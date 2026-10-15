-Χαίρετε, τώρα που πέρασε λίγος καιρός και έφυγε και η Kimb… άνοιξαν στόματα σχετικά με το τι διημείφθη σ’ εκείνο το περίφημο dinner στην πρεσβευτική κατοικία προ μηνός περίπου, επεισόδιο από το οποίο άναψε τη φλόγα η WSJ με δημοσίευμά της η οποία (φλόγα) κατέληξε σε πυρκαγιά και έκαψε την πρέσβη. Λοιπόν, στο γεύμα παρίσταντο ο υπουργός Παπασταύρου, ο Κυρανάκης, Ελληνες και Αμερικανοί στρατιωτικοί, ένας Αμερικανός πρέσβης ή επιτετραμμένος στο ΝΑΤΟ και στελέχη της Πρεσβείας με επικεφαλής την Kimberly. Κάποια στιγμή, μου διηγείται τώρα αυτόπτης μάρτυς, κάποιος συνδαιτυμών είπε ότι στη Ρουμανία παραιτήθηκε ένας υπουργός (ο Ρουμάνος… Παπαθανάσης ας πούμε) με αφορμή το γνωστό θέμα που σχεδόν απασχολούσε αποκλειστικά την εν Ελλάδι πρέσβη, η προώθηση του αμερικανικού LNG στα Βαλκάνια, ήτοι ο Κάθετος Διάδρομος. Τότε λοιπόν, κατά τη μαρτυρία, φαίνεται ότι η πρέσβης αναφώνησε σε μάλλον αλέγκρο στυλ… καλά να πάθει ο υπουργός, είδατε τι μπορούμε να κάνουμε, να ρίξουμε κυβερνήσεις και στη Ρουμανία και εδώ στην Αθήνα και αλλού. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα αμηχανίας ο Παπασταύρου αντέδρασε φυσικά απαντώντας ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται εδώ, δηλαδή στην Ελλάδα, όχι στυλ… ζήτω η 28η Οκτωβρίου, αλλά με σαφήνεια και καθαρότητα. Κάπου εκεί το «επεισόδιο» έληξε, αλλά δυστυχώς για την πρέσβη κάποιος καλός άνθρωπος το κάρφωσε δεξιά και αριστερά και εντέλει έφτασε στη WSJ ή πήγε το κουτσομπολιό και κατευθείαν στην εφημερίδα.
Μια γυναίκα φεύγει
-Ως προς τα της Κίμπερλι
, να σας πω ότι μαθαίνω πως είναι θέμα χρόνου να στείλει την τυπική επιστολή παραίτησης
στον Πρόεδρο Τραμπ
, προκειμένου να απαλλαγεί και επισήμως των καθηκόντων της. Με αυτά τα δεδομένα, θα μαζέψει τα πράγματά της και λογικά την επόμενη εβδομάδα θα αναχωρήσει με προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βέβαια, οι περιπέτειες δεν τελειώνουν εδώ
, καθώς είναι προφανές ότι μετά τις ενδιάμεσες εκλογές οι Δημοκρατικοί την περιμένουν στη γωνία και θα επιχειρήσουν να εκκινήσουν διαδικασίες ελέγχου και στο Κογκρέσο, πέρα από τον εσωτερικό έλεγχο που διεξάγει το State Department
.
Η πρεμιέρα του Χακ με τον Γερουσιαστή (Ουδείς μονιμότερος του προσωρινού)
-Πολλά σενάρια διαβάζω για το ποιος θα διαδεχθεί την Κίμπερλι
, αλλά μπορεί να ισχύσει στην προκειμένη περίπτωση το δόγμα «Ουδείς μονιμότερος του προσωρινού» και να κληθεί να κάνει δια μακρόν τη δουλειά ο μέχρι πρότινος νούμερο 2 Τζος Χακ
, ο οποίος θα κάνει σήμερα πρεμιέρα στη νέα κατάσταση συνοδεύοντας μια επιτροπή εκ μέρους του Κογκρέσου που θα έχει επαφές στην Αθήνα. Στα μέρη μας ήρθε χθες ο Ρικ Σκοτ
, έμπειρος γερουσιαστής από τη Φλόριντα που έχει διαχρονικές θέσεις υπέρ της Ελλάδας και εναντίον της προμήθειας F35 από μέρους της Τουρκίας. Ο κ. Σκοτ θα πάει στις 12:00 στο ΥΠΕΞ για να δει τον Γεραπετρίτη
συνοδευόμενος από τον Τζος Χακ
, αργότερα θα περάσει από το υπουργείο Ενέργειας, όπου θα βρίσκεται ο Σταύρος Παπασταύρου, ενώ κατά τις 18:30 θα πάει και από την Αντιπροεδρία στο Μέγαρο Μποδοσάκη, όπου θα δει τον Κωστή Χατζηδάκη
. Σημειωτέον, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης θα βρίσκεται από το πρωί στις Βρυξέλλες, καθώς είναι αντιπρόεδρος του ΕΛΚ και στις 08:30 ώρα Ελλάδος γίνεται η Σύνοδος Κορυφής και αμέσως μετά θα πάρει το αεροπλάνο για την Αθήνα.
Η μάχη της ευελιξίας στις Βρυξέλλες
-Μιας και λέω για τον Μητσοτάκη
, και αυτός βρίσκεται στις Βρυξέλλες, όπου ταξίδεψε χθες «καρφί» από τη Λάρισα
, μετά την παρουσία του στην επένδυση της Metlen
και του Ομίλου Καράτζη
στο Κιλελέρ. Η κεντρική στόχευση του Κ.Μ στη συζήτηση που θα γίνει και θα αφορά και την ενεργειακή κρίση είναι να μπορέσει η Ελλάδα να «χωρέσει» στο ποσό που έχει προβλεφθεί βάσει της ρήτρας διαφυγής
και μέτρα επιδότησης της κατανάλωσης
, καθώς ο χειμώνας θα είναι μακρύς και δύσκολος και υπάρχει αυξημένη ανάγκη στήριξης από μέρους του προϋπολογισμού. Με άλλα λόγια, στόχος είναι να μη χρηματοδοτηθούν μόνο έργα υποδομής π.χ. αντλίες θερμότητας κ.λπ., αλλά και μέτρα άμεσης ενίσχυσης, τύπου fuel pass
. Ρώτησα χθες την πηγή μου αν τα μέτρα θα είναι για τώρα ή για το 2027 και η σιβυλλική απάντηση που έλαβα ήταν «όποτε και να είναι, θα χρησιμοποιήσουμε τα λεφτά»
.
