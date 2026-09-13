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Εκατοντάδες άνθρωποι συρρέουν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, για να αποτίσουν τον ύστατο φόρο τιμής στον Γιώργο Μαζωνάκη που έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου από ανακοπή καρδιάς στο ιδιωτικό ιατρείο Stem Cell.

Η ασυμβίβαστη ζωή του Γιώργου Μαζωνάκη και τα τραγούδια του καθώς και ο αδόκητος χαμός του, έχουν προκαλέσει πανελλήνια συγκίνηση και στη Νίκαια, την «παλιά του γειτονιά» όπου μεγάλωσε, σπεύδουν άνθρωποι κάθε ηλικίας, ακόμη και με πούλμαν από άλλες περιοχές.

Η σορός του θα εκτεθεί σε λαϊκή αγρυπνία μέχρι τις 13:00 της Δευτέρας. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί παρουσία κόσμου, ενώ η ταφή του θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Γ’ Νεκροταφείο στη Νίκαια.

Τη θλίψη τους για την απώλεια του δημοφιλούς καλλιτέχνη εκφράζουν οι άνθρωποι που έχουν συγκεντρωθεί έξω από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νίκαιας. Κάποιοι έχουν ανέβει ακόμη και πάνω σε αυτοκίνητα, ενώ κάτοικοι της γειτονιάς παρακολουθούν από τα μπαλκόνια των σπιτιών τους.

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