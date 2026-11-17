Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η προποφόλη, που είναι ισχυρό, ταχείας δράσης ενδοφλέβιο γενικό αναισθητικό φάρμακο και η οποία βρέθηκε στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη ήταν αυτή που ευθύνεται για το θάνατο του όπως περιγράφεται σύμφωνα με έγκυρες πηγές του protothema.gr στο τριάντα σελίδων πόρισμα του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του ΑΠΘ και το οποίο πόρισμα αναμένεται να σταλεί σήμερα στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών.

Τα δείγματα που είχαν παρθεί από την σορό του τραγουδιστή είχαν σταλεί στο Εργαστήριο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στις αρχές Οκτωβρίου και ο καθηγητής Νικόλαος Ράϊκος με την ομάδα του διενήργησε αλλεπάλληλες αναλύσεις προκειμένου να βρεθούν και να καταγραφούν όλες οι ουσίες -και ποσοτικά- που υπήρχαν στον οργανισμό του αείμνηστου τραγουδιστή ο οποίος ξεψύχησε στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι κατά τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης, σοκάροντας το πανελλήνιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr στο πολυσέλιδο πόρισμα περιγράφεται ότι η προποφόλη που βρέθηκε στον οργανισμό του τραγουδιστή είναι αυτή που ευθύνεται για το θάνατο του αλλά πέραν αυτής, βρέθηκαν και άλλες οκτώ ουσίες που συνήργησαν επιβαρυντικά και οδήγησαν σε αυτόν τον αδόκητο χαμό.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης κι αφού είχε δοθεί η αναισθησία με την προποφόλη στον Γιώργο Μαζωνάκη, υπήρξε επεισόδιο άπνοιας όπου εάν στο ιατρείο υπήρχε η δυνατότητα παροχής οξυγόνου πιθανότατα ο τραγουδιστής θα είχε σωθεί.

Στο πόρισμα, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες παραθέτονται και αποσπάσματα επιστημονικής βιβλιογραφίας παρόμοιων περιστατικών έτσι ώστε να γίνει πλήρως αντιληπτό πως η προποφόλη και οι άλλες οκτώ ουσίες έδρασαν -και συνδυαστικά- και ξεψύχησε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Το πόρισμα του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας μαζί με τα αποτελέσματα της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών θα σταλούν στον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Μαζωνάκη.

Υπενθυμίζεται ότι ο δημοφιλής τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή από ανακοπή καρδιάς στις 9 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 54 ετών κατά τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου που διατηρούσαν η Ιωάννα Γάκα και ο σύζυγος της Ηλίας Θεοδωρόπουλος οι οποίοι και έχουν προφυλακιστεί.

Ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο Ελπίς, όπου διακομίσθηκε το απόγευμα της 9ης Σεπτεμβρίου ενώ τις επόμενες ημέρες ξεσκεπάστηκε σωρεία λαθών και αποκρύψεων από τους γιατρούς του ιατρείου στο Κολωνάκι.