Χωρισμοί, καημοί ΣΥΡΙΖΑ
-Οι χωρισμοί φέρνουν καημούς και μπερδέματα
. Και τα μπερδέματα συνεπάγονται εκκρεμότητες. Εκκρεμότητες που, αν η μία ή και οι δυο πλευρές καθυστερήσουν να τις λύσουν, τότε ξεκινά ο… πόλεμος και πάνε στράφι οι υποσχέσεις περί συναινετικού διαζυγίου. Στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ
-και όσων βουλευτών κούνησαν το μαντήλι και ανεξαρτητοποιήθηκαν- το πρόβλημα με τις έδρες δεν είναι νομικό, πολιτικό είναι ξεκάθαρα. Η Κουμουνδούρου, θέλει να αυγατίσει τη συρρικνωμένη πλέον κοινοβουλευτική ομάδα
και να τελειώνει μια ώρα αρχύτερα με τις διαρροές βουλευτών και εδρών προς τον Τσίπρα. Οι ανεξάρτητοι πάλι βουλευτές θέλουν τον χρόνο τους και ο καθένας έχει το δικό του ρολόι- αλλά τελεσίγραφο δεν έβαλε μόνο ο Νίκος Παππάς και η Ρένα Δούρου, αλλά και ο Αλέξης Τσίπρας
, διαμηνύοντας στους 12 ανεξάρτητους
(σαν τους 12 του μυστικού δείπνου ακούγεται) να μην παραδώσουν την έδρα στο… παραπέντε των εκλογών. Τώρα, έτσι, όπως πιέζει με το ληγμένο τελεσίγραφο η Κουμουνδούρου να ξεκαθαρίσει μέσα στον Οκτώβριο η κατάσταση, μπορεί να επιταχυνθούν οι εξελίξεις
. Είναι και εκείνο το κείμενο που υπέγραψαν όλοι οι υποψήφιοι βουλευτές επί Τσίπρα, πριν από τις εκλογές του 2023, που τους θυμίζει ότι «όλες/όλοι οι βουλευτές που εκλέγονται με τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ
/ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΧΙΑ δεσμεύονται πολιτικά και ηθικά ότι η έδρα που καταλαμβάνουν ανήκει στο κόμμα
». Αχ αυτές οι δεσμεύσεις…
Και ο Ζαχαριάδης στο στόχαστρο!
-Κατά τη χθεσινή συνέντευξη στην Κουμουνδούρου η «συλλογική ηγεσία» (πλην Πολάκη και της προέδρου Ρένας) θυμήθηκε και κάτι άλλο. Θυμήθηκε ότι ήταν η Πολιτική Γραμματεία
του ΣΥΡΙΖΑ που αποφάσισε και έθεσε επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ανοιχτή πόλη», δηλαδή όρισε υποψήφιο δήμαρχο στην Αθήνα το καλοκαίρι του 2023 τον Κώστα Ζαχαριάδη
. Όταν αποφάσισαν Ζαχαριάδη, ο Τσίπρας είχε ήδη «παραμερίσει» έχοντας προτείνει για υποψήφιο δήμαρχο, ποιον λέτε; Τον Νίκο Παππά, τον πρώην μπασκετμπολίστα και νυν ευρωβουλευτή που δεν τα πήγε και τέλεια με τον ΣΥΡΙΖΑ στη συνέχεια. Αλλά για να μην ξεφεύγουμε από το θέμα: ο Κασσελάκης και η Πολιτική Γραμματεία
του ΣΥΡΙΖΑ στήριξαν την εκλογή Ζαχαριάδη, του οποίου τώρα η Κουμουνδούρου υπό τη νέα διεύθυνση (τη συλλογική) του ζητάει να παραιτηθεί από επικεφαλής της δημοτικής παράταξης. Θα το κάνει; Μπα… Το ωραίο είναι ότι εκτός από τον επικεφαλής Κώστα Ζαχαριάδη
που εντάχθηκε και επισήμως στην ΕΛΑΣ, οι άλλες δύο κυρίες της ίδιας παράταξης που εκλέχθηκαν στο δημοτικό συμβούλιο Αθηναίων είναι η Δέσποινα Αλεβιζάκη (με τη Νέα Αριστερά) και η Άννα Φιλίνη (γνωστό στέλεχος της ανανεωτικής αριστεράς που παρέμεινε στον ΣΥΡΙΖΑ). Τρία στελέχη σε τρία διαφορετικά κόμματα,
δηλαδή! Ζαχαριάδης και Χάρης Δούκας
άλλωστε διατηρούν το πλάνο της καλής συνεργασίας στον δήμο και λένε να τη συνεχίσουν. Αν και ο Δούκας έχει τη δική του «πράσινη» παράταξη
, όχι με τρεις αλλά με 26 δημοτικούς συμβούλους.
Αιγάλεω ΠΑΣΟΚ
-Μέσα στα… μέλια δεν είναι όλοι στο ΠΑΣΟΚ
, αλλά η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα προσπαθούν να αποφεύγουν τις «αφορμές» για εσωκομματικές κόντρες
. Οι βουλευτές θέλουν να ανέβει το κλίμα -δηλαδή τα ποσοστά- μπας και εξασφαλίσουν με μεγαλύτερη σιγουριά την εκλογή τους και σχεδόν όλοι έχουν πιστέψει ότι δεν είναι απόρθητη πλέον η δεύτερη θέση
. Η ζωή θα δείξει. Αλλά μέχρι να δείξει κάνουν ό,τι μπορούν. Αυτή την εβδομάδα «τρέχουν» και στελέχη που δεν έλεγαν μεταξύ τους καλημέρα για καιρό στις γειτονιές της Αττικής
. Γιατί; Διότι τα ποσοστά στις προηγούμενες εκλογές ήταν μονοψήφια και… μακριά από του ΣΥΡΙΖΑ, τους πέρασε και το ΚΚΕ το 2023. Υπάρχει κι άλλος λόγος.
