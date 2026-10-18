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Στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια βρίσκονται οι γονείς και οι δύο αδερφές του Γιώργου Μαζωνάκη, για το 40ήμερο μνημόσυνο του καλλιτέχνη.

Λίγο μετά τις 8 το πρωί έφτασε στην εκκλησία η μητέρα του εκλιπόντος τραγουδιστή, Κλειώ συνοδευόμενη από την κόρη της, Μαρία, ενώ λίγο πιο πίσω βρισκόταν ο πατέρας του, Μανώλης. Μέσα στον χώρο του ναού βρίσκεται και η μεγαλύτερη αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη, Βάσω.

Ο Μητροπολίτης Νικαίας και Καλλιθέας Αλέξιος εκφώνησε συγκινητικό λόγο κατά τη διάρκεια του μνημοσύνου, αναφέροντας μεταξύ άλλων για τον Γιώργο Μαζωνάκη:

«Παιδί της Νίκαιας, της πόλης των αγωνιστών της ζωής, εμφύτευσε μέσα του από μικρός τα βάσανα των ανθρώπων και ανέπτυξε βαθμιαία μια μοναδική ενσυναίσθηση για εκείνους που είχαν δυσκολίες». Και συνέχισε: «Μέσα από τα τραγούδια του, κατάφερε να αγγίξει τις καρδιές. Συγκίνησε, προβλημάτισε, προκάλεσε σοβαρές αναθεωρήσεις, για καλύτερη ζωή, για ζωή αγάπης και προσφοράς. Ζωή με αξίες και οράματα, χωρίς υποδούλωση στην ύλη. Ενδεικτικό ο στίχος του για τα υλικά αγαθά: “Δεν μπορώ να γίνω υπόδουλος σε αυτά. Σταγόνα ο χρόνος” (Η φιλοσοφία μου)».

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