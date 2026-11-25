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Μόλις πέντε ημέρες απομένουν για την υποβολή αιτήσεων στο ειδικό εποχικό βοήθημα της ΔΥΠΑ για το 2026, καθώς η ηλεκτρονική διαδικασία ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου.

Η ενίσχυση κυμαίνεται από 719 έως 1.438 ευρώ, ανάλογα με τον επαγγελματικό κλάδο, και αφορά εργαζόμενους σε δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται από εποχική απασχόληση, όπως ο τουρισμός, η εστίαση, οι οικοδομές, τα δάση, οι καλλιτεχνικές παραγωγές και η ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη.

Το ειδικό εποχικό βοήθημα δεν αποτελεί γενικό επίδομα για όλους τους ανέργους. Πρόκειται για ετήσια οικονομική παροχή προς συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα απαιτούμενα ασφαλιστικά και εργασιακά κριτήρια.

Για το 2026 λαμβάνονται υπόψη κυρίως οι ημέρες ασφάλισης που πραγματοποίησε ο ενδιαφερόμενος κατά το 2025.

Σημαντικό είναι επίσης ότι σε αρκετές περιπτώσεις ο δικαιούχος μπορεί να εξακολουθεί να εργάζεται όταν υποβάλλει αίτηση. Δεν απαιτείται, δηλαδή, όλοι οι αιτούντες να είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι.

Πόσα χρήματα δικαιούται κάθε επαγγελματική κατηγορία

Το ύψος του εποχικού βοηθήματος καθορίζεται βάσει του ισχύοντος βασικού κατώτατου ημερομισθίου, το οποίο για τους συγκεκριμένους υπολογισμούς ανέρχεται σε 41,09 ευρώ.

Τα ποσά για το 2026 είναι τα ακόλουθα:

Επαγγελματική κατηγορία Ποσό βοηθήματος Οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί 1.064,12 € Κεραμοποιοί, πλινθοποιοί, αγγειοπλάστες 1.006,60 € Δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες 1.006,60 € Καπνεργάτες 1.006,60 € Εργαζόμενοι ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης 1.006,60 € Μουσικοί, μέλη αναγνωρισμένων επαγγελματικών σωματείων 719 € Υποδηματεργάτες 719 € Χειριστές μηχανημάτων έργων 719 € Ηθοποιοί 719 € Τεχνικοί κινηματογράφου και τηλεόρασης 719 € Εργαζόμενοι τουρισμού και εστίασης 719 € Σμυριδεργάτες 1.438 € Ταξιθέτες, χορευτές και λοιπές επιλέξιμες ειδικότητες θεάματος 719 €

Τα ποσά αφορούν την προβλεπόμενη ετήσια ενίσχυση και όχι μηνιαία επιδότηση.

Επομένως, ένας εργαζόμενος στον τουρισμό που πληροί τις προϋποθέσεις μπορεί να λάβει 719 ευρώ, ενώ ένας οικοδόμος που καλύπτει τα ειδικά ασφαλιστικά κριτήρια δικαιούται 1.064,12 ευρώ.

Το ανώτατο ποσό των 1.438 ευρώ αφορά τους σμυριδεργάτες και δεν καταβάλλεται σε κάθε εποχικά εργαζόμενο.

Πόσα ένσημα απαιτούνται

Η βασική ασφαλιστική προϋπόθεση είναι ο ενδιαφερόμενος να έχει πραγματοποιήσει το 2025 συγκεκριμένο αριθμό ημερών ασφάλισης στον επαγγελματικό κλάδο για τον οποίο υποβάλλει αίτηση.

Τα απαιτούμενα όρια διαφοροποιούνται ανάλογα με την ειδικότητα.

Επαγγελματικός κλάδος Απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης το 2025 Οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί 95–210, με ειδικό τρόπο υπολογισμού Κεραμοποιοί, πλινθοποιοί, αγγειοπλάστες 50–210 Δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες 50–210 Καπνεργάτες 50–210 Μουσικοί, ηθοποιοί, τεχνικοί θεάματος 50–210 Εργαζόμενοι ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης 50–230 Χειριστές μηχανημάτων έργων 70–210 Εργαζόμενοι στον τουρισμό και στην εστίαση Τουλάχιστον 75, με ειδικό περιορισμό για το τελευταίο τρίμηνο Σμυριδεργάτες 50–240

Για τον τουριστικό και επισιτιστικό κλάδο απαιτούνται τουλάχιστον 75 ημέρες ασφάλισης, αλλά όχι περισσότερες από 50 κατά το διάστημα από 1ης Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2025.