Την Κυριακή γιορτάζουν. Τι και πού;
-Γιορτάζουν λέει ότι την Κυριακή που ο μήνας είναι Οκτώβρης και θα έχει 18
, πολλά χρόνια πίσω το 1981
, το ΠΑΣΟΚ επί Ανδρέα Παπανδρέου σάρωσε στις εκλογές και πήρε την κυβέρνηση. Έτσι οργάνωσαν στο κλειστό γυμναστήριο στο Αιγάλεω
εκδήλωση, όπου θα μιλήσει ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης
για τα σημερινά στοιχήματα. Κάθε σύγκριση δύσκολη…
ΜΕΒΓΑΛ και Όλυμπος πολιορκούν τη ΔΕΛΤΑ
-Κι εφόσον έπεσαν τίτλοι τέλους για την Evergood
που πέρασε στη Recipe Unlimited της Fairfax
, η σκυτάλη περνά τώρα στη ΔΕΛΤΑ
. Οι πληροφορίες από την αγορά αναφέρουν πως ο Αλεξ Φωτακίδης δεν δείχνει να βιάζεται για να πουλήσει. Στην αγορά προεξοφλούν πως η ΔΕΛΤΑ
θα είναι το επόμενο deal όπως κι ότι είναι πολύ δύσκολο να εμφανιστεί κάποιος που θα διεκδικήσει τη ΔΕΛΤΑ
χωρίς να είναι ήδη στη δουλειά των γαλακτοκομικών. Οπότε τα βλέμματα στρέφονται στην Όλυμπος
των αδελφών Σαράντη που είναι βέβαιο ότι θέλουν τη ΔΕΛΤΑ
, με τον ανταγωνισμό όμως να υποστηρίζει ότι ο όμιλος έχει υψηλή δανειακή έκθεση, οπότε μια τέτοια εξαγορά θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους. Ο έτερος διεκδικητής της ΔΕΛΤΑ
είναι η ΜΕΒΓΑΛ
στην οποία εκτός της οικογένειας Χατζάκου μέτοχος μέσω του ομίλου Bespoke είναι και ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος
ο οποίος κατέχει το 13,6%
της ΜΕΒΓΑΛ
που είχε αγοράσει από τη Vivartia/CVC σε συνεργασία με την πλευρά Χατζάκου.
Όλα όσα δεν ανακοινώθηκαν για την εξαγορά Goody’s -Everest
-Έχει ενδιαφέρον ότι στην ανακοίνωση της Vivartia για την Evergood
λείπει ο αριθμός για το τίμημα. Είναι όμως κάτι που όλοι γνώριζαν, καθώς το CVC ζητούσε 300 εκατ. ευρώ
. Η Fairfax
υπέγραψε για ποσό που «δεν ανακοινώνεται» και συνήθως όποιος κρύβει το τίμημα, δεν πήρε αυτό που ήθελε ή αντιθέτως πήρε περισσότερα απ' όσα θα ήθελε να φανούν. Το due diligence της Deloitte ξεκίνησε τον περασμένο Απρίλιο. Στον ισολογισμό της Evergood
βρίσκονται 100,8 εκατ.
δάνεια και 60 εκατ. μισθώσεις που ροκανίζουν το καθαρό ποσό. Το CVC αγόρασε τη Vivartia το 2020, σε επιχειρηματική αξία 635 εκατ. ευρώ. Από τότε έχει εισπράξει 130 εκατ. από την Ideal για την «Μπάρμπα Στάθης», 110 εκατ. από τους αδελφούς Σαράντη για τη «Δωδώνη» και τώρα περίπου €300 εκατ. για την εστίαση. Χονδρικά δηλαδή έχει εισπράξει 540 εκατ.
ενώ κρατά ακόμη τη ΔΕΛΤΑ και την «Αραμπατζής». Ενδιάμεσα, τον Απρίλιο, σήκωσε €125 εκατ. επιστροφή κεφαλαίου με νέο ομολογιακό €150 εκατ. από Piraeus, Alpha και Eurobank. Το fund βρίσκεται ήδη στον 6ο χρόνο μιας επένδυσης με ορίζοντα 5-7 ετών. Όσο διατηρεί περιουσιακά στοιχεία το γραφείο του Αλεξ Φωτακίδη παραμένει ανοιχτό. Από το deal της Vivartia με την Evergood
αξίζει να σημειώσουμε τη στρατιά των συμβούλων που ασχολήθηκαν μ’ αυτή την υπόθεση. Rothschild, Deloitte και Μπερνίτσας για τον πωλητή. Scotiabank, EY-Parthenon, KPMG και Καρατζάς για τον αγοραστή. Συνολικά 7 γραφεία για μία ελληνική αλυσίδα που πουλάει μπέργκερ. Η Recipe Unlimited
δεν αγοράζει ως fund αλλά ως επιχειρηματικός όμιλος που λειτουργεί 1.100 εστιατόρια και χρειάζεται μια πλατφόρμα για τη Μέση Ανατολή. Ο Φρανκ Χένεσι μίλησε πρώτα για τη «διοικητική ομάδα», όχι για συνέργειες. Με άλλα λόγια, η διοίκηση μένει, το franchise επεκτείνεται. Για τον Πρεμ Γουάτσα
που αγόρασε Eurobank στα €0,94 και σήμερα στα €4,4 τη βλέπει σήμερα να αποτιμάται πάνω από 16,1 δισ. άρα το 33% πάνω από €5 δισ, η Evergood
δεν δείχνει μεγάλο deal.
