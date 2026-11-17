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Την ασφάλεια των κατοίκων και των κτιρίων της Κυψέλης θέτει ως απαραίτητη προϋπόθεση για την επανεκκίνηση του μετροπόντικα ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι το κόστος αποκατάστασης των ζημιών που έχουν προκληθεί στα διαμερίσματα αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της αναδόχου κοινοπραξίας.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ 100,3, ο κ. Ταχιάος υπογράμμισε ότι η κατασκευή της Γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας πρέπει να συνεχιστεί χωρίς άλλες περιπέτειες, αλλά με αυστηρή τήρηση των κανόνων ασφαλείας και των επιστημονικών προδιαγραφών. Παράλληλα, επιχείρησε να καθησυχάσει τους κατοίκους της περιοχής, επισημαίνοντας ότι, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα αυτοψίες, δεν διαπιστώνεται άμεσος κίνδυνος για κάποιο από τα κτίρια.

«Μέσα στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι να αποκαθιστά τις ζημιές με δικές του δαπάνες και με δικά του μέσα. Αυτό είναι ξεκάθαρο, δεν το συζητάμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά στην επανεκκίνηση του μετροπόντικα, αναγνώρισε ότι πρόκειται για επείγουσα προτεραιότητα, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι οι εργασίες διάνοιξης δεν πρόκειται να συνεχιστούν εάν προηγουμένως δεν διασφαλιστεί η στατική επάρκεια και η ασφάλεια των κτιρίων που βρίσκονται πάνω από τη διαδρομή της σήραγγας.

Τι σημαίνει ο χαρακτηρισμός «κόκκινο» για κτίριο στην Κυψέλη

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υφυπουργός στον χαρακτηρισμό πολυκατοικίας της Κυψέλης ως «κόκκινης», εξηγώντας ότι πρόκειται για τεχνική κατηγοριοποίηση στο πλαίσιο των διαδικασιών της Ελληνικό Μετρό και όχι για ένδειξη επικινδυνότητας αντίστοιχη με εκείνη που χρησιμοποιείται μετά από σεισμούς.

Όπως διευκρίνισε, η συγκεκριμένη ένδειξη συνδέεται με την αξιολόγηση της τρωτότητας ενός κτιρίου και καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα εξεταστεί και θα αντιμετωπιστεί από τους μηχανικούς του έργου.

«Δεν έχει καμία σχέση με το κόκκινο που ξέρουμε από τους σεισμούς», τόνισε, προσθέτοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχει κριθεί αναγκαία η μετεγκατάσταση κατοίκων από τις πολυκατοικίες στις οποίες προβλέπονται τεχνικές παρεμβάσεις.

Στην πολυκατοικία που βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων, πραγματοποιούνται εργασίες ενίσχυσης του εδάφους κάτω από τα θεμέλια των υποστυλωμάτων της στοάς. Οι παρεμβάσεις αποφασίστηκαν κατόπιν σχετικής εισήγησης πραγματογνωμόνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Πριν από την έναρξή τους πραγματοποιήθηκαν διερευνητικές τομές, προκειμένου να καταγραφούν τα υπόγεια δίκτυα και να αποφευχθούν τυχόν πρόσθετα προβλήματα κατά την εκτέλεση των εργασιών.

Έξι κτίρια πάνω από τον μετροπόντικα – Οι παρεμβάσεις πριν από την επανεκκίνηση

Σύμφωνα με τον κ. Ταχιάο, η περιοχή όπου έχουν ανακύψει τα τεχνικά ζητήματα χωρίζεται σε δύο τμήματα, με διαφορετικές ανάγκες παρέμβασης.

Στο πρώτο τμήμα, όπου η διάνοιξη της σήραγγας έχει ήδη ολοκληρωθεί, οι εργασίες αποκατάστασης μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς να εξαρτώνται από τη συνέχιση της λειτουργίας του μετροπόντικα.

Στο δεύτερο τμήμα βρίσκεται σήμερα η ασπίδα του μηχανήματος διάνοιξης, κάτω από έξι κτίρια για τα οποία απαιτούνται πρόσθετα μέτρα υποστήριξης πριν δοθεί το πράσινο φως για την επανεκκίνηση.