Αντίστοιχα, για τους οικοδόμους ισχύουν ειδικοί κανόνες υπολογισμού των ημερών ασφάλισης, καθώς στο προβλεπόμενο όριο περιλαμβάνονται η προσαύξηση 20% και οι αναλογούσες ημέρες άδειας.

Στην πράξη, για τους οικοδόμους το όριο των 95 έως 210 ασφαλιστικών ημερών αντιστοιχεί περίπου σε 73 έως 163 πραγματικές ημέρες εργασίας.

Οι πρόσθετες προϋποθέσεις που πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι

Η συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού ενσήμων δεν αρκεί από μόνη της για την έγκριση του εποχικού βοηθήματος.

Για τις περισσότερες επαγγελματικές κατηγορίες ισχύουν πρόσθετοι περιορισμοί.

Ειδικότερα, οι ημέρες ασφάλισης σε οποιονδήποτε κλάδο κατά το 2025 δεν πρέπει να υπερβαίνουν συνολικά τις 240, με εξαίρεση τους οικοδόμους.

Επιπλέον, οι ημέρες εργασίας σε άλλους κλάδους δεν πρέπει να είναι περισσότερες από εκείνες που πραγματοποίησε ο ασφαλισμένος στο εποχικό επάγγελμα για το οποίο ζητά την παροχή.

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει επίσης να διατηρεί την ιδιότητα του εργαζομένου του σχετικού κλάδου κατά την περίοδο καταβολής του βοηθήματος, από τις 10 Σεπτεμβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου 2026.

Η ιδιότητα αυτή μπορεί να προκύπτει από ενεργή εργασιακή σχέση, πρόσφατες ασφαλιστικές ημέρες στον κλάδο ή, σε προβλεπόμενες περιπτώσεις, από δελτίο ανεργίας που εκδόθηκε μετά τη λήξη εργασίας στη συγκεκριμένη ειδικότητα.

Για όλες τις επαγγελματικές κατηγορίες εκτός των οικοδόμων προβλέπεται επίσης ότι οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Μπορεί να πάρει κάποιος και επίδομα ανεργίας;

Αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα σημεία του προγράμματος.

Κατά κανόνα, οι εργαζόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις για τακτική επιδότηση ανεργίας κατά το διάστημα καταβολής του ειδικού εποχικού βοηθήματος δεν μπορούν να λάβουν και την εποχική ενίσχυση.

Η βασική εξαίρεση αφορά τους οικοδόμους, για τους οποίους ισχύουν ειδικές διατάξεις.

Η ΔΥΠΑ διευκρινίζει επίσης ότι, όταν έχει ήδη θεμελιωθεί δικαίωμα τακτικής επιδότησης ανεργίας και αυτή λήγει ή αναστέλλεται μέσα στην περίοδο καταβολής του εποχικού βοηθήματος, μπορεί να προβλέπεται συμψηφισμός των σχετικών ποσών.

Επομένως, ένας εργαζόμενος στον τουρισμό που ολοκλήρωσε την καλοκαιρινή σεζόν δεν πρέπει να θεωρήσει ότι δικαιούται αυτόματα και το εποχικό βοήθημα και την τακτική επιδότηση ανεργίας.

Η τελική δυνατότητα χορήγησης εξαρτάται από τα ασφαλιστικά του στοιχεία και τις ειδικές προϋποθέσεις.

Πώς γίνεται η αίτηση στο gov.gr

Η ηλεκτρονική διαδικασία πραγματοποιείται μέσω της υπηρεσίας «Ειδικό εποχικό βοήθημα ΔΥΠΑ» στο gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet και ακολουθούν τα βήματα της ηλεκτρονικής αίτησης.

Στην εφαρμογή πρέπει να επιλέξουν τον επαγγελματικό κλάδο για τον οποίο ζητούν το βοήθημα και να επιβεβαιώσουν τα προσωπικά, ασφαλιστικά και λοιπά απαιτούμενα στοιχεία.