Αξιοποιούν (επιτέλους) το 34% του ΔΕΣΦΑ
-Είναι ευχάριστο και ταυτόχρονα παρήγορο να βλέπεις το Δημόσιο να αξιοποιεί σημαντικά περιουσιακά του στοιχεία
, επειδή τέτοιες αποφάσεις αποτελούν απτές αποδείξεις ότι η χώρα αλλάζει και κάνει βήματα προόδου. Το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που είναι σε διαβούλευση, περιλαμβάνει ειδική διάταξη που παρέχει τη δυνατότητα το 34% του ΔΕΣΦΑ
να μεταφερθεί σε άλλη εταιρεία που ελέγχεται πλήρως, άμεσα ή έμμεσα, από το κράτος. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η διάταξη προωθήθηκε ώστε να γίνει μεταφορά του συγκεκριμένου ποσοστού στη ΔΕΠΑ Εμπορίου
η οποία ελέγχεται κατά 100% από το Υπερταμείο
. Με τον τρόπο αυτόν, μια μέχρι σήμερα μειοψηφική κρατική συμμετοχή σε μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές υποδομές της χώρας, αποκτά ενεργότερο ρόλο στον ευρύτερο επενδυτικό σχεδιασμό του Δημοσίου. Σημειώστε πως το Κράτος απέκτησε το 34% στην ιδιωτικοποίηση του Διαχειριστή και έκτοτε είχε ρόλο ουσιαστικά παθητικού μετόχου, καθώς ο εταιρικός έλεγχος βρίσκεται στη Senfluga SA, που κατέχει το 66%. Η ενσωμάτωση της συμμετοχής θα ενισχύσει την περιουσιακή βάση και τον ισολογισμό της εταιρείας, δημιουργώντας καλύτερες προϋποθέσεις για την άντληση δανειακών κεφαλαίων, ενώ στο κάδρο είναι και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
με την οποία συνδέεται η χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδιασμού της ΔΕΠΑ.
CΕΟ της Τράπεζας Κύπρου ο Π. Νικολάου έως και το 2031
-Το ΔΣ της τράπεζας Κύπρου συνεδρίασε χθες και αποφάσισε να παρατείνει τη θητεία του Διευθύνοντος Συμβούλου Πανίκου Νικολάου
μέχρι 31/12/2031
. Ο Π. Νικολάου θα υπογράψει νέο συμβόλαιο για την περίοδο έως το τέλος του 2031 με το Συμβούλιο να εκφράζει τις ευχαριστίες του για την έως τώρα προσφορά του και να του εύχεται επιτυχή συνέχεια στη νέα θητεία.
Είναι δυνατόν; Δασική έκταση… προς αξιοποίηση στην Αργολίδα
-Αποφεύγοντας τη δημοσιότητα και συνεπώς τη διαφάνεια, στην Αργολίδα κρέμασαν... πωλητήριο
σε μια μεγάλη δασική
έκταση. Την ευθύνη για το… εγχείρημα έχει η διοίκηση του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Μονίμων Αξιωματικών Πολεμικού Ναυτικού (ΟΣΜΑΝ
) και η επιχειρούμενη αξιοποίηση της δασική
ς έκτασης είναι στην περιοχή της Κορακιάς Κρανιδίου
. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συνεταιρισμός προχωρά σε συνεργασία με κατασκευαστική εταιρεία για την εκμετάλλευση έκτασης περίπου 4.000 στρεμμάτων
, η οποία είναι κατά κύριο λόγο δασική
. Το ίδιο σχέδιο είχε επιχειρηθεί και περίπου πριν τρία χρόνια και τώρα η διοίκηση του Συνεταιρισμού το επαναφέρει για να καταστρέψει μια περιοχή εξαιρετικού φυσικού κάλλους, με σημαντική περιβαλλοντική αξία
. Και εδώ προκύπτει το ερώτημα
που πρέπει να απαντήσουν όχι μόνον οι υπεύθυνοι του ΟΣΜΑΝ
, αλλά κυρίως το υπουργείο Περιβάλλοντος, η Περιφέρεια και οι πολεοδομικές υπηρεσίες: Μια έκταση που έχει χαρακτηριστεί δασική
, με τον χαρακτήρα της να έχει κριθεί και από τον Άρειο Πάγο, είναι δυνατόν να γίνεται αντικείμενο συμφωνίας με κατασκευαστική εταιρεία για την οικοδόμησή της;
Περιστέρης: Από την «Κουκουβάγια» στις επόμενες κινήσεις στην ΕΥΔΑΠ
-Σε χαλαρή διάθεση εθεάθη την περασμένη Παρασκευή το βράδυ ο Γιώργος Περιστέρης στην «Κουκουβάγια»
, στην περιοχή του Hilton. Ο επικεφαλής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
δειπνούσε με μεγάλη παρέα και έδειχνε να απολαμβάνει εξίσου το φαγητό και τη συζήτηση. Και μπορεί το κλίμα στο τραπέζι να ήταν χαλαρό, η περίοδος όμως κάθε άλλο παρά χαλαρή είναι για τον όμιλο, με μεγάλα έργα και παραχωρήσεις να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη: από την Εγνατία Οδό και τον ΒΟΑΚ μέχρι το IRC στο Ελληνικό και το αεροδρόμιο στο Καστέλι. Στο κάδρο όμως -μεταξύ πολλών άλλων - έχει μπει για τα καλά πλέον και η ΕΥΔΑΠ
, όπου η εταιρεία αρχίζει να ενεργοποιεί τη συμμετοχή του 12,76%
που απέκτησε από τον Τζον Πόλσον ανοίγοντας τα «φτερά» της σε νέες περιοχές εντός και εκτός Αττικής. Στο πλαίσιο αυτό και κατόπιν αιτήματος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Urban Services συγκαλείται στις 30 Οκτωβρίου
ειδική συνέλευση των μετόχων μειοψηφίας, με αντικείμενο την ανάκληση των δύο υφιστάμενων εκπροσώπων τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και την εκλογή νέων. Θα προηγηθεί έκτακτη γενική συνέλευση της ΕΥΔΑΠ
με θέματα ημερήσιας διάταξης την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας αλλά και την αλλαγή πολιτικής αποδοχών. Για τη μία από τις δύο θέσεις στο ΔΣ της επιχείρησης, έχει προταθεί ο Γιάννης Αληγιζάκης
, πρόεδρος της Ελινόιλ και του Συνδέσμου Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος (ΣΕΕΠΕ). Πρόκειται για ένα από τα έμπειρα στελέχη της ελληνικής αγοράς ενέργειας και καυσίμων, με μακρά διοικητική διαδρομή. Η επιλογή έχει τη δική της σημασία, καθώς δείχνει ότι η απόκτηση του ποσοστού στην ΕΥΔΑΠ
δεν εξαντλείται σε μια παθητική χρηματοοικονομική συμμετοχή. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
ενεργοποιεί τα δικαιώματα που απορρέουν από τη θέση της ως βασικού μετόχου μειοψηφίας, επιδιώκοντας πλέον παρουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσω της διαδικασίας εκλογής των εκπροσώπων της μειοψηφίας. Για τον ίδιο τον Αληγιζάκη, πάντως, η ΕΥΔΑΠ
φαίνεται ότι αποτελεί μόνο μία από τις εξελίξεις αυτής της περιόδου.
