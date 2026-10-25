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Μείωση σχεδόν 20 ευρώ στον λογαριασμό του σούπερ μάρκετ μπορεί να εξασφαλίσει ένα ψηφιακό εργαλείο που δεν είναι ευρέως γνωστό στους καταναλωτές. Πρόκειται για τη λειτουργία «Ψάξε μου Φθηνότερα» της πλατφόρμας PosoKanei.gov.gr, η οποία εντοπίζει οικονομικότερες επιλογές για τα προϊόντα μιας λίστας αγορών, χωρίς να χρειάζεται ο καταναλωτής να επισκεφθεί διαφορετικό κατάστημα.

Η αποτελεσματικότητά της αποτυπώθηκε σε δοκιμή με 31 προϊόντα σε δύο μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, τον Σκλαβενίτη και τον Μασούτη. Και στις δύο περιπτώσεις, το τελικό κόστος του καλαθιού περιορίστηκε κατά περίπου 20%, αποκλειστικά μέσω της αντικατάστασης προϊόντων με φθηνότερες εναλλακτικές.

Συγκεκριμένα, στον Σκλαβενίτη, ένα καλάθι που περιλάμβανε βασικά τρόφιμα, προϊόντα παντοπωλείου και απορρυπαντικά είχε αρχική αξία 103,14 ευρώ. Με την ενεργοποίηση της λειτουργίας, η συνολική δαπάνη μειώθηκε στα 83,37 ευρώ, προσφέροντας εξοικονόμηση 19,77 ευρώ ή 19,2%.

Παρόμοιο ήταν το αποτέλεσμα στον Μασούτη, όπου η ίδια λίστα προϊόντων κόστιζε αρχικά 104,38 ευρώ. Μετά την αναζήτηση οικονομικότερων επιλογών, το ποσό περιορίστηκε στα 83,82 ευρώ, δηλαδή κατά 20,56 ευρώ ή περίπου 19,7%.

Η συγκεκριμένη δοκιμή δείχνει ότι η σύγκριση τιμών μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστική μείωση του κόστους των αγορών, ακόμη και όταν ο καταναλωτής παραμένει πιστός στην ίδια αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Τα αποτελέσματα, ωστόσο, εξαρτώνται από τα προϊόντα που περιλαμβάνει κάθε καλάθι, τις διαθέσιμες εναλλακτικές και τις τιμές της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου.

Πώς λειτουργεί το εργαλείο που μειώνει τον λογαριασμό

Η δυνατότητα «Ψάξε μου Φθηνότερα» αποτελεί μέρος της επίσημης πλατφόρμας σύγκρισης τιμών PosoKanei.gov.gr, η οποία λειτουργεί υπό την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή.

Μέσω της υπηρεσίας, οι πολίτες μπορούν να συγκρίνουν τις τιμές προϊόντων σε 11 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και να διαπιστώσουν πού διαμορφώνεται το χαμηλότερο κόστος για τις αγορές τους.

Η συγκεκριμένη λειτουργία πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα, καθώς δεν περιορίζεται στη σύγκριση τιμών μεταξύ διαφορετικών καταστημάτων. Εξετάζει εάν τα προϊόντα που έχει επιλέξει ο καταναλωτής μπορούν να αντικατασταθούν με οικονομικότερες επιλογές μέσα στην ίδια αλυσίδα.

Έτσι, αντί να αφιερώνει χρόνο στην αναζήτηση προσφορών ή στη σύγκριση διαφορετικών εμπορικών σημάτων, ο χρήστης μπορεί να δει αυτόματα πόσα χρήματα θα εξοικονομήσει επιλέγοντας φθηνότερα προϊόντα.

Η δυνατότητα αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία οι δαπάνες για τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό βάρος για τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Οι πρόσθετες λειτουργίες για τον έλεγχο των τιμών

Πέρα από την αναζήτηση οικονομικότερων προϊόντων, το PosoKanei.gov.gr διαθέτει εργαλεία που διευκολύνουν τον προγραμματισμό των αγορών και την παρακολούθηση της εξέλιξης των τιμών.

Μία από τις σημαντικότερες δυνατότητες είναι η πρόσβαση στο ιστορικό τιμών κάθε προϊόντος για διάστημα τουλάχιστον δύο μηνών. Με τον τρόπο αυτό, ο καταναλωτής μπορεί να ελέγχει πώς έχει μεταβληθεί η τιμή ενός είδους και να αξιολογεί καλύτερα τις προσφορές που εμφανίζονται στα καταστήματα.