Η τεχνική μελέτη για τις αναγκαίες παρεμβάσεις βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς τα χαρακτηριστικά και οι ανάγκες κάθε οικοδομής διαφέρουν.

«Κάθε κτίριο είναι μια διαφορετική περίπτωση. Δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίζουμε όλα με τον ίδιο τρόπο», σημείωσε ο υφυπουργός.

Στην αξιολόγηση της κατάστασης συμμετέχει και ο διακεκριμένος Βρετανός καθηγητής Ρόμπερτ Μέιρ, με σημαντική διεθνή εμπειρία στις υπόγειες κατασκευές και στη μηχανική σηράγγων. Οι εισηγήσεις του αναμένονται σε περίπου 20 ημέρες και θα συμβάλουν στον καθορισμό των επόμενων τεχνικών κινήσεων.

Ο κ. Ταχιάος επισήμανε ότι ανάλογες δυσκολίες δεν αποτελούν πρωτοφανές φαινόμενο σε μεγάλα έργα υπόγειας διάνοιξης και μπορούν να αντιμετωπιστούν με τις κατάλληλες επιστημονικές και κατασκευαστικές μεθόδους.

Πότε μπορεί να χρειαστεί προσωρινή μετακίνηση κατοίκων

Παρότι δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι σήμερα ανάγκη απομάκρυνσης ενοίκων για λόγους άμεσης επικινδυνότητας, ο υφυπουργός δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο προσωρινής μετακίνησης κατοίκων κατά τη διάρκεια των εργασιών αποκατάστασης.

Όπως εξήγησε, μια τέτοια απόφαση θα μπορούσε να ληφθεί εφόσον χρειαστεί να πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις στο εσωτερικό διαμερισμάτων ή εάν προκύψουν λόγοι ασφαλείας που καθιστούν αναγκαία την προσωρινή εκκένωση κάποιου χώρου.

Σε κάθε περίπτωση, οι σχετικές αποφάσεις θα βασιστούν στις τεχνικές εκτιμήσεις των αρμόδιων μηχανικών και στις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε κτιρίου.

Αιχμές Ταχιάου για τις αντιδράσεις στην Κυψέλη

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε και στις αντιδράσεις που έχουν εκδηλωθεί γύρω από τις εργασίες, υποστηρίζοντας ότι ο δημόσιος θόρυβος που δημιουργήθηκε δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική διαδικασία λήψης αποφάσεων για το έργο.

Σημείωσε ότι οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν με τη σύμφωνη γνώμη της διαχείρισης της πολυκατοικίας, ενώ απέδωσε μέρος των αντιδράσεων σε συλλογικότητα της περιοχής, η οποία, όπως υποστήριξε, επιχειρεί να αποκτήσει ρόλο στη διαδικασία κατασκευής.

«Είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα το ότι έχουμε συμφωνήσει να ενημερώνουμε και εντελώς διαφορετικό το ποιος παίρνει τις αποφάσεις», ανέφερε.

Παράλληλα, άφησε αιχμές για την πολιτική διάσταση που, κατά την άποψή του, επιχειρείται να δοθεί στην υπόθεση, κάνοντας λόγο για πρόσωπα που αξιοποιούν την κατάσταση προκειμένου να προκαλέσουν αντιδράσεις.

Ειδικότερα, αναφέρθηκε σε δημοτικό σύμβουλο της Αθήνας, τον οποίο κατηγόρησε ότι εμφανίζεται με ντουντούκα έξω από το εργοτάξιο, επιχειρώντας να κινητοποιήσει τους κατοίκους, παρότι, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν έχει σχέση με την περιοχή ή την κατασκευή του έργου.

Ο κ. Ταχιάος υπογράμμισε ότι τόσο η κυβέρνηση όσο και η Ελληνικό Μετρό αναλαμβάνουν τις ευθύνες που τους αναλογούν, επιμένοντας ότι η πρόοδος της Γραμμής 4 πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά στους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής.

«Να μη γίνει ανέκδοτο ένα έργο που χρειάζεται η Αθήνα»

Αντλώντας από την εμπειρία του με το Μετρό Θεσσαλονίκης, ο υφυπουργός προειδοποίησε ότι δεν πρέπει να επαναληφθούν στην πρωτεύουσα οι αντιπαραθέσεις και οι καθυστερήσεις που είχαν συνοδεύσει την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου.

Ως παράδειγμα ανέφερε την πρόσφατη πλημμύρα στο υπουργείο Εξωτερικών, η οποία αρχικά συνδέθηκε με τις εργασίες του Μετρό, παρότι, όπως υποστήριξε, οι νεότερες ενδείξεις παραπέμπουν πιθανότερα σε ζητήματα που σχετίζονται με το Πεισιστράτειο Υδραγωγείο.

«Μην αρχίσουμε αύριο, για κάθε πρόβλημα που εμφανίζεται κάπου, να λέμε το Μετρό και το Μετρό και το Μετρό. Θα κάνουμε ανέκδοτο ένα έργο που η Αθήνα το χρειάζεται πάρα πολύ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Επισήμανε ότι η Γραμμή 4 αναμένεται να μεταμορφώσει τις μετακινήσεις στην πρωτεύουσα, εξυπηρετώντας πυκνοκατοικημένες συνοικίες με σημαντικές συγκοινωνιακές ανάγκες.

Υπενθύμισε, επίσης, ότι οι συρμοί της νέας γραμμής θα λειτουργούν χωρίς οδηγό, ακολουθώντας την τεχνολογική φιλοσοφία που εφαρμόζεται στο Μετρό Θεσσαλονίκης.

«Θα αλλάξει την Αθήνα. Δεν είναι δυνατόν να το μετατρέπουμε σε ανέκδοτο ή σε περιπέτεια», πρόσθεσε.

Συνεχής παρακολούθηση των κτιρίων και των καθιζήσεων

Ο κ. Ταχιάος στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη να διαχωρίζεται ο ρόλος της αναδόχου κοινοπραξίας από εκείνον της Ελληνικό Μετρό, η οποία αποτελεί δημόσια εταιρεία και έχει την ευθύνη παρακολούθησης της υλοποίησης του έργου.

Υπερασπίστηκε την εμπειρία και την επιστημονική κατάρτιση των μηχανικών της εταιρείας, επισημαίνοντας ότι έχουν συμμετάσχει στην κατασκευή υπόγειων έργων σε ολόκληρη την Αθήνα και διαθέτουν εκτεταμένη γνώση των γεωλογικών και εδαφοτεχνικών χαρακτηριστικών της.

Όπως ανέφερε, δεν έχουν κανένα κίνητρο να παραβλέψουν κατασκευαστικές αστοχίες ή να επιτρέψουν να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια των κατοίκων.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι οι μετακινήσεις των κτιρίων και οι πιθανές καθιζήσεις του εδάφους ελέγχονται σε συνεχή βάση, τόσο στο σημείο όπου βρίσκεται ο μετροπόντικας όσο και στα τμήματα της σήραγγας που έχουν ήδη κατασκευαστεί.

Η διαδικασία παρακολούθησης, όπως εξήγησε, δεν θα σταματήσει με την ολοκλήρωση της διάνοιξης, αλλά θα συνεχιστεί για αρκετά χρόνια, ώστε να εντοπίζεται και να αξιολογείται οποιαδήποτε μεταβολή.

Τι ισχύει για το χρονοδιάγραμμα της Γραμμής 4

Σε ό,τι αφορά στις πιθανές επιπτώσεις στην ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου, ο υφυπουργός απέφυγε να προχωρήσει σε νέες εκτιμήσεις, ξεκαθαρίζοντας ότι το χρονοδιάγραμμα θα επανεξεταστεί αφού τεθεί ξανά σε λειτουργία ο μετροπόντικας.

Στην παρούσα φάση, όπως εξήγησε, προέχει η αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν ανακύψει στην Κυψέλη και η αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας των κατοίκων.

«Του παρόντος είναι να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των ανθρώπων, να νιώσουν ασφαλείς στα σπίτια τους. Οι πολιτικοί μηχανικοί που έκαναν τις αυτοψίες λένε ότι δεν υπάρχει άμεσο πρόβλημα για κανένα κτίριο», κατέληξε.