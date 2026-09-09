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Καμία νέα καθίζηση δεν έχει καταγραφεί το τελευταίο διάστημα στην Κυψέλη, πάνω από το τμήμα όπου έχει ήδη κατασκευαστεί η σήραγγα της Γραμμής 4 του Μετρό, σύμφωνα με τον υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Νίκο Ταχιάο. Την ίδια στιγμή, οι έλεγχοι στα κτίρια συνεχίζονται, ενώ η επανεκκίνηση του μετροπόντικα θα αποφασιστεί μόνο όταν οι αρμόδιοι έχουν πλήρη εικόνα για την ασφάλεια της συνέχισης των εργασιών.

Μιλώντας στο MEGA, ο Νίκος Ταχιάος παρουσίασε την κατάσταση στην περιοχή, την πορεία των πραγματογνωμοσυνών και τα επόμενα βήματα για το TBM, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να δοθεί εντολή επανεκκίνησης εάν δεν υπάρχει απόλυτη βεβαιότητα ότι δεν θα προκληθούν νέα προβλήματα.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι το σύνολο του κόστους αποκατάστασης των ζημιών θα αναλάβει ο ανάδοχος, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους κατοίκους.

Τι συμβαίνει στα 14 κτίρια

Σύμφωνα με τον υφυπουργό, κάτω από τα περισσότερα από τα 14 κτίρια που έχουν επηρεαστεί, η διάνοιξη της σήραγγας έχει ήδη ολοκληρωθεί και ο μετροπόντικας έχει απομακρυνθεί. Διαφορετική είναι η κατάσταση στα τέσσερα τελευταία κτίρια, κάτω από τα οποία βρίσκεται σήμερα ακινητοποιημένο το TBM.

Στο συγκεκριμένο σημείο δεν πραγματοποιούνται εργασίες, ενώ στην ευρύτερη περιοχή βρίσκεται σε εξέλιξη συνεχής γεωδαιτική παρακολούθηση. Οι μετρήσεις, σύμφωνα με τον Νίκο Ταχιάο, δεν έχουν δείξει περαιτέρω καθίζηση το τελευταίο διάστημα.

Το ζήτημα πλέον χωρίζεται σε δύο διαφορετικά μέτωπα. Το πρώτο αφορά την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν ήδη καταγραφεί και το δεύτερο τον ασφαλή τρόπο με τον οποίο θα συνεχίσει την πορεία του ο μετροπόντικας, ώστε να μην υπάρξει επίπτωση ούτε στα κτίρια που βρίσκονται σήμερα πάνω από το μηχάνημα ούτε σε εκείνα που βρίσκονται μπροστά από την πορεία του.

Πότε αναμένεται το πόρισμα

Οι ανεξάρτητοι πραγματογνώμονες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος έχουν ολοκληρώσει την καταγραφή των ζημιών και έχουν πραγματοποιήσει μετρήσεις με ειδικά όργανα. Το τελικό πόρισμα, ωστόσο, δεν έχει ακόμη εκδοθεί, καθώς απαιτείται πλήρης αξιολόγηση και τεκμηρίωση όλων των διαθέσιμων δεδομένων.

Για τα κτίρια που βρίσκονται πάνω από το ήδη κατασκευασμένο τμήμα της σήραγγας, η σχετική έκθεση αναμένεται, σύμφωνα με την ενημέρωση του υφυπουργού, περί τα μέσα του μήνα.

Ταυτόχρονα πραγματοποιείται στατική επίλυση των κτιρίων, προκειμένου να προσδιοριστούν οι παρεμβάσεις που απαιτούνται κατά περίπτωση και να υπάρχει σαφής εικόνα για την ασφάλεια κάθε ακινήτου.

Ο Νίκος Ταχιάος διευκρίνισε επίσης τη σημασία των χαρακτηρισμών «κόκκινο» και «κίτρινο», οι οποίοι έχουν προκαλέσει ανησυχία στους κατοίκους. Όπως εξήγησε, οι συγκεκριμένοι όροι αφορούν κατηγορίες στις μελέτες τρωτότητας και καθορίζουν εάν ένα κτίριο πρέπει να περάσει σε επόμενο επίπεδο ελέγχου. Δεν αντιστοιχούν στους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποιούνται για κτίρια τα οποία έχουν πληγεί από σεισμό ή άλλη φυσική καταστροφή.

Ένα κτίριο, επομένως, μπορεί να χαρακτηριστεί «κόκκινο» στο συγκεκριμένο στάδιο αξιολόγησης, να υποβληθεί σε λεπτομερέστερο έλεγχο και τελικά να διαπιστωθεί ότι δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα.

Προς τα τέλη Σεπτεμβρίου η πρώτη εικόνα για το TBM

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην απόφαση για την επανεκκίνηση του μετροπόντικα. Οι σχετικές τεχνικές μελέτες αξιολογούνται από εμπειρογνώμονες και μια πρώτη σαφέστερη εικόνα αναμένεται προς τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Η καθυστέρηση, σύμφωνα με τον υφυπουργό, είναι συνειδητή, καθώς προτεραιότητα αποτελεί η εξασφάλιση ότι η συνέχιση της διάνοιξης δεν θα προκαλέσει νέα προβλήματα.

«Θέλουμε να είμαστε απολύτως βέβαιοι για το αποτέλεσμα. Δεν θέλουμε να ξαναδημιουργηθεί πρόβλημα», υπογράμμισε.

Η μέθοδος που τελικά θα επιλεγεί για τη συνέχιση των εργασιών πρόκειται να παρουσιαστεί δημόσια, αλλά και στους εμπειρογνώμονες που έχουν οριστεί για λογαριασμό των κατοίκων.

Τι εξετάζεται για τα αίτια

Αναφερόμενος στις εργασίες του TBM, ο Νίκος Ταχιάος διευκρίνισε ότι στο μέτωπο του μηχανήματος χρησιμοποιείται μπεντονίτης, αργιλικό ορυκτό χωρίς περιβαλλοντική επίπτωση, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς περί εμφάνισης τσιμέντου στην επιφάνεια.

Το γεωλογικό προφίλ της περιοχής ήταν γνωστό και το μηχάνημα έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί σε αντίστοιχες συνθήκες. Ωστόσο, μεταξύ των ενδεχομένων που εξετάζονται είναι η ύπαρξη παλαιών ανθρωπογενών κατασκευών, όπως βόθροι ή πηγάδια, οι οποίες ενδέχεται να μην ήταν δυνατόν να εντοπιστούν πριν από τη διάνοιξη.

Τα ακριβή αίτια, πάντως, θα προσδιοριστούν από τους ειδικούς μετά την ολοκλήρωση των σχετικών ελέγχων.

Ο υφυπουργός σημείωσε ακόμη ότι περιστατικά προβλημάτων κατά τη διάνοιξη σηράγγων με TBM σε πυκνοδομημένες περιοχές δεν είναι πρωτοφανή, καθώς αντίστοιχες περιπτώσεις έχουν καταγραφεί σε μεγάλα έργα ευρωπαϊκών πόλεων.

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει το σύνολο της αποκατάστασης

Σε ό,τι αφορά τις οικονομικές συνέπειες για τους ιδιοκτήτες, ο Νίκος Ταχιάος ήταν κατηγορηματικός ότι το 100% του κόστους αποκατάστασης θα καλυφθεί από τον ανάδοχο και κανένας πολίτης δεν θα κληθεί να πληρώσει για τις ζημιές.

Οι τεχνικές μελέτες και οι θέσεις του ΤΕΕ θα τεθούν επίσης στη διάθεση των εμπειρογνωμόνων του Δήμου Αθηναίων, ώστε η διαδικασία να είναι ανοιχτή και ελέγξιμη.

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε, τέλος, στην τεχνογνωσία που διαθέτουν οι μηχανικοί της Ελληνικό Μετρό στη διάνοιξη σηράγγων σε πυκνοδομημένο αστικό περιβάλλον, επισημαίνοντας ότι ακόμη και σε μεγάλα και σύνθετα τεχνικά έργα δεν μπορεί να αποκλειστεί η εμφάνιση απρόβλεπτων συνθηκών ή αστοχιών.

Βασική προτεραιότητα, όπως υπογράμμισε, παραμένει η ασφάλεια των κατοίκων, η προστασία των κτιρίων και η πλήρης αποκατάσταση των ζημιών, πριν δοθεί το πράσινο φως για να συνεχίσει την πορεία του ο μετροπόντικας.

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