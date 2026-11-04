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Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στην Πανεπιστημιούπολη το πρωί της Τετάρτης, όταν πάνω από 50 άτομα με κράνη μπήκαν σε αίθουσα στο τμήμα Μαθηματικών του ΕΚΠΑ και πέταξαν μολότοφ εναντίον φοιτητών από διάφορους πολιτικούς συλλόγους που πραγματοποιούσαν συνέλευση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από το επεισόδιο τραυματίστηκαν τρία άτομα, εκ των οποίων το ένα έχει τραυματιστεί στα πόδια από τσεκούρι. Οι άλλοι δύο έχουν ελαφρά τραύματα από μολότοφ, σύμφωνα με πληροφορίες. Και οι τρεις τραυματίες διακομίζονται στο Νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς.

Στο σημείο παραμένουν δύο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

«Πέταξαν μολότοφ σε ένα παιδί, συμφοιτητή μας» ανέφερε μάρτυρας για το περιστατικό δείχνοντας στο βίντεο το μπουφάν του νεαρού θύματος που έχει γίνει στάχτη.

Σύμφωνα με πηγές από το Πανεπιστήμιο, η συνέλευση των φοιτητών γίνονταν για τις διαγραφές ενώ εικάζεται ότι οι κουκουλοφόροι μπήκαν στο χώρο από ανοίγματα, με το πλησιέστερο να βρίσκεται σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από το Μαθηματικό, μιας και πλέον απαγορεύεται η είσοδος οχημάτων στον χώρο.

Η διοίκηση του Πανεπιστημίου βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με την ασφάλεια, ενώ καταβάλλονται προσπάθειες για τον εντοπισμό των δραστών.