-Χαίρετε, τώρα που πέρασε λίγος καιρός και έφυγε και η Kimb… άνοιξαν στόματα σχετικά με το τι διημείφθη σ’ εκείνο το περίφημο dinner στην πρεσβευτική κατοικία προ μηνός περίπου, επεισόδιο από το οποίο άναψε τη φλόγα η WSJ με δημοσίευμά της η οποία (φλόγα) κατέληξε σε πυρκαγιά και έκαψε την πρέσβη. Λοιπόν, στο γεύμα παρίσταντο ο υπουργός Παπασταύρου, ο Κυρανάκης, Ελληνες και Αμερικανοί στρατιωτικοί, ένας Αμερικανός πρέσβης ή επιτετραμμένος στο ΝΑΤΟ και στελέχη της Πρεσβείας με επικεφαλής την Kimberly. Κάποια στιγμή, μου διηγείται τώρα αυτόπτης μάρτυς, κάποιος συνδαιτυμών είπε ότι στη Ρουμανία παραιτήθηκε ένας υπουργός (ο Ρουμάνος… Παπαθανάσης ας πούμε) με αφορμή το γνωστό θέμα που σχεδόν απασχολούσε αποκλειστικά την εν Ελλάδι πρέσβη, η προώθηση του αμερικανικού LNG στα Βαλκάνια, ήτοι ο Κάθετος Διάδρομος. Τότε λοιπόν, κατά τη μαρτυρία, φαίνεται ότι η πρέσβης αναφώνησε σε μάλλον αλέγκρο στυλ… καλά να πάθει ο υπουργός, είδατε τι μπορούμε να κάνουμε, να ρίξουμε κυβερνήσεις και στη Ρουμανία και εδώ στην Αθήνα και αλλού. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα αμηχανίας ο Παπασταύρου αντέδρασε φυσικά απαντώντας ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται εδώ, δηλαδή στην Ελλάδα, όχι στυλ… ζήτω η 28η Οκτωβρίου, αλλά με σαφήνεια και καθαρότητα. Κάπου εκεί το «επεισόδιο» έληξε, αλλά δυστυχώς για την πρέσβη κάποιος καλός άνθρωπος το κάρφωσε δεξιά και αριστερά και εντέλει έφτασε στη WSJ ή πήγε το κουτσομπολιό και κατευθείαν στην εφημερίδα.

Μια γυναίκα φεύγει

Η πρεμιέρα του Χακ με τον Γερουσιαστή (Ουδείς μονιμότερος του προσωρινού)

Η μάχη της ευελιξίας στις Βρυξέλλες

Χωρισμοί, καημοί ΣΥΡΙΖΑ

Και ο Ζαχαριάδης στο στόχαστρο!

Αιγάλεω ΠΑΣΟΚ

Την Κυριακή γιορτάζουν. Τι και πού;

