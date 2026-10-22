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Στην τελική ευθεία βρίσκεται η διαδικασία για την επιστροφή ενοικίου του 2026, με εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά να αναμένουν την οικονομική ενίσχυση που πρόκειται να καταβληθεί έως το τέλος Νοεμβρίου. Το μέτρο καλύπτει τις δαπάνες ενοικίασης κύριας ή φοιτητικής κατοικίας που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο 2025, ενώ η διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων εκτιμάται ότι θα αυξήσει τον αριθμό των δικαιούχων.

Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί αυτόματα, χωρίς την υποβολή αίτησης, με βάση τα στοιχεία που διαθέτει η φορολογική διοίκηση. Ωστόσο, λάθη στις δηλώσεις, ασυμφωνίες στα μισθωτήρια ή η απουσία έγκυρου τραπεζικού λογαριασμού ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στην πληρωμή.

Η αντίστροφη μέτρηση για τις πληρωμές του Νοεμβρίου

Η οικονομική ενίσχυση προγραμματίζεται να πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων έως τα τέλη Νοεμβρίου 2026, χωρίς να έχει ανακοινωθεί ακόμη η ακριβής ημερομηνία καταβολής.

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη χρονιά η αντίστοιχη πληρωμή πραγματοποιήθηκε στις 28 Νοεμβρίου 2025, όταν η ΑΑΔΕ κατέβαλε περίπου 199,6 εκατ. ευρώ σε 886.883 δικαιούχους.

Η διαδικασία είναι αυτοματοποιημένη, καθώς η επιλεξιμότητα και το ύψος της ενίσχυσης προσδιορίζονται με βάση τα δηλωμένα εισοδήματα, τα στοιχεία των μισθώσεων και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις του μέτρου.

Τα εισοδηματικά όρια που ανοίγουν την πόρτα σε περισσότερα νοικοκυριά

Με τα διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, περισσότερες κατηγορίες ενοικιαστών μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα επιστροφής ενοικίου.

Τα ετήσια εισοδηματικά όρια διαμορφώνονται ως εξής:

Για την αξιολόγηση των δικαιούχων λαμβάνεται υπόψη το συνολικό οικογενειακό εισόδημα, στο οποίο συνυπολογίζονται και τα προβλεπόμενα απαλλασσόμενα ή τεκμαρτά εισοδήματα.

Παράλληλα, για την κύρια κατοικία εφαρμόζεται περιουσιακό κριτήριο. Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για τον άγαμο, με προσαύξηση 20.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Αντίθετα, για τη φοιτητική κατοικία δεν προβλέπεται αντίστοιχος περιορισμός ακίνητης περιουσίας.

Πώς υπολογίζεται η ενίσχυση και ποιο είναι το ανώτατο ποσό

Το ποσό που επιστρέφεται στους δικαιούχους αντιστοιχεί στο ένα δωδέκατο του συνολικού ενοικίου που καταβλήθηκε κατά το προηγούμενο έτος.

Για την κύρια κατοικία, η ετήσια ενίσχυση μπορεί να φτάσει έως τα 800 ευρώ, ενώ το ανώτατο όριο αυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Ενδεικτικά, για κατοικίες που μισθώθηκαν και τους 12 μήνες του 2025, με σταθερό μηνιαίο μίσθωμα, η επιστροφή διαμορφώνεται ως εξής:



Επομένως, το ποσό της ενίσχυσης συνδέεται άμεσα με το πραγματικό ύψος των ενοικίων που έχουν καταβληθεί και δηλωθεί, με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων ανώτατων ορίων.

Οι πέντε παγίδες που μπορεί να καθυστερήσουν την πίστωση

Παρότι η επιστροφή πραγματοποιείται χωρίς αίτηση, η ορθότητα των φορολογικών και τραπεζικών στοιχείων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ομαλή ολοκλήρωση της πληρωμής.

Ένα από τα συνηθέστερα προβλήματα αφορά στη δήλωση μικρότερου ποσού ενοικίου στο έντυπο Ε1 σε σχέση με εκείνο που καταβλήθηκε πραγματικά. Μια τέτοια αναντιστοιχία μπορεί να επηρεάσει τον υπολογισμό της ενίσχυσης.

Αντίστοιχα, δυσκολίες μπορεί να προκύψουν όταν τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης δεν συμφωνούν με εκείνα του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις περιπτώσεις ενοικιαστών που άλλαξαν κατοικία μέσα στο 2025. Για να υπολογιστεί σωστά η επιστροφή, θα πρέπει να έχουν καταγραφεί με ακρίβεια οι περίοδοι μίσθωσης και τα ποσά που πληρώθηκαν για κάθε ακίνητο.

Επιπλέον, προβλήματα ενδέχεται να εμφανιστούν στις φοιτητικές μισθώσεις, εάν τα στοιχεία της κατοικίας έχουν δηλωθεί λανθασμένα ή υπάρχουν ασυμφωνίες σχετικά με το πρόσωπο που δικαιούται την ενίσχυση.

Σημαντικό εμπόδιο αποτελεί και η απουσία έγκυρου IBAN. Σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ από τον Ιανουάριο του 2026, περίπου 27.000 δικαιούχοι εξακολουθούσαν να μην έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό, ακόμη και μετά τις συμπληρωματικές πληρωμές της προηγούμενης χρονιάς.

Τι μπορούν να ελέγξουν οι ενοικιαστές μετά τη λήξη της προθεσμίας

Η προθεσμία για την υποβολή διορθώσεων στο Ε1, προκειμένου αυτές να ληφθούν υπόψη στην αρχική εκκαθάριση της επιστροφής ενοικίου του Νοεμβρίου, έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Παρότι εξακολουθεί να υπάρχει δυνατότητα μεταγενέστερων διορθώσεων, αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε εκπρόθεσμη αλλαγή οδηγεί αυτομάτως στην καταβολή της ενίσχυσης.

Για τον λόγο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έναν τελευταίο έλεγχο των στοιχείων τους πριν από τις πληρωμές.

Μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, ακολουθώντας τη διαδρομή «Μητρώο & Επικοινωνία – Δήλωση Λογαριασμού IBAN», μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι έχει καταχωριστεί σωστά ο τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο πρόκειται να πιστωθούν τα χρήματα.

Παράλληλα, είναι χρήσιμο να ελέγξουν τη φετινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος, καθώς και τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια που αφορούν στις κατοικίες που ενοικίασαν το 2025.

Εφόσον εντοπιστούν ανακρίβειες, θα πρέπει να αναζητήσουν ενημέρωση από την ΑΑΔΕ σχετικά με τις διαθέσιμες διαδικασίες διόρθωσης και την πιθανότητα μεταγενέστερης καταβολής.