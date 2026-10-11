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Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν το πρωί του Σαββάτου ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι υπόλοιποι εννέα κατηγορούμενοι στην υπόθεση της φερόμενης εγκληματικής ομάδας που κατηγορείται ότι διέπραττε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου μέσω ενός συστήματος διαδοχικών εταιρειών.

Οι 11 κατηγορούμενοι καλούνται να απολογηθούν ενώπιον της ανακρίτριας, με την κύρια ανάκριση να ανοίγει σήμερα για την υπόθεση. Λίγο πριν από τις 9 το πρωί ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του έφτασαν στην Ευελπίδων προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία των απολογιών.

Κατά το κατηγορητήριο, στον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του αποδίδεται αρχηγικός ρόλος στη φερόμενη δράση της ομάδας. Οι κατηγορίες αφορούν, μεταξύ άλλων, τη λειτουργία εταιρειών οι οποίες φέρονται να αντικαθιστούσαν άλλες που είχαν συσσωρεύσει οφειλές από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές.

Λύτρας: «Δεν μιλάμε για απάτη, αλλά για χρέη εταιρειών»

Λίγο μετά τη μεταγωγή των κατηγορουμένων, ο Απόστολος Λύτρας, ο οποίος μαζί με τον Γιάννη Γλύκα εκπροσωπεί τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του, υποστήριξε ότι η υπόθεση αφορά εταιρικά χρέη προς ασφαλιστικούς φορείς και το Δημόσιο, τα οποία, όπως είπε, διογκώθηκαν εξαιτίας λογιστικού λάθους.

«Είμαστε για να απολογηθούμε με τον κύριο Καμπούρη και τη σύζυγό του. Αυτό που έχω να σας πω είναι αυτό που είπαμε από την πρώτη στιγμή, ότι μιλάμε για κάποια χρέη εταιρειών προς τους ασφαλιστικούς φορείς, στον ΕΦΚΑ και κάποια χρέη προς το Δημόσιο», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον συνήγορο, ορισμένες από τις εταιρείες είχαν πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα, όμως όταν έκλεισαν, το προσωπικό τους φέρεται να παρέμεινε καταχωρισμένο σε αυτές. «Όταν αυτές οι εταιρείες έκλεισαν, το προσωπικό από λάθος λογιστικό παρέμεινε και σε αυτές τις εταιρείες, οι οποίες ήταν κλειστές και δεν λειτουργούσαν. Γι’ αυτό και αυτό το μεγάλο ποσό προς τον ασφαλιστικό φορέα», ανέφερε.

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