ΜΕΒΓΑΛ και Όλυμπος πολιορκούν τη ΔΕΛΤΑ

Όλα όσα δεν ανακοινώθηκαν για την εξαγορά Goody’s -Everest

Αξιοποιούν (επιτέλους) το 34% του ΔΕΣΦΑ

CΕΟ της Τράπεζας Κύπρου ο Π. Νικολάου έως και το 2031

Είναι δυνατόν; Δασική έκταση… προς αξιοποίηση στην Αργολίδα

Περιστέρης: Από την «Κουκουβάγια» στις επόμενες κινήσεις στην ΕΥΔΑΠ

Η IDEAL και τα μάρμαρα του Παρθενώνα

Το φυσικό αέριο πήρε την ανηφόρα

Κι άλλα ελικόπτερα

Trastor: 20 εκατ. για να “πρασινίσουν” δυο κτίρια

Jumbo: Επέστρεψε πάνω από τα 26 ευρώ – Τι τροφοδοτεί το ράλι

Τα 20 ευρώ βλέπει η HELLENiQ ENERGY, τα 70 η Motor Oil

Το κόστος του χρήματος και το πικρό μάθημα της Ελλάδας

Η Euronext κατέβηκε στην Ακτή Μιαούλη

Το στοίχημα του Πέτρου Παναγιωτίδη στα VLCC μέσω Όσλο

Ο «Πράσινος Πατριάρχης», η θάλασσα και το μήνυμα από το λιμάνι του Ηρακλείου

Ένα βαρύ πρόστιμο στην Bank of America, προειδοποίηση για όλες τις τράπεζες

-Ως προς τα της, να σας πω ότι μαθαίνω πως είναι θέμα χρόνου να στείλει την τυπικήστον, προκειμένου να απαλλαγεί και επισήμως των καθηκόντων της. Με αυτά τα δεδομένα, θα μαζέψει τα πράγματά της και λογικά την επόμενη εβδομάδα θα αναχωρήσει με προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βέβαια,, καθώς είναι προφανές ότι μετά τις ενδιάμεσες εκλογές οι Δημοκρατικοί την περιμένουν στη γωνία και θα επιχειρήσουν να εκκινήσουν διαδικασίες ελέγχου και στο Κογκρέσο, πέρα από τον εσωτερικό έλεγχο που διεξάγει το-Πολλά σενάρια διαβάζω για το, αλλά μπορεί να ισχύσει στην προκειμένη περίπτωση το δόγμα «Ουδείς μονιμότερος του προσωρινού» και να κληθεί να κάνει δια μακρόν τη δουλειά ο μέχρι πρότινος νούμερο 2, ο οποίος θα κάνει σήμερα πρεμιέρα στη νέα κατάσταση συνοδεύοντας μια επιτροπή εκ μέρους του Κογκρέσου που θα έχει επαφές στην Αθήνα. Στα μέρη μας ήρθε χθες ο, έμπειρος γερουσιαστής από τη Φλόριντα που έχει διαχρονικές θέσεις υπέρ της Ελλάδας και εναντίον της προμήθειας F35 από μέρους της Τουρκίας. Ο κ. Σκοτ θα πάει στις 12:00 στο ΥΠΕΞ για να δει τονσυνοδευόμενος από τον, αργότερα θα περάσει από το υπουργείο Ενέργειας, όπου θα βρίσκεται ο Σταύρος Παπασταύρου, ενώ κατά τις 18:30 θα πάει και από την Αντιπροεδρία στο Μέγαρο Μποδοσάκη, όπου θα δει τον. Σημειωτέον, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης θα βρίσκεται από το πρωί στις Βρυξέλλες, καθώς είναι αντιπρόεδρος του ΕΛΚ και στις 08:30 ώρα Ελλάδος γίνεται η Σύνοδος Κορυφής και αμέσως μετά θα πάρει το αεροπλάνο για την Αθήνα.-Μιας και λέω για τον, και αυτός βρίσκεται στις Βρυξέλλες, όπου ταξίδεψε χθες «καρφί» από τη, μετά την παρουσία του στηνκαι τουστο Κιλελέρ. Η κεντρική στόχευση του Κ.Μ στη συζήτηση που θα γίνει και θα αφορά και την ενεργειακή κρίση είναι να μπορέσει η Ελλάδα να «χωρέσει» στο ποσό που έχει προβλεφθεί βάσει τηςκαι, καθώς ο χειμώνας θα είναι μακρύς και δύσκολος και υπάρχει αυξημένη ανάγκη στήριξης από μέρους του προϋπολογισμού. Με άλλα λόγια, στόχος είναι να μη χρηματοδοτηθούν μόνο έργα υποδομής π.χ. αντλίες θερμότητας κ.λπ., αλλά και μέτρα άμεσης ενίσχυσης, τύπου. Ρώτησα χθες την πηγή μου αν τα μέτρα θα είναι για τώρα ή για το 2027 και η σιβυλλική απάντηση που έλαβα ήταν. Και τα μπερδέματα συνεπάγονται εκκρεμότητες. Εκκρεμότητες που, αν η μία ή και οι δυο πλευρές καθυστερήσουν να τις λύσουν, τότε ξεκινά ο… πόλεμος και πάνε στράφι οι υποσχέσεις περί συναινετικού διαζυγίου. Στην περίπτωση του-και όσων βουλευτών κούνησαν το μαντήλι και ανεξαρτητοποιήθηκαν- το πρόβλημα με τις έδρες δεν είναι νομικό, πολιτικό είναι ξεκάθαρα. Η Κουμουνδούρου,και να τελειώνει μια ώρα αρχύτερα με τις διαρροές βουλευτών και εδρών προς τον Τσίπρα. Οι ανεξάρτητοι πάλι βουλευτές θέλουν τον χρόνο τους και ο καθένας έχει το δικό του ρολόι- αλλά τελεσίγραφο δεν έβαλε μόνο ο Νίκος Παππάς και η Ρένα Δούρου, αλλά και ο, διαμηνύοντας στους(σαν τους 12 του μυστικού δείπνου ακούγεται) να μην παραδώσουν την έδρα στο… παραπέντε