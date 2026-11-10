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Νέα χρηματοδότηση ύψους 1.036.500 ευρώ εξασφαλίζεται για την καταβολή του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος στους δικαιούχους του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος κατοικίας εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική επιβάρυνση για τους φοιτητές και τις οικογένειές τους.

Το σχετικό κονδύλι εγκρίθηκε με απόφαση της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, και θα διατεθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του υπουργείου για το 2026.

Η οικονομική ενίσχυση απευθύνεται στους φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος και χρειάζεται να καλύπτουν δαπάνες διαμονής σε πόλη διαφορετική από εκείνη της μόνιμης κατοικίας τους.

Η συγκεκριμένη επιχορήγηση αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου χρηματοδοτικού σχεδιασμού για το ΑΠΘ, ο οποίος περιλαμβάνει φοιτητική στέγαση, δωρεάν σίτιση, συντήρηση κτηρίων και αναβάθμιση εκπαιδευτικών υποδομών.

Στεγαστικό επίδομα έως 2.000 ευρώ – Πώς διαμορφώνονται τα ποσά

Σημαντική μεταβολή έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στο ύψος της οικονομικής ενίσχυσης που καταβάλλεται στους δικαιούχους φοιτητές.

Το 2019, το ετήσιο στεγαστικό επίδομα ανερχόταν σε 1.000 ευρώ.

Σήμερα, για τους δικαιούχους που πραγματοποιούν τις σπουδές τους στη Θεσσαλονίκη, το ποσό έχει αυξηθεί στα 1.500 ευρώ ετησίως, καταγράφοντας άνοδο 50% σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς.

Σε περίπτωση συγκατοίκησης, η ενίσχυση φτάνει τα 2.000 ευρώ, ποσό διπλάσιο από εκείνο που προβλεπόταν το 2019.

Η αυξημένη επιδότηση αποσκοπεί στην κάλυψη μέρους των ενοικίων και των υπόλοιπων στεγαστικών δαπανών, περιορίζοντας την οικονομική πίεση που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά με παιδιά που σπουδάζουν μακριά από την οικογενειακή κατοικία.

«Πρόκειται για μια ουσιαστική αύξηση της άμεσης οικονομικής ενίσχυσης, η οποία συμβάλλει στην κάλυψη μέρους των στεγαστικών δαπανών και στηρίζει την προσπάθεια των νέων να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους», επισημαίνεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας.

Η νέα χρηματοδότηση του ΑΠΘ αφορά την καταβολή του επιδόματος στους δικαιούχους και δεν συνιστά πρόσθετη αύξηση των ποσών που ήδη προβλέπονται.

Αυξημένη κατά 25% η τακτική χρηματοδότηση του ΑΠΘ

Πέρα από τη στεγαστική ενίσχυση, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έχει εξασφαλίσει υψηλότερους πόρους για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών.

Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Ιδρύματος, η οποία το 2020 ανερχόταν σε περίπου 12,5 εκατ. ευρώ, διαμορφώνεται το 2026 στα 15.621.144 ευρώ.

Πρόκειται για αύξηση της τάξης του 25%, που ενισχύει τις δυνατότητες χρηματοδότησης της καθημερινής λειτουργίας του Πανεπιστημίου.

Παράλληλα, έχουν εγκριθεί πρόσθετα κονδύλια για την αναβάθμιση των υποδομών και τη στήριξη του διδακτικού έργου.

Συγκεκριμένα, το 2025 διατέθηκαν 2.580.727 ευρώ για εργασίες συντήρησης και βελτίωσης κτηριακών εγκαταστάσεων, επιστημονικών εργαστηρίων και τεχνικού εξοπλισμού.

Για το 2026 εγκρίθηκε επίσης χρηματοδότηση 246.400 ευρώ, η οποία προορίζεται για τη μισθοδοσία εντεταλμένων διδασκόντων κατά το διάστημα Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου.

Οι πρόσθετοι αυτοί πόροι εντάσσονται στην προσπάθεια βελτίωσης των συνθηκών διδασκαλίας και έρευνας, αλλά και κάλυψης αναγκών που προκύπτουν από τη λειτουργία ενός μεγάλου πανεπιστημιακού ιδρύματος.

Περίπου 4,8 εκατ. ευρώ για τη δωρεάν σίτιση των φοιτητών

Ξεχωριστό μέρος της χρηματοδότησης αφορά τη φοιτητική μέριμνα, με ιδιαίτερη έμφαση στη δωρεάν σίτιση.

Για το οικονομικό έτος 2026, το ΑΠΘ έχει λάβει επιχορήγηση περίπου 4,8 εκατ. ευρώ, με σκοπό την παροχή δωρεάν γευμάτων στους δικαιούχους φοιτητές.

Η συγκεκριμένη δαπάνη αποτελεί έναν ακόμη βασικό πυλώνα οικονομικής υποστήριξης των σπουδαστών, παράλληλα με το στεγαστικό επίδομα.

Η ενίσχυση της σίτισης και της στέγασης έχει στόχο να περιορίσει τις καθημερινές οικονομικές υποχρεώσεις των φοιτητών, ιδιαίτερα εκείνων που προέρχονται από οικογένειες με περιορισμένους οικονομικούς πόρους.

Παρεμβάσεις στις τέσσερις φοιτητικές εστίες

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκονται και οι τέσσερις φοιτητικές εστίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, οι οποίες διαθέτουν συνολικά 1.491 κλίνες.

Στις εγκαταστάσεις αυτές έχουν ήδη πραγματοποιηθεί επιμέρους εργασίες ανακαίνισης δωματίων και χώρων υγιεινής, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαμονής.

Επιπλέον, έχει εγκριθεί ειδική χρηματοδότηση ύψους 779.118,21 ευρώ για παρεμβάσεις που αφορούν:

Την αποκατάσταση και αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων .

. Την αντικατάσταση και τον εκσυγχρονισμό ηλεκτρολογικών υποδομών.

Την ενίσχυση της πυρασφάλειας των φοιτητικών συγκροτημάτων.

Οι εργασίες αυτές αποσκοπούν τόσο στη βελτίωση της λειτουργικότητας των κτηρίων όσο και στην αντιμετώπιση ζητημάτων ασφάλειας και συντήρησης.

Παράλληλα, και οι τέσσερις εστίες του ΑΠΘ περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου για την ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση των φοιτητικών υποδομών.

Το σχετικό εθνικό πρόγραμμα διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 226,36 εκατ. ευρώ και αφορά την αναβάθμιση 17 φοιτητικών εστιών σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι διαγωνιστικές διαδικασίες για την υλοποίηση των έργων προγραμματίζεται να ξεκινήσουν από το 2027, ανοίγοντας τον δρόμο για εκτεταμένες παρεμβάσεις τα επόμενα χρόνια.

Ο συνδυασμός της άμεσης οικονομικής ενίσχυσης μέσω του στεγαστικού επιδόματος και των επενδύσεων στις πανεπιστημιακές εστίες αποσκοπεί στη βελτίωση των συνθηκών φοιτητικής διαβίωσης, με παράλληλη ενίσχυση της λειτουργίας και των υποδομών του μεγαλύτερου πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης.