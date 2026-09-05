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Αυτοψία στο σύνολο του κάθετου άξονα Χαλάστρα – Εύζωνοι πραγματοποίησε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, επισκεπτόμενος διαδοχικά το εργοτάξιο του κόμβου Ανατολικού, έξω από τη Θεσσαλονίκη, και το εργοτάξιο στον Άσπρο Κιλκίς.

Ο Υφυπουργός χαρακτήρισε το έργο εθνικής σημασίας, καθώς αναβαθμίζει τη μεγάλη οδική είσοδο της χώρας από τα βόρεια σύνορα, ενισχύει τη σύνδεση της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας με τη Βόρεια Μακεδονία και την Ευρώπη, ισχυροποιεί τον ρόλο της Εγνατίας Οδού και βελτιώνει ουσιαστικά τις μετακινήσεις και τις εμπορευματικές μεταφορές. Ο σχεδιασμός προβλέπει τη διαπλάτυνση και κατασκευή δεύτερου κλάδου, με δύο λωρίδες κυκλοφορίας και μία Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης ανά κατεύθυνση, διαχωριστικό στηθαίο, καθώς και ανισόπεδους κόμβους και γέφυρες. «Η κατασκευή έχει ήδη ξεκινήσει στα τμήματα όπου έχουν ολοκληρωθεί οι απαλλοτριώσεις, ενώ οι σχετικές διαδικασίες προχωρούν εντατικά και για τα υπόλοιπα σημεία» σημείωσε ο Υφυπουργός.

Ο κ. Ταχιάος υπογράμμισε επίσης τη σημασία του έργου τόσο για την περιοχή του Πολυκάστρου και του Κιλκίς όσο και για τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα ευρύτερα, σημειώνοντας ότι ο άξονας θα διευκολύνει σημαντικά τις μετακινήσεις προς τη Βόρεια Μακεδονία και, μέσω αυτής, προς την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. Όπως μάλιστα είπε, «πρόκειται για ένα έργο που συζητείται ελάχιστα, παρά τη μεγάλη σημασία του, αλλά και τους εντυπωσιακούς ρυθμούς με τους οποίους έχουν αναπτυχθεί τα εργοτάξιά του». «Είναι η πρώτη εικόνα που αποκτά κανείς μπαίνοντας στη χώρα από τον Βορρά», τόνισε.

Ερωτώμενος από δημοσιογράφους, ο Υφυπουργός τόνισε πως παράλληλα με τον νέο άξονα, προχωρούν οι απαραίτητες παρεμβάσεις συντήρησης και ασφάλειας στην Εγνατία Οδό. Σε πρώτη φάση, στα πιο επιβαρυμένα τμήματα και κοντά στη Θεσσαλονίκη όπου σημειώνεται η πιο υψηλή κυκλοφοριακή κίνηση, βρίσκεται σε εξέλιξη ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων, το οποίο πραγματοποιείται κυρίως τους θερινούς μήνες, καθώς οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν αντίστοιχες εργασίες κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Ο κ. Ταχιάος ανέφερε ότι «πρόκειται για παρεμβάσεις απολύτως αναγκαίες, δεδομένου ότι ο δρόμος δεν είχε τύχει επί μακρόν της βαριάς συντήρησης που χρειαζόταν», ζητώντας παράλληλα την κατανόηση των πολιτών για την αναπόφευκτη όχληση κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Ως προς τις προσωρινές ρυθμίσεις περιορισμού της κυκλοφορίας σε μία λωρίδα μέσα στις σήραγγες άνω των 500 μέτρων, κυρίως στο δυτικό τμήμα της Εγνατίας Οδού, ο κ. Ταχιάος διευκρίνισε ότι αυτές εφαρμόζονται για λόγους ασφαλείας, καθώς οι σήραγγες δεν είναι πιστοποιημένες. «Το σχετικό έργο έχει ανατεθεί στον Παραχωρησιούχο και οι επιβαλλόμενες μελέτες έχουν ήδη υποβληθεί στον Ανεξάρτητο Μηχανικό του έργου και βρίσκονται σε στάδιο ελέγχου. Τα πρώτα εργοτάξια στις σήραγγες να μπορούν να αναπτυχθούν μόνο μετά την έγκρισή τους, πιθανότατα από τον επόμενο μήνα. Ο παραχωρησιούχος έχει αναλάβει και την αναβάθμιση της πιστοποίησης των σηράγγων από την κατηγορία Ε στην κατηγορία Α», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Όλες αυτές οι διαδικασίες εποπτεύονται από τη Διοικητική Αρχή Σηράγγων, μια υπηρεσιακή αρχή, η οποία λειτουργεί βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 230/2007, ενσωματώνοντας την αντίστοιχη ευρωπαϊκή οδηγία. Η αναγκαιότητα αυτού του υψηλού επιπέδου ασφαλείας προέκυψε μετά το μεγάλο δυστύχημα του 1999, στη σήραγγα Λευκού Όρους (Mont Blanc) που συνδέει τη Γαλλία με την Ιταλία, και στοίχισε τη ζωή σε 39 ανθρώπους, γεγονός που οδήγησε στην αναθεώρηση των κανονισμών σηράγγων και στην εφαρμογή νέων πρωτοκόλλων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης», εξήγησε ο κ. Ταχιάος.

Κλείνοντας, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών σημείωσε ότι «ο άξονας Χαλάστρα – Εύζωνοι και η αναβάθμιση της Εγνατίας Οδού είναι έργα που προχωρούν παράλληλα, ως υποδομές που βελτιώνουν τις καθημερινές μετακινήσεις και ενισχύουν τη θέση της Βόρειας Ελλάδας ως κόμβου σύνδεσης με τα Βαλκάνια και την Ευρώπη». Όπως τόνισε, «η τεράστια κινητοποίηση ανθρώπινων πόρων και μηχανημάτων που συναντά κανείς κινούμενος στη Θεσσαλονίκη και σε όλο το μήκος των μεγάλων οδικών διαδρόμων της Κεντρικής Μακεδονίας είναι η έμπρακτη επιβεβαίωση της τήρησης της υπόσχεσης του Κυριάκου Μητσοτάκη για “μία χώρα που θα είναι απέραντο εργοτάξιο”».

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