Η αγορά αναμένει με ενδιαφέρον την επόμενη επαγγελματική του κίνηση στον ευρύτερο χώρο της ενέργειας και των καυσίμων, καθώς η θητεία του στην προεδρία της Ελινόιλ ολοκληρώνεται στα τέλη του έτους.
Η IDEAL και τα μάρμαρα του Παρθενώνα
-Ευρύτερο αποτύπωμα άφησε η εκδήλωση του ομίλου της ΙDEAL στο κέντρο πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος που πραγματοποιήθηκε με πολλούς υψηλούς καλεσμένους και κεντρικό ομιλητή τον Πρόεδρο του Βρετανικού Μουσείου , επικεφαλής της ΟΡΕΝ ΑΙ για τις σχέσεις με τις κυβερνήσεις και πρώην υπουργού Οικονομικών της Μ. Βρετανίας, Τζ. ‘Οσμπορν
. Στην εκδήλωση για τα πέντε χρόνια από την ίδρυση της νέας IDEAL
, ο Οσμπορν αναφέρθηκε στα μάρμαρα του Παρθενώνα
κάνοντας λόγο για περιθώριο διαλόγου. Οι δηλώσεις του τράβηξαν την προσοχή του Bloomberg
το οποίο στη συνέχεια του ζήτησε συνέντευξη. Ο Οσμπορν δήλωσε στο Bloomberg
πως είναι εφικτό ένα deal για την επιστροφή των μαρμάρων αν οι δυο χώρες είναι πρόθυμες να συμβιβαστούν. Δήλωσε αισιόδοξος πως θα φτάσουμε σε συμφωνία αν είμαστε στο πνεύμα ότι δεν πρόκειται να τα πάρουμε όλα, και με τον τρόπο αυτόν πάντα φτάνουμε σε μια επιτυχημένη συμφωνία.
Το φυσικό αέριο πήρε την ανηφόρα
-Η τιμή του φυσικού αερίου ξαναπήρε την ανηφόρα με τα συμβόλαια να διαπραγματεύονται στα 85 ευρώ/MWh
με ιδιαίτερα ανησυχητική ένδειξη τη διαπραγμάτευση όλης της σειράς λήξεων μέχρι τον Μάρτιο του 2027 πέριξ των 85 ευρώ. Πρακτικά αυτό μεταφράζεται σε κόστος παραγωγής άνω των 200 ευρώ,
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το κέρδος του παραγωγού, το λειτουργικό και χρηματοοικονομικό κόστος καθώς και οι επιβαρύνσεις τρίτων (δίκτυα, δήμοι, ΕΡΤ κ.λπ.) στους λογαριασμούς ρεύματος. Σήμερα η ανώτατη τιμή στη χονδρική είναι τα 320 ευρώ/Mwh,
παρά το γεγονός ότι το 80%
του μίγματος έρχεται από ΑΠΕ με προκαθορισμένη ταρίφα. Και ο χειμώνας ακόμα δεν έχει ξεκινήσει.
Κι άλλα ελικόπτερα
-Φαίνεται πως η ελληνική αγορά των VIP πτήσεων έχει αρκετό «ψωμί»
. Για αυτό άλλωστε και τα τελευταία χρόνια έχουν ανοίξει αρκετές εταιρείες που δραστηριοποιούνται με δικό τους στόλο ελικοπτέρων, αλλά και αεροσκαφών. Αυτή την τάση προφανώς «είδε» και η βρετανική Hill Helicopters
, η οποία αποφάσισε να αποκτήσει παρουσία στη χώρα μας. Έτσι, όπως πληροφορείται η στήλη, χθες έγινε η σύσταση της εταιρείας Hill Helicopters
Μ.Α.Ε., με σκοπό την κατασκευή και το χονδρικό εμπόριο ελικοπτέρων, τις υπηρεσίες έρευνας στη ναυπηγική και αεροναυπηγική, καθώς και την κατασκευή άλλων μερών αεροσκαφών. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι 25.000 ευρώ
και το έχει βάλει ο Ιωάννης Κελεμένης
, ενώ τη διοίκηση της εταιρείας ανέλαβε η Ελένη Κελεμένη. Να σημειώσω ότι ο Ιωάννης Κελεμένης
είναι Διευθύνων Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας «Κελεμένης και Συνεργάτες», ένας νομικός με πολυετή εμπειρία στο εμπορικό και ρυθμιστικό δίκαιο και στην επίλυση διαφορών. Μάλιστα, η νέα εταιρεία εδρεύει επί της οδού Τσακάλωφ, όπου και τα γραφεία της Δικηγορικής Εταιρείας. Η Hill Helicopters
είναι μια πρωτοποριακή εταιρεία κατασκευής ελικοπτέρων, που ιδρύθηκε το 2020 από τον Dr. Jason Hill και εδρεύει στο Stafford του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ έχει πλούσια δραστηριότητα (με πάνω από 1.400 παραγγελίες) σε πολλές χώρες. Να προσθέσω ότι τα ίδια πρόσωπα (δηλαδή ο Ιωάννης Κελεμένης
ως μέτοχος και η Ελένη Κελεμένη ως διαχειρίστρια) ίδρυσαν χθες και άλλη μια εταιρεία, την JobEngine AI
που παραπέμπει σε μια πλατφόρμα επιχειρησιακής διαχείρισης για τους κλάδους των κατασκευών και της ηλιακής ενέργειας.