Η σωστή επιλογή ειδικότητας είναι καθοριστική.

Η ΔΥΠΑ επισημαίνει ότι αναντιστοιχία ανάμεσα στον κλάδο που δηλώνεται στην αίτηση και στην ασφαλιστική κατάσταση του ενδιαφερομένου μπορεί να οδηγήσει σε απόρριψη.

Επομένως, πριν από την οριστική υποβολή χρειάζεται να ελεγχθεί ότι η δηλωμένη επαγγελματική κατηγορία ανταποκρίνεται στην πραγματική ασφάλιση στον e-ΕΦΚΑ.

Μπορεί να υποβληθεί αίτηση μέσω ΚΕΠ;

Ναι. Εκτός από την ηλεκτρονική εφαρμογή, υπάρχει δυνατότητα υποβολής αίτησης και μέσω Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται από τις 23 Σεπτεμβρίου και ισχύει μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2026.

Όσοι σκοπεύουν να εξυπηρετηθούν μέσω ΚΕΠ θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του, ιδιαίτερα όσο πλησιάζει η τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων.

Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται

Η ΔΥΠΑ αναζητά αυτεπάγγελτα μεγάλο μέρος των ασφαλιστικών στοιχείων που είναι διαθέσιμα στα ηλεκτρονικά συστήματα.

Ωστόσο, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστούν πρόσθετα δικαιολογητικά.

Για παράδειγμα, οι μουσικοί, οι χορευτές και ορισμένοι τεχνικοί θεαμάτων μπορεί να χρειαστεί να αποδείξουν τη συμμετοχή τους στο οικείο επαγγελματικό ή κλαδικό σωματείο.

Ανάλογα με τον κλάδο, μπορεί επίσης να ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία για την απασχόληση, την ασφαλιστική κατάσταση ή ειδικές προϋποθέσεις του επαγγέλματος.

Εφόσον απαιτείται δικαιολογητικό το οποίο δεν μπορεί να ανακτηθεί ηλεκτρονικά, πρέπει να προσκομιστεί πριν από την έκδοση της σχετικής απόφασης.

Πώς καταβάλλεται το εποχικό βοήθημα

Το ειδικό εποχικό βοήθημα καταβάλλεται μέσω προπληρωμένης κάρτας κοινωνικών παροχών.

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες του συστήματος, ο δικαιούχος μπορεί να πραγματοποιήσει ανάληψη μετρητών έως το 50% του καταβαλλόμενου ποσού, ενώ το υπόλοιπο χρησιμοποιείται για πληρωμές μέσω της κάρτας.

Για παράδειγμα, εργαζόμενος που δικαιούται 719 ευρώ μπορεί να πραγματοποιήσει ανάληψη έως 359,50 ευρώ, με το υπόλοιπο ποσό να παραμένει διαθέσιμο για αγορές.

Αντίστοιχα, για βοήθημα 1.064,12 ευρώ, το ανώτατο ποσό ανάληψης διαμορφώνεται στα 532,06 ευρώ.

Ισχύουν οι νόμιμες εξαιρέσεις από το σύστημα προπληρωμένης κάρτας.

Πότε πληρώνεται το επίδομα

Δεν υπάρχει κοινή, προκαθορισμένη ημερομηνία κατά την οποία καταβάλλεται το ειδικό εποχικό βοήθημα σε όλους τους δικαιούχους.

Η πίστωση πραγματοποιείται μετά τον έλεγχο των προϋποθέσεων και την έκδοση της σχετικής απόφασης από τη ΔΥΠΑ.

Επομένως, η 30ή Νοεμβρίου αποτελεί την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και όχι την ημερομηνία κατά την οποία θα λάβουν όλοι οι δικαιούχοι τα χρήματα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθούν την πορεία της αίτησης μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ.

Με την προθεσμία να εκπνέει τη Δευτέρα, όσοι εργάστηκαν σε επιλέξιμο εποχικό επάγγελμα κατά το 2025 και δεν έχουν υποβάλει ακόμη αίτηση θα πρέπει να ελέγξουν εγκαίρως αν καλύπτουν τα απαιτούμενα ένσημα και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις.