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Εγκληματική οργάνωση που διέπραττε απάτες και κλοπές, προσποιούμενη υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, εξάρθρωσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Για την υπόθεση συνελήφθησαν έξι άτομα, ενώ εξιχνιάστηκαν συνολικά 24 περιπτώσεις απάτης και κλοπής, τετελεσμένες και σε απόπειρα, με το παράνομο περιουσιακό όφελος να υπερβαίνει τις 565.000 ευρώ.

Η δράση της οργάνωσης τερματίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου 2026, έπειτα από αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με τη συνδρομή ειδικών επιχειρησιακών ομάδων, σε περιοχή της Δυτικής Αττικής.

Κατά την επιχείρηση εντοπίστηκε το τηλεφωνικό κέντρο της οργάνωσης, όπου συνελήφθησαν πέντε άτομα, ενώ ένα ακόμη άτομο συνελήφθη σε χώρο του ίδιου οικήματος, όπου φυλάσσονταν τα κλοπιμαία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2026 και τα μέλη της είχαν διακριτούς ρόλους, ως «διευθυντές», τηλεφωνητές – εισπράκτορες και υπεύθυνοι φύλαξης των κλοπιμαίων.

Ειδικότερα, πραγματοποιούσαν καθημερινά τηλεφωνικές κλήσεις σε πολίτες, τους οποίους επέλεγαν τυχαία από τηλεφωνικούς καταλόγους και ιστοσελίδες. Προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και επικαλούμενοι δήθεν διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας ή τεχνική βλάβη, τους έπειθαν να συγκεντρώσουν χρήματα και τιμαλφή και να τα τοποθετήσουν σε σημεία με ελεύθερη πρόσβαση, εντός ή έξω από τις κατοικίες τους. Στη συνέχεια, άλλα μέλη της οργάνωσης μετέβαιναν στα σπίτια και αφαιρούσαν τα αντικείμενα αξίας.

Για να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους, άλλαζαν συχνά τους χώρους εγκατάστασης του τηλεφωνικού κέντρου, καθώς και τις τηλεφωνικές συνδέσεις και τους αριθμούς που χρησιμοποιούσαν.

Σε έρευνες στις δύο κατοικίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 4.100 ευρώ, 12 κινητά τηλέφωνα, 28 χρυσές λίρες, 60 βραχιόλια, 118 τεμάχια σκουλαρίκια, 63 ρολόγια, 29 δαχτυλίδια, 47 αλυσίδες, τέσσερις σταυροί, μία κυνηγετική καραμπίνα, καθώς και εννέα αποκολλημένα φύλλα έντυπου τηλεφωνικού καταλόγου με στοιχεία επικοινωνίας και διευθύνσεις κατοικίας πολιτών και χειρόγραφες σημειώσεις.

Οι έξι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.