Trastor: 20 εκατ. για να “πρασινίσουν” δυο κτίρια
-Κάτι λιγότερο από 20 εκατ. ευρώ
θα κοστίσει η αναβάθμιση με «πράσινα» χαρακτηριστικά
των δύο εκ των τριών ακινήτων- το τρίτο ήδη αποδίδει μισθωτικά έσοδα- που απέκτησε πριν από λίγο καιρό η Trastor
AEEAΠ από την Εθνική Ασφαλιστική στο κέντρο της Αθήνας έναντι συνολικού τιμήματος 39 εκατ. ευρώ
. Πρόκειται για το πολυώροφο κτήριο στην Καραγιώργη Σερβίας 8 (κοντά στα 6.500 τ.μ.) που ήταν και το πιο ακριβό αξίας 26 εκατ. ευρώ, το πολυώροφο κτήριο συνολικής επιφάνειας (κοντά στα 3.800 τ.μ.) επί της οδού Αθηνάς 58 και το πολυώροφο κτήριο συνολικής επιφάνειας (5.100 τ.μ.) στην Απελλού 1-3, στην Αθήνα. Από το βήμα του χθεσινού συνεδρίου της Prodexpo ο Τάσος Καζίνος διευθύνων σύμβουλος της Trastor
, ανέφερε ότι μετά την αύξηση κεφαλαίου των 150 εκατ. ευρώ
η διασπορά πλέον στη μετοχή είναι λίγο πιο πάνω από το 16% από το μόλις 1,4% που ήταν πριν από την αύξηση κεφαλαίου με μεγαλομέτοχο την Τράπεζα Πειραιώς. Πέρα από τα τρία κτήρια γραφείων στο κέντρο, «εξετάζουμε επίσης ενεργά τον κλάδο των logistics, όπου βλέπουμε κάποιες ευκαιρίες», σύμφωνα με τον κ. Καζίνο. Η εταιρεία είναι κοντά σε συμφωνία για δυο χώρους logistics σε επενδύσεις που μπορεί να ξεπεράσουν τα 30 εκατ. ευρώ. Το σύνολο όλων των παραπάνω επενδύσεων αντιστοιχούν κοντά στα 90 εκατ. ευρώ. «Στόχος είναι να επενδύσουμε έως το τέλος του 2027 όλο το ποσό από την αύξηση και να αυξήσουμε την Ακαθάριστη Αξία Ενεργητικού (GAV) της εταιρείας σε πάνω από 1 δισ. ευρώ
. Με βάση τα επίσημα στοιχεία, στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2026 το GAV στην Τrastor ήταν στα 867 εκατ. ευρώ.
Jumbo: Επέστρεψε πάνω από τα 26 ευρώ – Τι τροφοδοτεί το ράλι
-Την καλύτερη ημερήσια επίδοση των τελευταίων έξι μηνών κατέγραψε χθες η Jumbo
, με τη μετοχή να ενισχύεται κατά 4,5%
στα 26,36 ευρώ
, επιστρέφοντας πάνω από τα 26 ευρώ για πρώτη φορά από τα μέσα Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη άνοδο από την 1η Απριλίου, όταν είχε κερδίσει 4,9%. Το ράλι συνοδεύτηκε από τζίρο 20,76 εκατ. ευρώ
και όγκο άνω των 800.000 μετοχών. Πέρασαν τρία πακέτα συνολικής αξίας 9,37 εκατ. ευρώ
, που αντιστοιχούσαν σε 366.000 μετοχές, με τιμές από 25,42 έως 25,88 ευρώ. Η μετοχή έχει συμπληρώσει τρεις ημέρες σωρευτικής ανόδου 7,2%. Στο αγοραστικό ενδιαφέρον ενδέχεται να συμβάλλουν και οι διαδοχικές αγορές μετοχών από τη Σοφία Βακάκη
. Στις 8 Οκτωβρίου απέκτησε 3.155 μετοχές αξίας 76.315,80 ευρώ, ενώ από τις 28 Σεπτεμβρίου είχε αγοράσει περισσότερες από 225.300 μετοχές, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία. Οι κινήσεις αυτές μπορούν να ερμηνευθούν ως ένδειξη εμπιστοσύνης
στις προοπτικές της εταιρείας, ενισχύοντας το επενδυτικό κλίμα, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί ότι αποτελούν τον αποκλειστικό καταλύτη του Ράλι.
Τα 20 ευρώ βλέπει η HELLENiQ ENERGY, τα 70 η Motor Oil
-Σε τροχιά νέων ιστορικών ρεκόρ κινούνται οι μετοχές των δύο ελληνικών διυλιστηρίων, με τη HELLENiQ ENERGY
να κατακτά νέα κορυφή και τη Motor Oil
να βρίσκεται μια ανάσα από το ορόσημο των 70 ευρώ. Η HELLENiQ ENERGY
ενισχύθηκε κατά περισσότερο από 2%, κλείνοντας για πρώτη φορά στα 19,5 ευρώ
, ενώ ενδοσυνεδριακά άγγιξε τα 19,74 ευρώ. Επόμενο σημαντικό επίπεδο για τη μετοχή αποτελούν τα 20 ευρώ. Αντίστοιχα, η Motor Oil
έκλεισε με άνοδο 1,45% στα 69,8 ευρώ
, έχοντας φτάσει έως τα 69,95 ευρώ στα υψηλά ημέρας. Το τελευταίο διήμερο, η Motor Oil
έχει καταγράψει άνοδο 4,5% και η HELLENiQ ENERGY
5,6%, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή χρηματιστηριακή δυναμική του κλάδου. Η κεφαλαιοποίηση της Motor Oil
διαμορφώνεται στα 7,73 δισ. ευρώ και της HELLENiQ ENERGY
στα 5,95 δισ. ευρώ, με τη συνδυασμένη χρηματιστηριακή τους αξία να προσεγγίζει τα 13,7 δισ. ευρώ
.