των εκλογών. Τώρα, έτσι, όπως πιέζει με το ληγμένο τελεσίγραφο η Κουμουνδούρου να ξεκαθαρίσει μέσα στον Οκτώβριο η κατάσταση,. Είναι και εκείνο το κείμενο που υπέγραψαν όλοι οι υποψήφιοι βουλευτές επί Τσίπρα, πριν από τις εκλογές του 2023, που τους θυμίζει ότι «όλες/όλοι οι βουλευτές που εκλέγονται με τα ψηφοδέλτια του/ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΧΙΑ δεσμεύονται πολιτικά και ηθικά ότι η». Αχ αυτές οι δεσμεύσεις…-Κατά τη χθεσινή συνέντευξη στην Κουμουνδούρου η «συλλογική ηγεσία» (πλην Πολάκη και της προέδρου Ρένας) θυμήθηκε και κάτι άλλο. Θυμήθηκε ότι ήταν ητου ΣΥΡΙΖΑ που αποφάσισε και έθεσε επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ανοιχτή πόλη», δηλαδή όρισε υποψήφιο δήμαρχο στην Αθήνα το καλοκαίρι του 2023 τον. Όταν αποφάσισαν Ζαχαριάδη, ο Τσίπρας είχε ήδη «παραμερίσει» έχοντας προτείνει για υποψήφιο δήμαρχο, ποιον λέτε; Τον Νίκο Παππά, τον πρώην μπασκετμπολίστα και νυν ευρωβουλευτή που δεν τα πήγε και τέλεια με τον ΣΥΡΙΖΑ στη συνέχεια. Αλλά για να μην ξεφεύγουμε από το θέμα: ο Κασσελάκης και ητου ΣΥΡΙΖΑ στήριξαν την εκλογή Ζαχαριάδη, του οποίου τώρα η Κουμουνδούρου υπό τη νέα διεύθυνση (τη συλλογική) του ζητάει να παραιτηθεί από επικεφαλής της δημοτικής παράταξης. Θα το κάνει; Μπα… Το ωραίο είναι ότι εκτός από τον επικεφαλήςπου εντάχθηκε και επισήμως στην ΕΛΑΣ, οι άλλες δύο κυρίες της ίδιας παράταξης που εκλέχθηκαν στο δημοτικό συμβούλιο Αθηναίων είναι η Δέσποινα Αλεβιζάκη (με τη Νέα Αριστερά) και η Άννα Φιλίνη (γνωστό στέλεχος της ανανεωτικής αριστεράς που παρέμεινε στον ΣΥΡΙΖΑ). Τρία στελέχη σεδηλαδή! Ζαχαριάδης καιάλλωστε διατηρούν το πλάνο της καλής συνεργασίας στον δήμο και λένε να τη συνεχίσουν. Αν και, όχι με τρεις αλλά με 26 δημοτικούς συμβούλους.-Μέσα στα… μέλια δεν είναι όλοι στο, αλλά η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα προσπαθούν να αποφεύγουν τις «αφορμές» για. Οι βουλευτές θέλουν να ανέβει το κλίμα -δηλαδή τα ποσοστά- μπας και εξασφαλίσουν με μεγαλύτερη σιγουριά την εκλογή τους και σχεδόν όλοι έχουν πιστέψει ότι δεν είναι απόρθητη πλέον η. Η ζωή θα δείξει. Αλλά μέχρι να δείξει κάνουν ό,τι μπορούν. Αυτή την εβδομάδα «τρέχουν» και στελέχη που δεν έλεγαν μεταξύ τους καλημέρα για καιρό στις. Γιατί; Διότι τα ποσοστά στις προηγούμενες εκλογές ήταν μονοψήφια και… μακριά από του ΣΥΡΙΖΑ, τους πέρασε και το ΚΚΕ το 2023. Υπάρχει κι άλλος λόγος.-Γιορτάζουν λέει ότι την Κυριακή που ο μήνας είναι Οκτώβρης και θα έχει, πολλά χρόνια πίσω το, το ΠΑΣΟΚ επί Ανδρέα Παπανδρέου σάρωσε στις εκλογές και πήρε την κυβέρνηση. Έτσι οργάνωσαν στο κλειστό γυμναστήριο στοεκδήλωση, όπου θα μιλήσει ο πρόεδροςγια τα σημερινά στοιχήματα. Κάθε σύγκριση δύσκολη…-Κι εφόσον έπεσανπου πέρασε στη, η σκυτάλη περνά τώρα στη. Οι πληροφορίες από την αγορά αναφέρουν πως ο Αλεξ Φωτακίδης δεν δείχνει να βιάζεται για να πουλήσει. Στην αγορά προεξοφλούν πως ηθα είναι το επόμενο deal όπως κι ότι είναι πολύ δύσκολο να εμφανιστεί κάποιος που θα διεκδικήσει τηχωρίς να είναι ήδη στη δουλειά των γαλακτοκομικών. Οπότε τα βλέμματα στρέφονται στηντων αδελφών Σαράντη που είναι βέβαιο ότι θέλουν τη, με τον ανταγωνισμό όμως να υποστηρίζει ότι ο όμιλος έχει υψηλή δανειακή έκθεση, οπότε μια τέτοια εξαγορά θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους. Ο έτερος διεκδικητής τηςείναι ηστην οποία εκτός της οικογένειας Χατζάκου μέτοχος μέσω του ομίλου Bespoke είναι και οο οποίος κατέχει τοτηςπου είχε αγοράσει από τη Vivartia/CVC σε συνεργασία με την πλευρά Χατζάκου.