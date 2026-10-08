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Οι οδηγοί στη Βρετανία θα μπορούν πλέον να συγκρίνουν ευκολότερα τις τιμές καυσίμων, καθώς το Google Maps ενσωματώνει τις τιμές βενζίνης και diesel στους σταθμούς ανεφοδιασμού που εμφανίζονται στην εφαρμογή.

Η νέα λειτουργία ενεργοποιείται από την σήμερα και, όταν ο χρήστης αναζητά πρατήρια καυσίμων, θα βλέπει όχι μόνο τη θέση τους στον χάρτη, αλλά και την τιμή των καυσίμων. Τα στοιχεία προέρχονται από το κυβερνητικό πρόγραμμα Fuel Finder.

Σύμφωνα με τους κανόνες του προγράμματος, τα βρετανικά πρατήρια υποχρεούνται να καταχωρούν τις τιμές τους στο Fuel Finder μέσα σε 30 λεπτά από κάθε αλλαγή.

Η προσθήκη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος των καυσίμων έχει αυξηθεί σημαντικά. Μόλις πριν από λίγες ημέρες, η τιμή του diesel ξεπέρασε για πρώτη φορά τις 2 λίρες ανά λίτρο, εξέλιξη που χαρακτηρίστηκε ως ιδιαίτερα σημαντικό όριο για τους οδηγούς.

Η χρήση του Google Maps και το κόστος των καυσίμων

Υπάρχουν ήδη αρκετές εφαρμογές που επιτρέπουν στους οδηγούς να αναζητούν τα φθηνότερα πρατήρια στην περιοχή τους. Ωστόσο, το Google Maps διαθέτει πολύ μεγαλύτερη διείσδυση, καθώς χρησιμοποιείται από περίπου 77% του ενήλικου πληθυσμού της Βρετανίας για υπηρεσίες πλοήγησης.

Οι τιμές των καυσίμων έχουν επηρεαστεί έντονα από τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις, μεταξύ άλλων από τον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν και τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η μέση τιμή του diesel έχει έκτοτε υποχωρήσει κατά περίπου 2 πένες, ωστόσο το κόστος παραμένει υψηλό. Σύμφωνα με την AA, ένα ρεζερβουάρ diesel χωρητικότητας 55 λίτρων κοστίζει κατά μέσο όρο περίπου 110 λίρες, ενώ για αντίστοιχη ποσότητα βενζίνης το κόστος διαμορφώνεται περίπου στις 96 λίρες.

Η λειτουργία δεν είναι εντελώς καινούργια για την αγορά. Η εφαρμογή Waze, η οποία χρησιμοποιείται από περίπου 2 εκατομμύρια ανθρώπους στη Βρετανία, ήδη εμφανίζει τιμές καυσίμων. Αντίθετα, το Apple Maps δεν παρέχει αντίστοιχη δυνατότητα, αν και υπάρχουν εφαρμογές τρίτων που μπορούν να συνδεθούν με τους χάρτες της Apple.

Αμφιβολίες για την ακρίβεια των στοιχείων

Παρά τη νέα δυνατότητα, υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο το Fuel Finder παρέχει πλήρη και απολύτως αξιόπιστη εικόνα της αγοράς.

Ειδικοί στον κλάδο υποστηρίζουν ότι ορισμένα πρατήρια δεν έχουν εγγραφεί καθόλου στο πρόγραμμα, ενώ άλλα δεν ενημερώνουν τις τιμές τους μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται εταιρεία σύγκρισης τιμών καυσίμων, εντοπίστηκαν περίπου 200 πρατήρια τον Σεπτέμβριο τα οποία εκτιμήθηκε ότι δεν είχαν ενημερώσει εγκαίρως τις τιμές του diesel.

Η Google, από την πλευρά της, αναφέρει ότι θα πραγματοποιεί ανεξάρτητο έλεγχο των δεδομένων. Όταν δεν υπάρχει επαρκής βεβαιότητα ότι μια τιμή είναι επίκαιρη, η εφαρμογή θα εμφανίζει το πρατήριο και τη θέση του, αλλά όχι την τιμή.

Η ακρίβεια των στοιχείων αποτελεί, σύμφωνα με την εταιρεία, βασική προϋπόθεση για τη λειτουργία της υπηρεσίας.

Η ομοσπονδία που εκπροσωπεί χιλιάδες πρατήρια και επιχειρήσεις λιανικής πώλησης καυσίμων στη Βρετανία δήλωσε, πάντως, ότι τα μέλη της συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Fuel Finder.

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