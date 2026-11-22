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Από την επιλογή ενός εστιατορίου μέχρι τον σχεδιασμό μιας εκδρομής και την αναζήτηση της ταχύτερης διαδρομής, οι Χάρτες Google αποκτούν έναν νέο τρόπο επικοινωνίας με τους χρήστες. Αντί για τις συνηθισμένες αναζητήσεις, η εφαρμογή επιτρέπει πλέον την υποβολή ερωτήσεων σε φυσική γλώσσα, αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη για να προτείνει προορισμούς, να οργανώνει μετακινήσεις και να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο.

Η αλλαγή έρχεται με το Ask Maps, τη νέα λειτουργία των Google Maps, η διάθεση της οποίας ξεκίνησε στην Ελλάδα στις 16 Νοεμβρίου 2026, στο πλαίσιο της ευρύτερης κυκλοφορίας της στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η ενσωμάτωση των μοντέλων Gemini στην εφαρμογή χαρτών της Google, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου οι χρήστες μπορούν να συνομιλούν με την υπηρεσία και να λαμβάνουν απαντήσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους.

Η νέα δυνατότητα διευρύνει τον ρόλο των Google Maps, τα οποία δεν περιορίζονται πλέον στην αναζήτηση μιας διεύθυνσης ή στην καθοδήγηση από το ένα σημείο στο άλλο, αλλά λειτουργούν και ως ψηφιακός βοηθός για τον προγραμματισμό καθημερινών δραστηριοτήτων και ταξιδιών.

Κυκλοφορία και Μέσα Μαζικής Μεταφοράς σε πραγματικό χρόνο

Μία από τις σημαντικότερες δυνατότητες του Ask Maps αφορά στην προετοιμασία των καθημερινών μετακινήσεων.

Οι χρήστες μπορούν να διατυπώνουν ερωτήσεις σχετικά με μια διαδρομή και να λαμβάνουν πληροφορίες για την κυκλοφοριακή κατάσταση, πιθανά προβλήματα στο οδικό δίκτυο και τα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Η υπηρεσία αξιοποιεί δεδομένα πραγματικού χρόνου, ώστε οι απαντήσεις να λαμβάνουν υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν κατά τον σχεδιασμό της μετακίνησης.

Παράλληλα, η συνομιλία συνδέεται με έναν διαδραστικό χάρτη, ο οποίος προσαρμόζεται δυναμικά καθώς ο χρήστης υποβάλλει νέες ερωτήσεις ή τροποποιεί τις προτιμήσεις του.

Στον χάρτη εμφανίζονται προτεινόμενες διαδρομές και προορισμοί, εκτιμώμενοι χρόνοι άφιξης και πληροφορίες για διαθέσιμες δυνατότητες στάθμευσης.

Επιπλέον, η ενσωμάτωση εικόνων από το Street View επιτρέπει στον χρήστη να αποκτά πιο ολοκληρωμένη εικόνα του σημείου που επιθυμεί να επισκεφθεί, πριν ακόμη ξεκινήσει.

Από μια απλή ερώτηση σε ολοκληρωμένο πρόγραμμα εξόδου

Η νέα λειτουργία δεν περιορίζεται στην πλοήγηση, αλλά επεκτείνεται και στον σχεδιασμό δραστηριοτήτων.

Μια γενική ιδέα για μια βόλτα, μια ημερήσια εκδρομή ή μια σειρά επισκέψεων μπορεί να μετατραπεί σε οργανωμένο πρόγραμμα με συγκεκριμένους προορισμούς και προτεινόμενες διαδρομές.

Το Ask Maps συνδυάζει τις επιλογές των σημείων ενδιαφέροντος με τους εκτιμώμενους χρόνους μετακίνησης μεταξύ τους, διευκολύνοντας την οργάνωση μιας ολόκληρης ημέρας.

Για τη διαμόρφωση των προτάσεων αξιοποιούνται, μεταξύ άλλων, οι αξιολογήσεις, οι πληροφορίες και οι συνεισφορές της κοινότητας των Google Maps.

Με τον τρόπο αυτό, η αναζήτηση των κατάλληλων προορισμών και ο προγραμματισμός της πρόσβασης σε αυτούς πραγματοποιούνται μέσα από την ίδια συνομιλία, χωρίς να απαιτούνται διαδοχικές ξεχωριστές αναζητήσεις.

Έξυπνη αναζήτηση στις αποθηκευμένες τοποθεσίες

Μια ακόμη δυνατότητα του Ask Maps αφορά στις προσωπικές λίστες τοποθεσιών που έχουν δημιουργήσει οι χρήστες μέσα στην εφαρμογή.

Όσοι έχουν αποθηκεύσει μεγάλο αριθμό εστιατορίων, καφέ, αξιοθέατων ή άλλων σημείων ενδιαφέροντος δεν χρειάζεται πλέον να εξετάζουν μία προς μία τις καταχωρίσεις τους.

Μπορούν να ζητήσουν από την τεχνητή νοημοσύνη να εντοπίσει μέσα στις αποθηκευμένες επιλογές τους εκείνες που ανταποκρίνονται καλύτερα σε μια συγκεκριμένη ανάγκη.

Για παράδειγμα, ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει ένα κατάλληλο μέρος για brunch ανάμεσα στα καταστήματα που έχει ήδη αποθηκεύσει.

Η λειτουργία αυτή προσθέτει ένα επίπεδο εξατομίκευσης, καθώς συνδυάζει τις προηγούμενες επιλογές του χρήστη με τη δυνατότητα κατανόησης ερωτήσεων σε φυσική γλώσσα.

Παράλληλα, περιορίζει τον χρόνο που απαιτείται για την αναζήτηση πληροφοριών μέσα σε εκτεταμένες προσωπικές λίστες.

Η νέα στρατηγική της Google για τους ψηφιακούς χάρτες

Η ενσωμάτωση του Gemini στα Google Maps αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειας της Google να μετατρέψει τις καθιερωμένες ψηφιακές υπηρεσίες της σε περισσότερο διαδραστικά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Στην περίπτωση των χαρτών, η αλλαγή επικεντρώνεται στη σύνδεση της αναζήτησης πληροφοριών με τη λήψη προτάσεων και τον σχεδιασμό μετακινήσεων, μέσα από ένα ενιαίο περιβάλλον.

Ο χρήστης μπορεί να ξεκινήσει με μια γενική ερώτηση, να εξετάσει διαφορετικές επιλογές και στη συνέχεια να οργανώσει τη μετάβασή του στον προορισμό που επιθυμεί.

Η διάθεση του Ask Maps στην Ελλάδα από τις 16 Νοεμβρίου εντάσσει τη χώρα στην ευρωπαϊκή επέκταση της υπηρεσίας, προσφέροντας έναν νέο τρόπο αξιοποίησης των δεδομένων χαρτογράφησης και των δυνατοτήτων του Gemini.