Το κόστος του χρήματος και το πικρό μάθημα της Ελλάδας
-Με χρονική σύμπτωση που θα ζήλευε και ο πιο ενημερωμένος επικοινωνιολόγος, η Morgan Stanley
και το ΔΝΤ
έστειλαν την ίδια εβδομάδα, ακριβώς το ίδιο μήνυμα
. Η εποχή του φθηνού δημόσιου δανεισμού τελείωσε, αλλά τα κυβερνητικά ελλείμματα δεν το έχουν πάρει είδηση. Η Morgan Stanley
εκτιμά ότι το αμερικανικό έλλειμμα θα διευρυνθεί από 5,4% του ΑΕΠ το 2025 σε 6,1% το 2027 το οποίο θα είναι το υψηλότερο από το 2012, αν εξαιρεθούν τα πανδημικά χρόνια 2020-2021. Θα ξεπεράσει το έλλειμμα της Γαλλίας
(5,2%), της Γερμανίας (4,1%) και της Βρετανίας (3,1%). Το Βερολίνο
, που μόλις πέρυσι αναθεώρησε το συνταγματικό «φρένο χρέους» με πρόσχημα τις δαπάνες για άμυνα και υποδομές, βλέπει το έλλειμμά του να υπερδιπλασιάζεται σχεδόν από 2,7%. Η Ιαπωνία
, με χρέος 208% του ΑΕΠ, περνά από 0,7% σε 2,5%. Μόνο η Βρετανία βελτιώνει τη θέση της, από 4,3% σε 3,1%. Ωστόσο, το κρίσιμο νέο στοιχείο δεν είναι τα ελλείμματα, είναι το κόστος τους. Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου έσπασε το 5,3% (υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2002) και την περασμένη εβδομάδα άγγιξε το 5,36%
, με το 30ετές στο 5,73%. Οι καθαροί τόκοι του αμερικανικού Δημοσίου
έφθασαν περίπου 1,04 τρισ. δολάρια
το δημοσιονομικό 2026, σχεδόν 19% των ομοσπονδιακών εσόδων. Με απλά λόγια, το 1 στα 5 δολάρια φόρου, πληρώνει τα δάνεια του χθες. Στην Μπανγκόκ, η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα
δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να «ξεφύγουν» από το χρέος τους με ανάπτυξη, χωρίς φορολογικές προσαρμογές ή περικοπές δαπανών. Το Fiscal Monitor προειδοποιεί ότι το παγκόσμιο δημόσιο χρέος οδεύει στο 100% του ΑΕΠ
ως το 2029. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διανύει τον 8ο μήνα του και η ενεργειακή κρίση δεν έχει εξαντληθεί και γι’ αυτό η αγορά τιμολογεί αύξηση και όχι μείωση επιτοκίων από τη Fed. Για την Ελλάδα
, με τα πρωτογενή πλεονάσματα και τη σταθερή μείωση του δημοσίου χρέους, το μάθημα είναι πικρό αλλά χρήσιμο
. Όταν οι μεγάλοι δανείζονται με 5%, οι μικροί δεν δανείζονται με 3% παρά τη «δημοσιονομική υγεία» τους. Μέχρι σήμερα, το διαρκώς αυξανόμενο χρέος, δεν απασχολούσε τις κυβερνήσεις γιατί δεν είχε μεγάλο κόστος. Σήμερα όμως όλοι μιλούν για το κόστος του Χρέους.
Η Euronext κατέβηκε στην Ακτή Μιαούλη
-Μια ενδιαφέρουσα συνάντηση πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας στη Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιώς
, με αντικείμενο τη χρηματοδότηση της ελληνικής ναυτιλίας και αφορμή την επιτυχημένη εισαγωγή της Star Bulk
στη Euronext Athens
. Όσοι, όμως, παρακολούθησαν τις τοποθετήσεις, μπορούσαν να διακρίνουν ότι η συζήτηση πήγαινε αρκετά πιο μακριά από μια χρηματιστηριακή επιτυχία. Και αυτό γιατί οι παρεμβάσεις του προέδρου της Star Bulk
, Σπύρου Καπράλου
, και της προέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλικής Λαζαράκου
, έμοιαζαν με δύο κομμάτια του ίδιου παζλ. Ο πρόεδρος μίλησε για την προοπτική να δούμε πέντε έως δέκα
ελληνικές ναυτιλιακές στη Euronext Athens
. Από την πλευρά της η πρόεδρος εξήγησε πώς προσαρμόζεται το εποπτικό πλαίσιο, ώστε οι εταιρείες που είναι ήδη εισηγμένες στη Νέα Υόρκη να μπορούν ευκολότερα να αποκτήσουν χρηματιστηριακή παρουσία και στην Αθήνα
. Και όπως φάνηκε από τη συνάντηση στην Ακτή Μιαούλη, το ζητούμενο δεν είναι πλέον μόνο να έρθουν μερικές ακόμη ναυτιλιακές στο ελληνικό ταμπλό. Είναι αν το Euronext μπορεί να αξιοποιήσει την ελληνική ναυτιλιακή ισχύ για να δημιουργήσει έναν νέο ευρωπαϊκό πόλο άντλησης κεφαλαίων. Γιατί, αν το εγχείρημα αποκτήσει συνέχεια, η Αθήνα θα μπορούσε να διεκδικήσει κάτι που της λείπει εδώ και δεκαετίες, ήτοι το ουσιαστικό μερίδιο από τη χρηματιστηριακή δραστηριότητα των ίδιων των Ελλήνων εφοπλιστών.
Το στοίχημα του Πέτρου Παναγιωτίδη στα VLCC μέσω Όσλο
-Μπορεί ο Πέτρος Παναγιωτίδης
να μην έχει ακόμη VLCC στον στόλο της Robin Energy
, αλλά φρόντισε να αποκτήσει επενδυτική παρουσία στην αγορά των μεγάλων δεξαμενόπλοιων μεταφοράς αργού πετρελαίου. Η εταιρεία του συμμετείχε στο ιδιωτικό placement της νεοσύστατης Volare Shipping
, που είναι εισηγμένη στο Euronext Growth του Όσλο, αποκτώντας 90.000 μετοχές
προς 154 νορβηγικές κορόνες η καθεμία. Με άλλα λόγια, έβαλε στο τραπέζι 13,86 εκατ.
