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Σε πρακτορείο της allwyn στη Θεσσαλία συμπληρώθηκε το δελτίο που έκανε τον κάτοχό του πλουσιότερο κατά 38 εκατομμύρια ευρώ μετά την κλήρωση του Eurojackpot το βράδυ της Τρίτης 17/11.

Όπως ανακοινώθηκε από την εταιρεία, το δελτίο με τις 5+2 επιτυχίες για τα 38.370.583,30 ευρώ – το ένα από τα δύο που κέρδισαν την Τρίτη σε όλη την Ευρώπη – συμπληρώθηκε σε πρακτορείο στα Τρίκαλα.

Οι πέντε αριθμοί που κληρώθηκαν την Τρίτη ήταν οι 1, 5, 7, 15 και 19, ενώ οι δύο αριθμοί Euro ήταν οι 1 και 11.

Εκτός από τον μεγάλο τυχερό, στην Ελλάδα καταγράφηκε και μια από τις 12 επιτυχίες στη δεύτερη κατηγορία του Eurojackpot (5+1 επιτυχίες) με τον κάτοχο του δελτίου που συμπληρώθηκε στη Θάσο να κερδίζει 159.172 ευρώ.

Σημειώνεται ότι το ποσό που θα μοιρασθούν οι τυχεροί της 1ης κατηγορίας στην επόμενη κλήρωση της προσεχούς Παρασκευής (20/11) είναι €10.000.000.