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Ο δρόμος για τη διεύρυνση του κατηγορητηρίου σε βάρος των γιατρών που είναι προφυλακισμένοι για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και ταυτόχρονα για την αναζήτηση και των ευθυνών του προσώπου ή των προσώπων εκείνων που διέθεσαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου τα αναισθητικά φάρμακα προποφόλη και μιδαζολάμη, ανοίγεται μετά την ανίχνευση των συγκεκριμένων ουσιών στον οργανισμό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για την πλευρά της οικογένειας Μαζωνάκη, οι τοξικολογικές εξετάσεις ξεκαθαρίζουν την αιτία του θανάτου του, αφού εκτιμούν ότι επήλθε από την ταυτόχρονη χρήση των δύο κατασταλτικών ουσιών, της προποφόλης και της μιδαζολάμης. Λόγω της ισχυρής δράσης τους, η καθεμία από τις δύο ουσίες μπορεί να προκαλέσει αναπνευστική καταστολή και είναι προφανές ότι η ταυτόχρονη χορήγησή τους πολλαπλασιάζει το κατασταλτικό αποτέλεσμα.

Οι περισσότερες από τις ουσίες που ανιχνεύθηκαν κατά τις τοξικολογικές εξετάσεις που διενήργησε ο πραγματογνώμονας της οικογένειας Μαζωνάκη, Γιώργος Φιτσιάλος, δεν αποτέλεσαν έκπληξη για τους συγγενείς του τραγουδιστή, που γνώριζαν για την αγωγή που ακολουθούσε.

Τα κρίσιμα στοιχεία που αναδείχθηκαν και ουσιαστικά ολοκληρώνουν την εικόνα των όσων συνέβησαν το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου στην Καρνεάδου, είναι ο εντοπισμός προποφόλης, μιδαζολάμης και φλουμαζενίλης. Αυτά αποτελούν την ισχυρή και μη αμφισβητήσιμη απόδειξη ότι στον Γιώργο Μαζωνάκη χρησιμοποιήθηκε όχι απλώς αναισθησία-μέθη, αλλά με ένα συνδυασμό ουσιών: προποφόλης και μιδαζολάμης. Σύμφωνα με τον κ.Φιτσιάλο, η συνδυασμένη χρήση των δύο ουσιών εντείνει την καταστολή.

Ακολούθως, στην προσπάθεια να τον ξυπνήσουν χορήγησαν το αντίδοτο της μιδαζολάμης που είναι η φλουμαζενίλη. Η προποφόλη δεν έχει αντίδοτο, πράγμα που η γιατρός Ιωάννα Γάκα, σύμφωνα με τις μαρτυρικές καταθέσεις, έμαθε αφού την είχε ήδη χορηγήσει στον Μαζωνάκη και αφού χρειάστηκε να γίνει τηλεφώνημα σε αναισθησιολόγο.

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