-Έχει ενδιαφέρον ότι στην ανακοίνωση της Vivartia για τηνλείπει ο αριθμός για το τίμημα. Είναι όμως κάτι που όλοι γνώριζαν, καθώς το CVC ζητούσε. Ηυπέγραψε για ποσό που «δεν ανακοινώνεται» και συνήθως όποιος κρύβει το τίμημα, δεν πήρε αυτό που ήθελε ή αντιθέτως πήρε περισσότερα απ' όσα θα ήθελε να φανούν. Το due diligence της Deloitte ξεκίνησε τον περασμένο Απρίλιο. Στον ισολογισμό τηςβρίσκονταιδάνεια και 60 εκατ. μισθώσεις που ροκανίζουν το καθαρό ποσό. Το CVC αγόρασε τη Vivartia το 2020, σε επιχειρηματική αξία 635 εκατ. ευρώ. Από τότε έχει εισπράξει 130 εκατ. από την Ideal για την «Μπάρμπα Στάθης», 110 εκατ. από τους αδελφούς Σαράντη για τη «Δωδώνη» και τώρα περίπου €300 εκατ. για την εστίαση. Χονδρικά δηλαδή έχει εισπράξειενώ κρατά ακόμη τη ΔΕΛΤΑ και την «Αραμπατζής». Ενδιάμεσα, τον Απρίλιο, σήκωσε €125 εκατ. επιστροφή κεφαλαίου με νέο ομολογιακό €150 εκατ. από Piraeus, Alpha και Eurobank. Το fund βρίσκεται ήδη στον 6ο χρόνο μιας επένδυσης με ορίζοντα 5-7 ετών. Όσο διατηρεί περιουσιακά στοιχεία το γραφείο του Αλεξ Φωτακίδη παραμένει ανοιχτό. Από το deal της Vivartia με τηναξίζει να σημειώσουμε τη στρατιά των συμβούλων που ασχολήθηκαν μ’ αυτή την υπόθεση. Rothschild, Deloitte και Μπερνίτσας για τον πωλητή. Scotiabank, EY-Parthenon, KPMG και Καρατζάς για τον αγοραστή. Συνολικά 7 γραφεία για μία ελληνική αλυσίδα που πουλάει μπέργκερ. Ηδεν αγοράζει ως fund αλλά ως επιχειρηματικός όμιλος που λειτουργεί 1.100 εστιατόρια και χρειάζεται μια πλατφόρμα για τη Μέση Ανατολή. Ο Φρανκ Χένεσι μίλησε πρώτα για τη «διοικητική ομάδα», όχι για συνέργειες. Με άλλα λόγια, η διοίκηση μένει, το franchise επεκτείνεται. Για τονπου αγόρασε Eurobank στα €0,94 και σήμερα στα €4,4 τη βλέπει σήμερα να αποτιμάται πάνω από 16,1 δισ. άρα το 33% πάνω από €5 δισ, ηδεν δείχνει μεγάλο deal.-Είναι ευχάριστο και ταυτόχρονα παρήγορο να βλέπεις, επειδή τέτοιες αποφάσεις αποτελούν απτές αποδείξεις ότι η χώρα αλλάζει και κάνει βήματα προόδου. Το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που είναι σε διαβούλευση, περιλαμβάνει ειδική διάταξη που παρέχει τη δυνατότητα τονα μεταφερθεί σε άλλη εταιρεία που ελέγχεται πλήρως, άμεσα ή έμμεσα, από το κράτος. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η διάταξη προωθήθηκε ώστε να γίνει μεταφορά του συγκεκριμένου ποσοστού στηη οποία ελέγχεται κατά 100% από το. Με τον τρόπο αυτόν, μια μέχρι σήμερα μειοψηφική κρατική συμμετοχή σε μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές υποδομές της χώρας, αποκτά ενεργότερο ρόλο στον ευρύτερο επενδυτικό σχεδιασμό του Δημοσίου. Σημειώστε πως το Κράτος απέκτησε το 34% στην ιδιωτικοποίηση του Διαχειριστή και έκτοτε είχε ρόλο ουσιαστικά παθητικού μετόχου, καθώς ο εταιρικός έλεγχος βρίσκεται στη Senfluga SA, που κατέχει το 66%. Η ενσωμάτωση της συμμετοχής θα ενισχύσει την περιουσιακή βάση και τον ισολογισμό της εταιρείας, δημιουργώντας καλύτερες προϋποθέσεις για την άντληση δανειακών κεφαλαίων, ενώ στο κάδρο είναι και ημε την οποία συνδέεται η χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδιασμού της ΔΕΠΑ.-Το ΔΣ της τράπεζας Κύπρου συνεδρίασε χθες και αποφάσισε να παρατείνει τη θητεία του Διευθύνοντος Συμβούλουμέχρι. Ο Π. Νικολάου θα υπογράψει νέο συμβόλαιο για την περίοδο έως το τέλος του 2031 με το Συμβούλιο να εκφράζει τις ευχαριστίες του για την έως τώρα προσφορά του και να του εύχεται επιτυχή συνέχεια στη νέα θητεία.-Αποφεύγοντας τη δημοσιότητα και συνεπώς τη διαφάνεια, στην Αργολίδα κρέμασαν...σε μια μεγάληέκταση. Την ευθύνη για το… εγχείρημα έχει η διοίκηση του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Μονίμων Αξιωματικών Πολεμικού Ναυτικού () και η επιχειρούμενη αξιοποίηση τηςς έκτασης είναι στην περιοχή της. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συνεταιρισμός προχωρά σε συνεργασία με κατασκευαστική εταιρεία για την εκμετάλλευση έκτασης περίπου, η οποία είναι κατά κύριο λόγο. Το ίδιο σχέδιο είχε επιχειρηθεί και περίπου πριν τρία χρόνια και τώρα η διοίκηση του Συνεταιρισμού το επαναφέρει για να καταστρέψει μια περιοχή εξαιρετικού φυσικού κάλλους, με. Και εδώ προκύπτει τοπου πρέπει να απαντήσουν όχι μόνον οι υπεύθυνοι του, αλλά κυρίως το υπουργείο Περιβάλλοντος, η Περιφέρεια και οι πολεοδομικές υπηρεσίες: Μια έκταση που έχει χαρακτηριστεί, με τον χαρακτήρα της να έχει κριθεί και από τον Άρειο Πάγο, είναι δυνατόν να γίνεται αντικείμενο συμφωνίας με κατασκευαστική εταιρεία για την οικοδόμησή της;-Σε χαλαρή διάθεση εθεάθη την περασμένη Παρασκευή το βράδυ, στην περιοχή του Hilton. Ο επικεφαλής τηςδειπνούσε με μεγάλη παρέα και έδειχνε να απολαμβάνει εξίσου το φαγητό και τη συζήτηση. Και μπορεί το κλίμα στο τραπέζι να ήταν χαλαρό, η περίοδος όμως κάθε άλλο παρά χαλαρή είναι για τον όμιλο, με μεγάλα έργα και παραχωρήσεις να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη: από την Εγνατία Οδό και τον ΒΟΑΚ μέχρι το IRC στο Ελληνικό και το αεροδρόμιο στο Καστέλι. Στο κάδρο όμως -μεταξύ πολλών άλλων - έχει μπει για τα καλά πλέον και η, όπου η εταιρεία αρχίζει να ενεργοποιεί τη συμμετοχή τουπου απέκτησε από τον Τζον Πόλσον ανοίγοντας τα «φτερά» της σε νέες περιοχές εντός και εκτός Αττικής. Στο πλαίσιο αυτό και κατόπιν αιτήματος τηςUrban Services συγκαλείται στιςειδική συνέλευση των μετόχων μειοψηφίας, με αντικείμενο την ανάκληση των δύο υφιστάμενων εκπροσώπων τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και την εκλογή νέων. Θα προηγηθεί έκτακτη γενική συνέλευση τηςμε θέματα ημερήσιας διάταξης την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας αλλά και την αλλαγή πολιτικής αποδοχών. Για τη μία από τις δύο θέσεις στο ΔΣ της επιχείρησης, έχει προταθεί ο, πρόεδρος της Ελινόιλ και του Συνδέσμου Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος (ΣΕΕΠΕ). Πρόκειται για ένα από τα έμπειρα στελέχη της ελληνικής αγοράς ενέργειας και καυσίμων, με μακρά διοικητική διαδρομή. Η επιλογή έχει τη δική της σημασία, καθώς δείχνει ότι η απόκτηση του ποσοστού στηνδεν εξαντλείται σε μια παθητική χρηματοοικονομική συμμετοχή. Ηενεργοποιεί τα δικαιώματα που απορρέουν από τη θέση της ως βασικού μετόχου μειοψηφίας, επιδιώκοντας πλέον παρουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσω της διαδικασίας εκλογής των εκπροσώπων της μειοψηφίας. Για τον ίδιο τον Αληγιζάκη, πάντως, ηφαίνεται ότιΗ αγορά αναμένει με ενδιαφέρον την επόμενη επαγγελματική του κίνηση στον ευρύτερο χώρο της ενέργειας και των καυσίμων, καθώς η θητεία του στην προεδρία της Ελινόιλ ολοκληρώνεται στα τέλη του έτους.-Ευρύτερο αποτύπωμα άφησε η εκδήλωση του ομίλου της ΙDEAL στο κέντρο πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος που πραγματοποιήθηκε με πολλούς υψηλούς καλεσμένους και κεντρικό ομιλητή τον Πρόεδρο του Βρετανικού Μουσείου , επικεφαλής της ΟΡΕΝ ΑΙ για τις σχέσεις με τις κυβερνήσεις και πρώην υπουργού Οικονομικών της Μ. Βρετανίας,. Στην εκδήλωση για τα πέντε χρόνια από την ίδρυση της νέας, ο Οσμπορν αναφέρθηκε στακάνοντας λόγο για περιθώριο διαλόγου. Οι δηλώσεις του τράβηξαν την προσοχή τουτο οποίο στη συνέχεια του ζήτησε συνέντευξη. Ο Οσμπορν δήλωσε στοπως είναι εφικτό ένα deal για την επιστροφή των μαρμάρων αν οι δυο χώρες είναι πρόθυμες να συμβιβαστούν. Δήλωσε αισιόδοξος πως θα φτάσουμε σε συμφωνία αν είμαστε στο πνεύμα ότι δεν πρόκειται να τα πάρουμε όλα, και-Η τιμή του φυσικού αερίου ξαναπήρε την ανηφόρα με τα συμβόλαια να διαπραγματεύονται σταμε ιδιαίτερα ανησυχητική ένδειξη τη διαπραγμάτευση όλης της σειράς λήξεων μέχρι τον Μάρτιο του 2027 πέριξ των 85 ευρώ. Πρακτικά αυτό μεταφράζεται σε κόστος παραγωγής άνω τωνχωρίς να λαμβάνεται υπόψη το κέρδος του παραγωγού, το λειτουργικό και χρηματοοικονομικό κόστος καθώς και οι επιβαρύνσεις τρίτων (δίκτυα, δήμοι, ΕΡΤ κ.λπ.) στους λογαριασμούς ρεύματος. Σήμερα η ανώτατη τιμή στη χονδρική είναι ταπαρά το γεγονός ότι τοτου μίγματος έρχεται από ΑΠΕ με προκαθορισμένη ταρίφα. Και ο χειμώνας ακόμα δεν έχει ξεκινήσει.-Φαίνεται πως η ελληνική αγορά των VIP πτήσεων. Για αυτό άλλωστε και τα τελευταία χρόνια έχουν ανοίξει αρκετές εταιρείες που δραστηριοποιούνται με δικό τους στόλο ελικοπτέρων, αλλά και αεροσκαφών. Αυτή την τάση προφανώς «είδε» και η βρετανική, η οποία αποφάσισε να αποκτήσει παρουσία στη χώρα μας. Έτσι, όπως πληροφορείται η στήλη, χθες έγινε η σύσταση της εταιρείαςΜ.Α.Ε., με σκοπό την κατασκευή και το χονδρικό εμπόριο ελικοπτέρων, τις υπηρεσίες έρευνας στη ναυπηγική και αεροναυπηγική, καθώς και την κατασκευή άλλων μερών αεροσκαφών. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναικαι το έχει βάλει ο, ενώ τη διοίκηση της εταιρείας ανέλαβε η Ελένη Κελεμένη. Να σημειώσω ότι οείναι Διευθύνων Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας «Κελεμένης και Συνεργάτες», ένας νομικός με πολυετή εμπειρία στο εμπορικό και ρυθμιστικό δίκαιο και στην επίλυση διαφορών. Μάλιστα, η νέα εταιρεία εδρεύει επί της οδού Τσακάλωφ, όπου και τα γραφεία της Δικηγορικής Εταιρείας. Ηείναι μια πρωτοποριακή εταιρεία κατασκευής ελικοπτέρων, που ιδρύθηκε το 2020 από τον Dr. Jason Hill και εδρεύει στο Stafford του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ έχει πλούσια δραστηριότητα (με πάνω από 1.400 παραγγελίες) σε πολλές χώρες. Να προσθέσω ότι τα ίδια πρόσωπα (δηλαδή οως μέτοχος και η Ελένη Κελεμένη ως διαχειρίστρια) ίδρυσαν χθες και άλλη μια εταιρεία, τηνπου παραπέμπει σε μια πλατφόρμα επιχειρησιακής διαχείρισης για τους κλάδους των κατασκευών και της ηλιακής ενέργειας.-Κάτι λιγότερο απόθα κοστίσει ητων δύο εκ των τριών ακινήτων- το τρίτο ήδη αποδίδει μισθωτικά έσοδα- που απέκτησε πριν από λίγο καιρό ηAEEAΠ από την Εθνική Ασφαλιστική στο κέντρο της Αθήνας έναντι συνολικού τιμήματος. Πρόκειται για το πολυώροφο κτήριο στην Καραγιώργη Σερβίας 8 (κοντά στα 6.500 τ.μ.) που ήταν και το πιο ακριβό αξίας 26 εκατ. ευρώ, το πολυώροφο κτήριο συνολικής επιφάνειας (κοντά στα 3.800 τ.μ.) επί της οδού Αθηνάς 58 και το πολυώροφο κτήριο συνολικής επιφάνειας (5.100 τ.μ.) στην Απελλού 1-3, στην Αθήνα. Από το βήμα του χθεσινού συνεδρίου της Prodexpo ο Τάσος Καζίνος διευθύνων σύμβουλος της, ανέφερε ότι μετά την αύξηση κεφαλαίου τωνη διασπορά πλέον στη μετοχή είναι λίγο πιο πάνω από το 16% από το μόλις 1,4% που ήταν πριν από την αύξηση κεφαλαίου με μεγαλομέτοχο την Τράπεζα Πειραιώς. Πέρα από τα τρία κτήρια γραφείων στο κέντρο, «εξετάζουμε επίσης ενεργά τον κλάδο των logistics, όπου βλέπουμε κάποιες ευκαιρίες», σύμφωνα με τον κ. Καζίνο. Η εταιρεία είναι κοντά σε συμφωνία για δυο χώρους logistics σε επενδύσεις που μπορεί να ξεπεράσουν τα 30 εκατ. ευρώ. Το σύνολο όλων των παραπάνω επενδύσεων αντιστοιχούν κοντά στα 90 εκατ. ευρώ. «Στόχος είναι να επενδύσουμε έως το τέλος του 2027 όλο το ποσό από την αύξηση και να αυξήσουμε την Ακαθάριστη Αξία Ενεργητικού (GAV) της εταιρείας σε πάνω από. Με βάση τα επίσημα στοιχεία, στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2026 το GAV στην Τrastor ήταν στα 867 εκατ. ευρώ.-Την καλύτερη ημερήσια επίδοση των τελευταίων έξι μηνών κατέγραψε χθες η, με τη μετοχή να ενισχύεται κατάστα, επιστρέφοντας πάνω από τα 26 ευρώ για πρώτη φορά από τα μέσα Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη άνοδο από την 1η Απριλίου, όταν είχε κερδίσει 4,9%. Το ράλι συνοδεύτηκε από τζίροκαι όγκο άνω των 800.000 μετοχών. Πέρασαν, που αντιστοιχούσαν σε 366.000 μετοχές, με τιμές από 25,42 έως 25,88 ευρώ. Η μετοχή έχει συμπληρώσει τρεις ημέρες σωρευτικής ανόδου 7,2%. Στο αγοραστικό ενδιαφέρον ενδέχεται να συμβάλλουν και οι διαδοχικές αγορές μετοχών από τη. Στις 8 Οκτωβρίου απέκτησε 3.155 μετοχές αξίας 76.315,80 ευρώ, ενώ από τις 28 Σεπτεμβρίου είχε αγοράσει περισσότερες από 225.300 μετοχές, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία. Οι κινήσεις αυτές μπορούν να ερμηνευθούν ωςστις προοπτικές της εταιρείας, ενισχύοντας το επενδυτικό κλίμα, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί ότι αποτελούν τον αποκλειστικό καταλύτη του Ράλι.-Σε τροχιά νέων ιστορικών ρεκόρ κινούνται οι μετοχές των δύο ελληνικών διυλιστηρίων, με τηνα κατακτά νέα κορυφή και τηνα βρίσκεται μια ανάσα από το ορόσημο των 70 ευρώ. Ηενισχύθηκε κατά περισσότερο από 2%, κλείνοντας για πρώτη φορά στα, ενώ ενδοσυνεδριακά άγγιξε τα 19,74 ευρώ. Επόμενο σημαντικό επίπεδο για τη μετοχή αποτελούν τα 20 ευρώ. Αντίστοιχα, ηέκλεισε με άνοδο 1,45% στα, έχοντας φτάσει έως τα 69,95 ευρώ στα υψηλά ημέρας. Το τελευταίο διήμερο, ηέχει καταγράψει άνοδο 4,5% και η5,6%, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή χρηματιστηριακή δυναμική του κλάδου. Η κεφαλαιοποίηση τηςδιαμορφώνεται στα 7,73 δισ. ευρώ και τηςστα 5,95 δισ. ευρώ, με τη συνδυασμένη χρηματιστηριακή τους αξία να προσεγγίζει τα-Με χρονική σύμπτωση που θα ζήλευε και ο πιο ενημερωμένος επικοινωνιολόγος, ηκαι τοέστειλαν την ίδια εβδομάδα,. Η εποχή του φθηνού δημόσιου δανεισμού τελείωσε, αλλά τα κυβερνητικά ελλείμματα δεν το έχουν πάρει είδηση. Ηεκτιμά ότι το αμερικανικό έλλειμμα θα διευρυνθεί από 5,4% του ΑΕΠ το 2025 σε 6,1% το 2027 το οποίο θα είναι το υψηλότερο από το 2012, αν εξαιρεθούν τα πανδημικά χρόνια 2020-2021. Θα ξεπεράσει το έλλειμμα της(5,2%), της Γερμανίας (4,1%) και της Βρετανίας (3,1%). Το, που μόλις πέρυσι αναθεώρησε το συνταγματικό «φρένο χρέους» με πρόσχημα τις δαπάνες για άμυνα και υποδομές, βλέπει το έλλειμμά του να υπερδιπλασιάζεται σχεδόν από 2,7%. Η, με χρέος 208% του ΑΕΠ, περνά από 0,7% σε 2,5%. Μόνο η Βρετανία βελτιώνει τη θέση της, από 4,3% σε 3,1%. Ωστόσο, το κρίσιμο νέο στοιχείο δεν είναι τα ελλείμματα, είναι το κόστος τους. Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου έσπασε το 5,3% (υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2002) και την περασμένη εβδομάδα άγγιξε το, με το 30ετές στο 5,73%.έφθασαν περίπουτο δημοσιονομικό 2026, σχεδόν 19% των ομοσπονδιακών εσόδων. Με απλά λόγια, το 1 στα 5 δολάρια φόρου, πληρώνει τα δάνεια του χθες. Στην Μπανγκόκ, ηδήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να «ξεφύγουν» από το χρέος τους με ανάπτυξη, χωρίς φορολογικές προσαρμογές ή περικοπές δαπανών. Το Fiscal Monitor προειδοποιεί ότι το παγκόσμιο δημόσιο χρέος οδεύει στοως το 2029. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διανύει τον 8ο μήνα του και η ενεργειακή κρίση δεν έχει εξαντληθεί και γι’ αυτό η αγορά τιμολογεί αύξηση και όχι μείωση επιτοκίων από τη Fed. Για την, με τα πρωτογενή πλεονάσματα και τη σταθερή μείωση του δημοσίου χρέους,. Όταν οι μεγάλοι δανείζονται με 5%, οι μικροί δεν δανείζονται με 3% παρά τη «δημοσιονομική υγεία» τους. Μέχρι σήμερα, το διαρκώς αυξανόμενο χρέος, δεν απασχολούσε τις κυβερνήσεις γιατί δεν είχε μεγάλο κόστος. Σήμερα όμως όλοι μιλούν για το κόστος του Χρέους.-Μια ενδιαφέρουσα συνάντηση πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας στη, με αντικείμενο τη χρηματοδότηση της ελληνικής ναυτιλίας και αφορμή την επιτυχημένη εισαγωγή τηςστη. Όσοι, όμως, παρακολούθησαν τις τοποθετήσεις, μπορούσαν να διακρίνουν ότι η συζήτηση πήγαινε αρκετά πιο μακριά από μια χρηματιστηριακή επιτυχία. Και αυτό γιατί οι παρεμβάσεις του προέδρου της, και της προέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,, έμοιαζαν με δύο κομμάτια του ίδιου παζλ. Ο πρόεδρος μίλησε για την προοπτική να δούμεελληνικές ναυτιλιακές στη. Από την πλευρά της η πρόεδρος εξήγησε πώς προσαρμόζεται το εποπτικό πλαίσιο, ώστε οι εταιρείες που είναι ήδη εισηγμένες στη Νέα Υόρκη να μπορούν ευκολότερα να αποκτήσουν. Και όπως φάνηκε από τη συνάντηση στην Ακτή Μιαούλη, το ζητούμενο δεν είναι πλέον μόνο να έρθουν μερικές ακόμη ναυτιλιακές στο ελληνικό ταμπλό. Είναι αν το Euronext μπορεί να αξιοποιήσει την ελληνική ναυτιλιακή ισχύ για να δημιουργήσει έναν νέο ευρωπαϊκό πόλο άντλησης κεφαλαίων. Γιατί, αν το εγχείρημα αποκτήσει συνέχεια, η Αθήνα θα μπορούσε να διεκδικήσει κάτι που της λείπει εδώ και δεκαετίες, ήτοι το ουσιαστικό μερίδιο από τη χρηματιστηριακή δραστηριότητα των ίδιων των Ελλήνων εφοπλιστών.-Μπορεί ονα μην έχει ακόμη VLCC στον στόλο της, αλλά φρόντισε να αποκτήσει επενδυτική παρουσία στην αγορά των μεγάλων δεξαμενόπλοιων μεταφοράς αργού πετρελαίου. Η εταιρεία του συμμετείχε στο ιδιωτικό placement της νεοσύστατης, που είναι εισηγμένη στο Euronext Growth του Όσλο, αποκτώνταςπρος 154 νορβηγικές κορόνες η καθεμία. Με άλλα λόγια, έβαλε στο τραπέζινορβηγικές κορόνες, ποντάροντας σε μια αγορά όπου οι ναύλοι των VLCC έχουν εκτοξευθεί. Η κίνηση έχει ενδιαφέρον, καθώς ηδιαθέτει σήμερα μόλις δύο LPG carriers και η συγκεκριμένη τοποθέτηση της δίνει έμμεση έκθεση σε έναν διαφορετικό ναυτιλιακό κλάδο, χωρίς να χρειαστεί να αγοράσει η ίδια δεξαμενόπλοιο. Το ερώτημα είναι αν πρόκειται για μια καθαρά χρηματοοικονομική επένδυση ή για το πρώτο βήμα μιας ευρύτερης στρατηγικής στα crude tankers. Πάντως, ο Παναγιωτίδης επέλεξε το timing του. Με τη γεωπολιτική αναταραχή να αναδιατάσσει τις θαλάσσιες διαδρομές του πετρελαίου και τη διαθέσιμη χωρητικότητα να πιέζεται,. Και, όπως φαίνεται, ο Έλληνας εφοπλιστής δεν θέλει να παρακολουθεί το πάρτι των ναύλων μόνο από την εξέδρα.-Μια ενδιαφέρουσα συνάντησηείναι προγραμματισμένη για σήμερα στο Ηράκλειο της Κρήτης με τις ευλογίες του Φαναρίου και με επίκεντρο ένα θέμα που αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία. Την προστασία των θαλασσών και την κλιματική κρίση. Η εσπερίδα, που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του, είναι αφιερωμένη στο οικολογικό όραμα του, ο οποίος έχει κερδίσει διεθνώς τον χαρακτηρισμό «». Και έχει τη σημασία του ότι στο ίδιο τραπέζι θα καθίσουν ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος, ο Αρχιδιάκονος του Οικουμενικού Θρόνου Ιωάννης Χρυσαυγής, η καθηγήτρια του ΕΜΠ Αντωνία Μοροπούλου, ο διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Μηνάς Παπαδάκης και ο Νίκος Καμπάνης από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Η παρουσία του επικεφαλής του λιμανιού δίνει και μια ξεχωριστή ναυτιλιακή διάσταση στη συζήτηση. Άλλωστε, η πράσινη μετάβαση δεν είναι πλέον υπόθεση μόνο των περιβαλλοντολόγων, αλλά και όσων διαχειρίζονται λιμάνια, πλοία και θαλάσσιες υποδομές. Η εκδήλωση συμπίπτει με τη συμπλήρωσηαπό την εκλογή και ενθρόνιση του. Το ενδιαφέρον, πάντως, δεν βρίσκεται μόνο στους συμβολισμούς, αλλά και στο κατά πόσο αυτή η συνάντηση θα αφήσει πίσω της κάτι περισσότερο από ευχές για καθαρότερες θάλασσες. Γιατί-Η 2η μεγαλύτερη τράπεζα των ΗΠΑ παραδέχθηκε χθες γραπτώς ότι, τον νόμο για το τραπεζικό απόρρητο που επιβάλλει στις τράπεζες να παρακολουθούν και να αναφέρουν ύποπτες συναλλαγές πελατών τους. Το υπουργείο Οικονομικών επέβαλε στην BofA πρόστιμo. Είναι το 3ο μεγαλύτερο πρόστιμο στην ιστορία του υπουργείου και αφοράύποπτων συναλλαγών που δεν αναφέρθηκαν εγκαίρως. Πάνω από 1 δισ. από αυτά αφορούσε, διάβαζε κινεζικά δίκτυα ξεπλύματος και ροές από τα νοτιοδυτικά σύνορα, δηλαδή ναρκωτικά. Η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου, ηεπέβαλε 1,2 δισ., μέσα στα οποία συμψηφίζονται τα 750 εκατ. του OCC (είναι κάτι σαν τον δικό μας SSM που ελέγχει τη φερεγγυότητα των τραπεζών). Μια άλλη υπηρεσία του υπουργείου, ηπου επιβάλλει κυρώσεις για τρομοκρατία, ναρκωτικά κ.λπ., πρόσθεσε 11,66 εκατ. για 475 παραβιάσεις κυρώσεων κατά Ιράν, Ρωσίας, Λευκορωσίας, Μιανμάρ, Σομαλίας και πολλά άλλα. Το OCC είχε εκδώσει εντολή συμμόρφωσης τον Δεκέμβριο του 2024 αλλά η«έδωσε προτεραιότητα στα έσοδά της».τα τέλη από τους ανταποκριτές λογαριασμούς ήταν πιο σημαντικά από το due diligence. Μια κυβέρνηση που απορρύθμισε τα crypto και χαλάρωσε τα κεφαλαιακά όρια επιλέγει να χτυπήσει τη 2η μεγαλύτερη τράπεζα της ακριβώς στα δύο θέματα που έχει ανάγει σε εθνική ασφάλεια: Κίνα και σύνορα. Ηέχει έδρα το Σάρλοτ (Charlotte) της Βόρειας Καρολίνας, όχι τη Νέα Υόρκη. Το πρόστιμο των 1,21 δισ. δολαρίων είναισε Ευρώπη και Αμερική που έχει δολαριακό clearing.