε σε λίγες ώρες.

Ηδη πάντως πολλοί είναι αυτοί που «φωνάζουν» το όνομα του Παναγιώτη Γιαννάκη, ο οποίος δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις και προφανέστατα είναι ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής.

Ο «Δράκος» του ελληνικού μπάσκετ θα μπορούσε να αποτελέσει έναν πόλο συσπείρωσης, ωστόσο για να ασχοληθεί με το διοικητικό κομμάτι -και δη την Ομοσπονδία- θα πρέπει να ισχύουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, που ξεκινούν από τη γενικότερη κατάσταση που επικρατεί στο άθλημα.

Η τοξικότητα γύρω από τη διαιτησία (που ας μη γελιόμαστε, κάνει την ΕΟΚ τόσο… ενδιαφέρουσα) δεν καθιστά την καρέκλα του προέδρου τόσο ελκυστικό προορισμό. Αρκεί να θυμηθεί κανείς την ανάλογη περίπτωση του Θοδωρή Ζαγοράκη, ο οποίος εκλέχθηκε πρόεδρος της ΕΠΟ ως πρόσωπο κοινής αποδοχής των μεγάλων δυνάμεων του ελληνικού ποδοσφαίρου, αλλά δεν άντεξε παρά ελάχιστους μήνες.

Στις προηγούμενες εκλογές μοναδικός αντίπαλος του κ. Λιόλιου για την προεδρία της ΕΟΚ ήταν ο Παναγιώτης Φασούλας, ο οποίος δεν συγκέντρωσε το 25% που θα του επέτρεπε να είναι στο Δ.Σ. και το προηγούμενο διάστημα είχε εκμυστηρευτεί ότι δεν τον ενδιαφέρει πλέον η προοπτική να ασχοληθεί ξανά με τα διoικητικά της Ομοσπονδίας.

Η διαιτησία

Το τι θα γίνει με την ηγεσία της ΕΟΚ είναι η μία πτυχή του ζητήματος που έχει προκύψει, αλλά υπάρχουν και πολλές άλλες, όπως για παράδειγμα αυτή που αφορά την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (ΚΕΔ): ανάμεσα σε εκείνους που είναι αντιμέτωποι με κατηγορίες περιλαμβάνονται: το μέλος της ΚΕΔ/ΕΟΚ Αναστάσιος Πηλοΐδης, ο Ηλίας Κορομηλάς, ο οποίος είναι σύμβουλος της διοίκησης σε θέματα διαιτησίας, εμπλεκόμενος από καταγγελία σε προσπάθεια χειραγώγησης διεθνούς αγώνα μπάσκετ, και ο Πέτρος Παπαπέτρου, καθηγητής Διαιτησίας, στο σπίτι του οποίου βρέθηκαν 820.000 ευρώ, τα οποία υποστηρίζει ότι μπορεί να δικαιολογήσει με παραστατικά.

Η ΚΕΔ είναι πενταμελής με πρόεδρο τον Στέλιο Κουκουλεκίδη και μέλη (εκτός του Πηλοΐδη) τους Δημήτρη Μπήτη, Μιχάλη Μαχαιριανάκη και Μαρία Αργυρού. Σύμφωνα με τα ισχύοντα, μπορεί να συνεχίσει να κάνει τους ορισμούς των διαιτητών (για την Basket League και τα εθνικά πρωταθλήματα), καθώς προς τούτο αρκεί να είναι παρόντα τουλάχιστον τρία μέλη της.

Ωστόσο, και εδώ οι ενστάσεις δεν έχουν να κάνουν με το κατά πόσο η ΚΕΔ λειτουργεί νόμιμα, αλλά με την ηθική πλευρά του ζητήματος. Οχι μόνο γιατί τα μέλη της ΚΕΔ έχουν οριστεί από τη νυν διοίκηση της Ομοσπονδίας (δηλαδή τον κ. Λιόλιο), αλλά και με τους ίδιους τους διαιτητές, που πλέον θα αντιμετωπίζονται με ακόμη μεγαλύτερη καχυποψία σε κάθε γήπεδο όπου θα διεξάγεται αγώνας μπάσκετ.

Η χρηματοδότηση

Μέσα στον κυκεώνα των εξελίξεων προέκυψε και η ανακοίνωση του υπουργείου Αθλητισμού που ενημέρωσε για την αναστολή χρηματοδότησης της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και την έναρξη διαχειριστικού ελέγχου για τη διετία 2025-2026 προκειμένου να διαπιστωθεί πώς ακριβώς αξιοποιήθηκαν τα χρήματα της κρατικής επιχορήγησης (της τακτικής, αλλά και αυτής που προέρχεται από τη φορολόγηση των κερδών των παικτών του στοιχήματος).

Ο έλεγχος αφορά την τελευταία διετία γιατί πολύ απλά ο προηγούμενος αντίστοιχος είχε γίνει το 2024 χωρίς να έχει προκύψει κάποιο εύρημα. Οσον αφορά το θέμα της αναστολής χρηματοδότησης, αυτό αφορά την καταβολή της 2η δόσης της τακτικής επιχορήγησης του 2026, που είναι ένα ποσό 830.000 ευρώ περίπου.

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