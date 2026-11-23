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Στην τελική ευθεία μπαίνει η καταβολή της επιστροφής ενοικίου για τα μισθώματα του 2025, με την ΑΑΔΕ να προγραμματίζει την πίστωση των χρημάτων στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων το αργότερο έως την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026.

Η φετινή πληρωμή εκτιμάται ότι θα καλύψει τουλάχιστον 1 εκατομμύριο ενοικιαστές, καθώς η διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων αυξάνει τον αριθμό των δυνητικών δικαιούχων κατά περίπου 70.000.

Αυτή την περίοδο πραγματοποιούνται οι τελευταίες διασταυρώσεις μεταξύ φορολογικών δηλώσεων, ηλεκτρονικών μισθωτηρίων και στοιχείων των ιδιοκτητών, ώστε να προσδιοριστούν τα ποσά που δικαιούται κάθε νοικοκυριό.

Η ενίσχυση καταβάλλεται αυτόματα, χωρίς αίτηση, με βάση τα δηλωμένα ενοίκια του προηγούμενου φορολογικού έτους.

Πόσα χρήματα θα λάβουν οι ενοικιαστές

Για την κύρια κατοικία προβλέπεται επιστροφή έως 800 ευρώ, με προσαύξηση του ανώτατου ορίου κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Για τη φοιτητική κατοικία χορηγείται ξεχωριστή ενίσχυση έως 800 ευρώ ανά δικαιούχο φοιτητή, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του μέτρου.

Το τελικό ποσό ισούται με το ένα δωδέκατο της συνολικής ετήσιας δαπάνης ενοικίου, χωρίς να υπερβαίνει το αντίστοιχο ανώτατο όριο.

Ενδεικτικά, οικογένεια με δύο παιδιά που πλήρωνε 700 ευρώ τον μήνα θα λάβει επιστροφή 700 ευρώ, καθώς το ένα δωδέκατο των ετήσιων μισθωμάτων της είναι μικρότερο από το αυξημένο πλαφόν των 900 ευρώ.

Αντίστοιχα, ενοικιαστής χωρίς παιδιά που κατέβαλε συνολικά 10.000 ευρώ το 2025 θα λάβει 800 ευρώ, αφού το υπολογιζόμενο ποσό υπερβαίνει το βασικό ανώτατο όριο.

Σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας μέσα στο έτος, συνυπολογίζονται τα ενοίκια των διαδοχικών μισθώσεων.

Ποιοι δικαιούνται επιστροφή δύο ενοικίων

Ειδικό καθεστώς προβλέπεται για εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια, με επιστροφή ποσού που αντιστοιχεί σε δύο δωδέκατα του ετήσιου μισθώματος, χωρίς εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Το μέτρο αφορά στις προβλεπόμενες περιοχές υπηρεσίας, με συγκεκριμένες γεωγραφικές εξαιρέσεις, και εφαρμόζεται με ειδική διαδικασία διασταύρωσης των στοιχείων.

Τα νέα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Η αύξηση των εισοδηματικών ορίων επιτρέπει σε περισσότερα νοικοκυριά να ενταχθούν στην επιστροφή ενοικίου.

Τα νέα ετήσια εισοδηματικά όρια είναι:

Κατηγορία Όριο εισοδήματος Άγαμοι 25.000 € Έγγαμοι ή μέρη συμφώνου συμβίωσης 35.000 € Προσαύξηση για κάθε εξαρτώμενο παιδί στους έγγαμους +5.000 € Μονογονεϊκές οικογένειες 39.000 € Κάθε επιπλέον παιδί πέραν του πρώτου στις μονογονεϊκές +5.000 €

Για την κύρια κατοικία ισχύουν επίσης περιουσιακά κριτήρια. Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για τον άγαμο, με προσαύξηση 20.000 ευρώ για σύζυγο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης και για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο.

Η περιουσιακή κατάσταση προσδιορίζεται βάσει των στοιχείων του ΕΝΦΙΑ.

Τι συμβαίνει με λάθη στις δηλώσεις

Η ΑΑΔΕ διασταυρώνει τα στοιχεία του Ε1, τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια και τις δηλώσεις των ιδιοκτητών. Σε περίπτωση αποκλίσεων, εφαρμόζονται οι προβλεπόμενοι κανόνες υπολογισμού, ενώ για ανείσπρακτα ενοίκια λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που δηλώθηκαν ως εισπραχθέντα στο Ε2.

Αυστηρές κυρώσεις προβλέπονται για ανακριβείς δηλώσεις που οδηγούν σε αχρεώστητη καταβολή. Σε αυτές τις περιπτώσεις επιβάλλεται έντοκη επιστροφή της ενίσχυσης, με αναφερόμενο ετήσιο επιτόκιο 8,76%, καθώς και αποκλεισμός από το μέτρο για τρία χρόνια.

Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη.