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Σε νέα φάση περνά ο σχεδιασμός των συγκοινωνιακών υποδομών της Θεσσαλονίκης, με την έναρξη εργασιών στην οδό Πόντου, την προετοιμασία της επέκτασης του Μετρό προς τα βορειοδυτικά και τις προβλέψεις για μελλοντική σύνδεση με το αεροδρόμιο.

Οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν πριν από τα Χριστούγεννα του 2026, με την ολοκλήρωση των οριστικών μελετών από τον ανάδοχο να ανοίγει τον δρόμο για την κατασκευαστική φάση.

Τον σχεδιασμό παρουσίασε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, μιλώντας στο Ράδιο Θεσσαλονίκη. Όπως εξήγησε, η σύμβαση για την κατασκευή της οδού Πόντου έχει ήδη υπογραφεί, με συμβατική διάρκεια εννέα μηνών. Η ολοκλήρωση του δρόμου θεωρείται καθοριστική για την καλύτερη αξιοποίηση του σταθμού της Μίκρας και τη σύνδεσή του με το ευρύτερο συγκοινωνιακό δίκτυο.

Η Μίκρα γίνεται κόμβος μετεπιβίβασης

Βασική επιδίωξη είναι η Μίκρα να εξελιχθεί στον σημαντικότερο συγκοινωνιακό κόμβο της ανατολικής Θεσσαλονίκης, συγκεντρώνοντας λεωφορεία, ΙΧ και επιβάτες που μετακινούνται από την Περαία, τη Μηχανιώνα και το αεροδρόμιο. Για να καταστεί αυτό εφικτό, η οδός Πόντου πρέπει να συνδεθεί με τη Γεωργικής Σχολής, μέσω έκτασης που βρίσκεται στα διοικητικά όρια του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη.

Στην περιοχή εξελίσσεται πολεοδομικός σχεδιασμός, ενώ προβλέπεται να διατηρηθεί χώρος για μελλοντικό σταθμό Μετρό κοντά στην Ανωτέρα Σχολή Πολέμου. Με την ολοκλήρωση της οδικής σύνδεσης, ο ΟΣΕΘ και ο ΟΑΣΘ θα μπορούν να ενισχύσουν τη συχνότητα των λεωφορειακών δρομολογίων προς τη Μίκρα.

Παράλληλα, η Νέα Ελβετία θα εξακολουθήσει να εξυπηρετεί κυρίως το Πανόραμα, τον Δήμο Θέρμης και τις μετακινήσεις προς τη Χαλκιδική.

Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται και στον σχεδιασμό της επέκτασης του Μετρό προς τις δυτικές συνοικίες.

Ο Νίκος Ταχιάος επιβεβαίωσε ότι η βορειοδυτική Θεσσαλονίκη παραμένει η πρώτη προτεραιότητα, με τις μελέτες χωροθέτησης των σταθμών να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόβλεψη για το νέο αμαξοστάσιο στα όρια του Δήμου Ευόσμου, πάνω από την Περιφερειακή Οδό.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η εγκατάσταση θα λειτουργεί παράλληλα ως επιβατικός σταθμός, διαθέτοντας χώρο στάθμευσης για τη μετεπιβίβαση οδηγών στο Μετρό.

Οι απαραίτητες εκτάσεις έχουν ήδη εντοπιστεί, ενώ συνεχίζονται οι τεχνικές συζητήσεις με τους δήμους για τις ακριβείς θέσεις των σταθμών και των επίγειων εγκαταστάσεων.

Η μελλοντική διαδρομή προς το αεροδρόμιο

Αναφερόμενος στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του δικτύου, ο υφυπουργός περιέγραψε τις πιθανές κατευθύνσεις της ανατολικής επέκτασης.

Οι μέχρι σήμερα μελέτες δείχνουν ότι η εξυπηρέτηση αποκλειστικά του αεροδρομίου δεν δημιουργεί επαρκή επιβατική ζήτηση για να δικαιολογήσει μια τέτοια επένδυση. Για τον λόγο αυτό, εξετάζεται χάραξη που θα εξυπηρετεί πρώτα σημαντικούς εμπορικούς πόλους, όπως η περιοχή του Mediterranean Cosmos και το Διαβαλκανικό, πριν συνεχίσει μέσω της Γεωργικής Σχολής προς το αεροδρόμιο. Πρόκειται, πάντως, για σχεδιασμό χωρίς εξασφαλισμένη χρηματοδότηση ή συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Για την αποτελεσματική σύνδεση της οδού Πόντου απαιτείται συντονισμός ανάμεσα στους Δήμους Καλαμαριάς και Πυλαίας – Χορτιάτη, καθώς και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο πρώτος προωθεί παρεμβάσεις ανάπλασης στην περιοχή της τάφρου, ενώ ο δεύτερος σχεδιάζει κυκλικούς κόμβους στη Γεωργικής Σχολής για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Ο Νίκος Ταχιάος υπογράμμισε την ανάγκη να προβλεφθούν από σήμερα οι μελλοντικές διαδρομές του Μετρό, ώστε οι νέες οδικές υποδομές να μην εμποδίσουν την κατασκευή υπόγειων γραμμών. Όπως επισήμανε, η έγκαιρη ωρίμανση των μελετών θα επιτρέψει στην πόλη να αξιοποιήσει διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία όταν παρουσιαστεί η κατάλληλη ευκαιρία. Κλείνοντας, τόνισε ότι η αναβάθμιση των υποδομών αποτελεί συλλογική υπόθεση, με στόχο μια Θεσσαλονίκη περισσότερο λειτουργική και φιλική προς τους κατοίκους της.