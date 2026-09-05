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(Last update 16:43)

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (5/9) σε δασική έκταση στην περιοχή της Τανάγρας στην Βοιωτία, μετά την πτώση αεροσκάφους Phantom κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week.

Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε στο δάσος αμέσως μετά το περιστατικό με το αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το αεροσκάφος συνετρίβη κοντά σε εγκαταστάσεις επιχείρησης.

Ταυτόχρονα ήχησε το 112 το οποίο κάλεσε τους πολίτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 15:00 και άμεσα τέθηκε σε εφαρμογή μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης, καθώς η περιοχή βρίσκεται σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στον παράδρομο της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας και επαρχιακής οδού Οινοής, προχώρησαν οι Αρχές, λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή της Τανάγρας Βοιωτίας.

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί από το ύψος της Οινοής, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των οδηγών.

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 95 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων καθώς και 29 πυροσβεστικά οχήματα.

Παράλληλα, για την αντιμετώπιση της φωτιάς από αέρος έχουν κινητοποιηθεί 9 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα έχει αναλάβει τον συντονισμό τους.

Διαβάστε περισσότερα στο protothema.gr