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Στην ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας, με υψηλότερα στεγαστικά επιδόματα, νέες φοιτητικές εστίες, ανακαινίσεις υφιστάμενων εγκαταστάσεων και περισσότερους πόρους για τη δωρεάν σίτιση, επικεντρώνεται το σχέδιο του υπουργείου Παιδείας για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των φοιτητών στα δημόσια πανεπιστήμια.

Με ανάρτησή της, η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη παρουσίασε αναλυτικά τις παρεμβάσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί, αλλά και εκείνες που προγραμματίζονται για τα επόμενα χρόνια, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο αυξημένο κόστος στέγασης που αντιμετωπίζουν χιλιάδες οικογένειες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα έχει αυξηθεί έως και 150% σε σχέση με το 2019, ενώ η συνολική χρηματοδότησή του έχει υπερδιπλασιαστεί. Παράλληλα, σχεδιάζεται η δημιουργία περισσότερων από 8.100 νέων θέσεων σε φοιτητικές εστίες, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Σημαντική αύξηση προβλέπεται και για τη φοιτητική σίτιση, καθώς η ετήσια χρηματοδότηση αναμένεται να προσεγγίσει τα 80 εκατ. ευρώ από τον Ιανουάριο του 2027, έναντι 56 εκατ. ευρώ σήμερα.

Η υπουργός αναγνώρισε ότι το οικονομικό βάρος των σπουδών εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική πρόκληση για πολλές οικογένειες, υπογραμμίζοντας ότι η πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση πρέπει να συνοδεύεται από τη δυνατότητα ολοκλήρωσης των σπουδών χωρίς ανυπέρβλητα οικονομικά εμπόδια.

Στεγαστικό επίδομα: Τα ποσά για Αθήνα, Θεσσαλονίκη και περιφέρεια

Μία από τις βασικές παρεμβάσεις αφορά στην αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, το οποίο το 2019 ανερχόταν σε 1.000 ευρώ.

Σήμερα, σύμφωνα με την υπουργό, τα ποσά διαφοροποιούνται ανάλογα με την περιοχή φοίτησης και το εάν οι δικαιούχοι συγκατοικούν.

Συγκεκριμένα:

Αθήνα και Θεσσαλονίκη: Το επίδομα διαμορφώνεται στα 1.500 ευρώ, ενώ σε περίπτωση συγκατοίκησης αυξάνεται στα 2.000 ευρώ.

Περιφερειακά πανεπιστήμια: Σε πόλεις και περιοχές όπως η Πάτρα, η Κρήτη, τα Ιωάννινα, η Θεσσαλία και η Αλεξανδρούπολη, το ποσό φτάνει τα 2.000 ευρώ.

Συγκατοίκηση στην περιφέρεια: Το επίδομα μπορεί να ανέλθει έως τα 2.500 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 150% σε σχέση με το 2019.

Αντίστοιχα, η συνολική χρηματοδότηση για το συγκεκριμένο μέτρο αυξήθηκε από 41,8 εκατ. ευρώ το 2019 σε 90 εκατ. ευρώ το 2026, γεγονός που σημαίνει ότι οι διαθέσιμοι πόροι έχουν υπερδιπλασιαστεί.

Η κ. Ζαχαράκη επισήμανε ότι, παρά την ενίσχυση, τα υψηλά ενοίκια εξακολουθούν να επιβαρύνουν σημαντικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Στόχος του επιδόματος είναι να περιοριστεί μέρος των δαπανών που συνεπάγεται η φοίτηση σε διαφορετική πόλη από εκείνη της μόνιμης κατοικίας.

Περισσότερες από 8.100 νέες θέσεις στις φοιτητικές εστίες

Σημαντικό σκέλος του κυβερνητικού σχεδιασμού αποτελεί η επέκταση και αναβάθμιση των υποδομών φοιτητικής στέγασης.

Σήμερα, η καταγεγραμμένη δυναμικότητα των φοιτητικών εστιών σε ολόκληρη τη χώρα ανέρχεται σε 12.116 κλίνες, αν και μέρος αυτών δεν είναι προσωρινά διαθέσιμο λόγω εργασιών ανακαίνισης.

Το υπουργείο Παιδείας προωθεί τη δημιουργία περισσότερων από 8.100 νέων θέσεων φιλοξενίας σε πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις στην Κρήτη, τη Θεσσαλία, τη Θράκη, τη Δυτική Μακεδονία και τη Δυτική Αττική.

Για την υλοποίηση των παρεμβάσεων έχουν δρομολογηθεί έξι μεγάλα έργα, συνολικού προϋπολογισμού 737 εκατ. ευρώ, μέσω Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται επίσης η ανακαίνιση της παλαιάς φοιτητικής εστίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, δυναμικότητας 450 κλινών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, όπου προβλέπεται η δημιουργία 4.846 θέσεων φοιτητικής στέγασης, στο πλαίσιο έργου που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Οι νέες εγκαταστάσεις αποσκοπούν στην κάλυψη μέρους των αυξημένων αναγκών στέγασης, ιδιαίτερα σε πανεπιστημιακές πόλεις όπου η διαθεσιμότητα κατοικιών είναι περιορισμένη και τα ενοίκια παραμένουν υψηλά.