Παράλληλα, η πλατφόρμα επιτρέπει τη δημιουργία έως πέντε διαφορετικών λιστών αγορών, καθεμία από τις οποίες μπορεί να περιλαμβάνει έως 50 προϊόντα.

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να καθορίζει τις ποσότητες που χρειάζεται, ώστε ο υπολογισμός του συνολικού κόστους να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες του νοικοκυριού.

Μια ακόμη πρακτική λειτουργία είναι η σάρωση του γραμμωτού κώδικα (barcode) μέσω κινητού τηλεφώνου. Έτσι, μπορούν να προστίθενται προϊόντα στη λίστα ακόμη και κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στο σούπερ μάρκετ.

Επιπλέον, όπου υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, παρέχεται η δυνατότητα σύγκρισης των τιμών στην ελληνική αγορά με τις μέσες τιμές αντίστοιχων προϊόντων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Πώς θα βρείτε φθηνότερα προϊόντα βήμα προς βήμα

Η χρήση της υπηρεσίας γίνεται μέσω της ιστοσελίδας PosoKanei.gov.gr και δεν απαιτεί ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις.

Αρχικά, ο καταναλωτής καταρτίζει τη λίστα αγορών του, επιλέγοντας τα προϊόντα που σκοπεύει να αγοράσει. Η πλατφόρμα υπολογίζει το συνολικό κόστος της λίστας για καθεμία από τις διαθέσιμες αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Στη συνέχεια, αφού επιλέξει το κατάστημα που τον ενδιαφέρει, ενεργοποιεί την επιλογή «Ψάξε μου Φθηνότερα».

Το σύστημα εξετάζει τα προϊόντα της λίστας και αναζητά αντίστοιχες, οικονομικότερες επιλογές που διατίθενται στην ίδια αλυσίδα. Εφόσον εντοπιστούν τέτοιες εναλλακτικές, εμφανίζεται το αναθεωρημένο συνολικό κόστος.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, περιορίζοντας την ανάγκη αναζήτησης τιμών σε διαφημιστικά φυλλάδια, ιστοσελίδες ή διαφορετικά καταστήματα.

Καθώς οι τιμές και οι προσφορές αλλάζουν, η σύγκριση μπορεί να επαναλαμβάνεται πριν από κάθε μεγάλη αγορά, ώστε ο καταναλωτής να έχει μια πιο επίκαιρη εικόνα για τις διαθέσιμες επιλογές.

Πρέπει πάντως να διευκρινιστεί ότι η μείωση περίπου 20% που διαπιστώθηκε στη συγκεκριμένη δοκιμή δεν αποτελεί σταθερό ή εγγυημένο όφελος για κάθε καλάθι προϊόντων.

Σχεδόν 4 εκατομμύρια προβολές σε τέσσερις μήνες

Στη χρησιμότητα της πλατφόρμας αναφέρθηκε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγγάρη.

Όπως επισήμανε, η συγκεκριμένη δοκιμή αναδεικνύει πώς η πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες για τις τιμές μπορεί να οδηγήσει σε πραγματικό οικονομικό όφελος για τα νοικοκυριά.

Η ίδια στάθηκε και στην ανταπόκριση του κοινού, επισημαίνοντας ότι μέσα σε μόλις τέσσερις μήνες λειτουργίας το PosoKanei έχει συγκεντρώσει σχεδόν 4 εκατομμύρια προβολές, περισσότερους από 400.000 ενεργούς χρήστες και πάνω από 92.000 λήψεις.

Σύμφωνα με τη διοικήτρια, τα στοιχεία αυτά αντανακλούν την αυξημένη ανάγκη των πολιτών για ενημέρωση σχετικά με τις τιμές και τη δυνατότητα ουσιαστικής σύγκρισης πριν από τις αγορές τους.

Η επιδίωξη της Αρχής, όπως εξήγησε, δεν είναι να περιοριστεί η πλατφόρμα στην απλή καταγραφή τιμών, αλλά να προσφέρει στους πολίτες τη δυνατότητα να εντοπίζουν πιο συμφέρουσες επιλογές και να λαμβάνουν καλύτερα ενημερωμένες καταναλωτικές αποφάσεις.

Σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στο διαθέσιμο εισόδημα, η αξιοποίηση τέτοιων ψηφιακών υπηρεσιών μπορεί να αποτελέσει έναν επιπλέον τρόπο περιορισμού των καθημερινών εξόδων, χωρίς να υποκαθιστά την ανάγκη αντιμετώπισης των ευρύτερων ανατιμήσεων στην αγορά.