νορβηγικές κορόνες, ποντάροντας σε μια αγορά όπου οι ναύλοι των VLCC έχουν εκτοξευθεί. Η κίνηση έχει ενδιαφέρον, καθώς η Robin Energy
διαθέτει σήμερα μόλις δύο LPG carriers και η συγκεκριμένη τοποθέτηση της δίνει έμμεση έκθεση σε έναν διαφορετικό ναυτιλιακό κλάδο, χωρίς να χρειαστεί να αγοράσει η ίδια δεξαμενόπλοιο. Το ερώτημα είναι αν πρόκειται για μια καθαρά χρηματοοικονομική επένδυση ή για το πρώτο βήμα μιας ευρύτερης στρατηγικής στα crude tankers. Πάντως, ο Παναγιωτίδης επέλεξε το timing του. Με τη γεωπολιτική αναταραχή να αναδιατάσσει τις θαλάσσιες διαδρομές του πετρελαίου και τη διαθέσιμη χωρητικότητα να πιέζεται, τα VLCC βρίσκονται στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος
. Και, όπως φαίνεται, ο Έλληνας εφοπλιστής δεν θέλει να παρακολουθεί το πάρτι των ναύλων μόνο από την εξέδρα.
Ο «Πράσινος Πατριάρχης», η θάλασσα και το μήνυμα από το λιμάνι του Ηρακλείου
-Μια ενδιαφέρουσα συνάντηση Εκκλησίας, επιστήμης και ναυτιλίας
είναι προγραμματισμένη για σήμερα στο Ηράκλειο της Κρήτης με τις ευλογίες του Φαναρίου και με επίκεντρο ένα θέμα που αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία. Την προστασία των θαλασσών και την κλιματική κρίση. Η εσπερίδα, που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου
, είναι αφιερωμένη στο οικολογικό όραμα του Βαρθολομαίου
, ο οποίος έχει κερδίσει διεθνώς τον χαρακτηρισμό «Πράσινος Πατριάρχης
». Και έχει τη σημασία του ότι στο ίδιο τραπέζι θα καθίσουν ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος, ο Αρχιδιάκονος του Οικουμενικού Θρόνου Ιωάννης Χρυσαυγής, η καθηγήτρια του ΕΜΠ Αντωνία Μοροπούλου, ο διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Μηνάς Παπαδάκης και ο Νίκος Καμπάνης από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Η παρουσία του επικεφαλής του λιμανιού δίνει και μια ξεχωριστή ναυτιλιακή διάσταση στη συζήτηση. Άλλωστε, η πράσινη μετάβαση δεν είναι πλέον υπόθεση μόνο των περιβαλλοντολόγων, αλλά και όσων διαχειρίζονται λιμάνια, πλοία και θαλάσσιες υποδομές. Η εκδήλωση συμπίπτει με τη συμπλήρωση 35 ετών
από την εκλογή και ενθρόνιση του Βαρθολομαίου
. Το ενδιαφέρον, πάντως, δεν βρίσκεται μόνο στους συμβολισμούς, αλλά και στο κατά πόσο αυτή η συνάντηση θα αφήσει πίσω της κάτι περισσότερο από ευχές για καθαρότερες θάλασσες. Γιατί από τις διακηρύξεις μέχρι τις πράσινες επενδύσεις υπάρχει ακόμη αρκετή απόσταση.
Ένα βαρύ πρόστιμο στην Bank of America, προειδοποίηση για όλες τις τράπεζες
-Η 2η μεγαλύτερη τράπεζα των ΗΠΑ παραδέχθηκε χθες γραπτώς ότι παραβίασε «εκ προθέσεως» τον Bank Secrecy Act
, τον νόμο για το τραπεζικό απόρρητο που επιβάλλει στις τράπεζες να παρακολουθούν και να αναφέρουν ύποπτες συναλλαγές πελατών τους. Το υπουργείο Οικονομικών επέβαλε στην BofA πρόστιμo 1,21 δισ. δολαρίων
. Είναι το 3ο μεγαλύτερο πρόστιμο στην ιστορία του υπουργείου και αφορά 5 δισ. δολάρια
ύποπτων συναλλαγών που δεν αναφέρθηκαν εγκαίρως. Πάνω από 1 δισ. από αυτά αφορούσε «προτεραιότητες εθνικής ασφάλειας»
, διάβαζε κινεζικά δίκτυα ξεπλύματος και ροές από τα νοτιοδυτικά σύνορα, δηλαδή ναρκωτικά. Η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου, η FinCEN,
επέβαλε 1,2 δισ., μέσα στα οποία συμψηφίζονται τα 750 εκατ. του OCC (είναι κάτι σαν τον δικό μας SSM που ελέγχει τη φερεγγυότητα των τραπεζών). Μια άλλη υπηρεσία του υπουργείου, η OFAC,
που επιβάλλει κυρώσεις για τρομοκρατία, ναρκωτικά κ.λπ., πρόσθεσε 11,66 εκατ. για 475 παραβιάσεις κυρώσεων κατά Ιράν, Ρωσίας, Λευκορωσίας, Μιανμάρ, Σομαλίας και πολλά άλλα. Το OCC είχε εκδώσει εντολή συμμόρφωσης τον Δεκέμβριο του 2024 αλλά η Bank of America
«έδωσε προτεραιότητα στα έσοδά της». Μετάφραση:
τα τέλη από τους ανταποκριτές λογαριασμούς ήταν πιο σημαντικά από το due diligence. Μια κυβέρνηση που απορρύθμισε τα crypto και χαλάρωσε τα κεφαλαιακά όρια επιλέγει να χτυπήσει τη 2η μεγαλύτερη τράπεζα της ακριβώς στα δύο θέματα που έχει ανάγει σε εθνική ασφάλεια: Κίνα και σύνορα. Η Bank of America
έχει έδρα το Σάρλοτ (Charlotte) της Βόρειας Καρολίνας, όχι τη Νέα Υόρκη. Το πρόστιμο των 1,21 δισ. δολαρίων είναι μήνυμα προς κάθε τράπεζα
σε Ευρώπη και Αμερική που έχει δολαριακό clearing.