Νέες εστίες σε Πάντειο και Καλών Τεχνών – Ανακαίνιση στην Πατησίων

Η υπουργός αναφέρθηκε και σε συγκεκριμένα έργα που βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια υλοποίησης.

Στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, κτίριο που παραμένει κλειστό από το 2001 ανακαινίζεται προκειμένου να στεγάσει την πρώτη φοιτητική εστία του ιδρύματος.

Το έργο, προϋπολογισμού περίπου 13,6 εκατ. ευρώ, αναμένεται να ολοκληρωθεί την άνοιξη του 2027 και θα προσφέρει 196 κλίνες, συμπεριλαμβανομένων ειδικά διαμορφωμένων δωματίων για φοιτητές με αναπηρία.

Παράλληλα, στη Φοιτητική Εστία της Πατησίων, στην Αθήνα, προγραμματίζεται εκτεταμένη ανακαίνιση, με προϋπολογισμό 24,5 εκατ. ευρώ.

Στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ), το υπουργείο έχει εγκρίνει χρηματοδότηση έως 7,45 εκατ. ευρώ για την αγορά και τον πλήρη εξοπλισμό κτιρίου που θα φιλοξενήσει την πρώτη φοιτητική εστία της σχολής.

Πρόκειται για παρέμβαση που ανταποκρίνεται σε αίτημα πολλών ετών και δημιουργεί, για πρώτη φορά, συγκεκριμένη προοπτική αυτόνομης φοιτητικής στέγασης για τους σπουδαστές της ΑΣΚΤ.

Αναβάθμιση 17 φοιτητικών εστιών με 226 εκατ. ευρώ

Πέρα από την κατασκευή νέων υποδομών, το υπουργείο Παιδείας σχεδιάζει παρεμβάσεις και στις υφιστάμενες φοιτητικές εστίες.

Συνολικά, 17 φοιτητικές εστίες σε όλη τη χώρα εντάσσονται στον προγραμματισμό ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαμονής και της λειτουργικότητας των εγκαταστάσεων.

Για τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις προβλέπεται χρηματοδότηση ύψους 226,36 εκατ. ευρώ από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο.

Η αναβάθμιση των κτιρίων αποσκοπεί τόσο στην αντιμετώπιση προβλημάτων φθοράς και παλαιότητας όσο και στη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης.

Όπως επισήμανε η υπουργός, κάθε φοιτητής και φοιτήτρια πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διαμένει και να σπουδάζει σε αξιοπρεπείς συνθήκες, ανεξάρτητα από την πόλη στην οποία βρίσκεται το πανεπιστήμιό του.

Φοιτητική σίτιση: Σχεδόν 80 εκατ. ευρώ από το 2027

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται και η ενίσχυση της δωρεάν φοιτητικής σίτισης, με σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης από το επόμενο έτος.

Σήμερα, οι διαθέσιμοι πόροι ξεπερνούν τα 56 εκατ. ευρώ ετησίως, ποσό αυξημένο κατά 11% σε σχέση με το 2020.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της υπουργού, από τον Ιανουάριο του 2027 η χρηματοδότηση αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, προσεγγίζοντας τα 80 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Πρόκειται για πρόσθετη ενίσχυση περίπου 24 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το σημερινό επίπεδο χρηματοδότησης.

Παράλληλα, προβλέπονται έργα για την κατασκευή νέων πανεπιστημιακών εστιατορίων, καθώς και για την ανακαίνιση υφιστάμενων χώρων σίτισης και μαγειρείων σε ιδρύματα σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και στον περιορισμό του καθημερινού κόστους διαβίωσης των φοιτητών.

Ζαχαράκη: Η εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο δεν αρκεί χωρίς στήριξη

Κλείνοντας την ανάρτησή της, η Σοφία Ζαχαράκη αναγνώρισε ότι, παρά τις παρεμβάσεις που έχουν υλοποιηθεί ή δρομολογηθεί, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές ανάγκες στον τομέα της φοιτητικής μέριμνας.

Όπως σημείωσε, πολλές οικογένειες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, ενώ αρκετοί φοιτητές αναμένουν ουσιαστική βελτίωση των συνθηκών στις εστίες και στις πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις.

Η υπουργός υπογράμμισε ότι η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί με περισσότερους πόρους για το στεγαστικό επίδομα, νέες και ανακαινισμένες φοιτητικές εστίες και ενίσχυση της δωρεάν σίτισης.

«Η ευκαιρία να σπουδάσεις πρέπει να συνοδεύεται από την πραγματική δυνατότητα να ολοκληρώσεις τις σπουδές σου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ίδια, η ουσιαστική στήριξη του δημόσιου πανεπιστημίου συνδέεται άμεσα με τη στήριξη των νέων ανθρώπων που επιλέγουν την ανώτατη εκπαίδευση για να χτίσουν το επαγγελματικό και προσωπικό τους μέλλον.