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Δέκα χιλιάδες ευρώ για πέντε έως οκτώ διαιτητικά σφυρίγματα υπέρ μιας ομάδας. Αυτή είναι, σύμφωνα με την καταγγελία του Ουκρανού διεθνούς διαιτητή Μίκολα Αμπρόσοφ, η πρόταση που του έγινε λίγες ημέρες πριν από έναν από τους σημαντικότερους αγώνες της καριέρας του: τον δεύτερο τελικό του EuroCup ανάμεσα στην Ούνικς Καζάν και τη Μονακό, στις 30 Απριλίου 2021.

Ο Αμπρόσοφ υποστηρίζει ότι πίσω από την απόπειρα επηρεασμού του βρισκόταν ο Έλληνας διαιτητής Ηλίας Κορομηλάς, ο οποίος, κατά τα λεγόμενά του, επικοινώνησε προσωπικά μαζί του για να επιβεβαιώσει την οικονομική προσφορά.

Πέντε χρόνια αργότερα, η υπόθεση επανέρχεται στο προσκήνιο, καθώς η καταγγελία του Ουκρανού διαιτητή φέρεται να περιλαμβάνεται μεταξύ των δέκα καταγγελιών που συγκροτούν τη δικογραφία σε βάρος του προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλη Λιόλιου, στενού συνεργάτη του και τεσσάρων διαιτητών.

Ο Αμπρόσοφ, σύμφωνα με τις πληροφορίες του protothema.gr, κατέθεσε εκ νέου στην ελληνική αθλητική δικαιοσύνη πριν από περίπου δέκα ημέρες, επιμένοντας στην αρχική του καταγγελία και προσκομίζοντας πρόσθετα στοιχεία.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα αρχείο τηλεφωνικής κλήσης, το οποίο, κατά τον ίδιο, αποτυπώνει επικοινωνία με τον Κορομηλά στις 30 Απριλίου 2021, διάρκειας 11 λεπτών και 52 δευτερολέπτων.

Ο τελικός που έκρινε έναν ευρωπαϊκό τίτλο

Η Ούνικς Καζάν και η Μονακό διεκδικούσαν το τρόπαιο του EuroCup, της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης μπάσκετ. Η γαλλική ομάδα είχε κερδίσει τον πρώτο τελικό. Επομένως, η Ούνικς χρειαζόταν οπωσδήποτε νίκη στο δεύτερο παιχνίδι, που θα διεξαγόταν στην έδρα της, στο Καζάν, προκειμένου να διατηρήσει τις ελπίδες της για τον τίτλο.

Στον πάγκο της ρωσικής ομάδας βρισκόταν ο Έλληνας προπονητής Δημήτρης Πρίφτης, με δύο ακόμη Έλληνες στο τεχνικό του επιτελείο. Για τη διαιτησία της αναμέτρησης είχαν οριστεί ο Ουκρανός Μίκολα Αμπρόσοφ, ο Έλληνας Σπύρος Γκόντας και ο Μιλιβόγε Γιόβτσιτς.

Το πρώτο τηλεφώνημα και η πρόταση των 10.000 ευρώ

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε, στις 27 Απριλίου 2021 δέχθηκε τηλεφώνημα από τον Μπόρις Ρίζικ, επίσης Ουκρανό διαιτητή, τον οποίο γνώριζε προσωπικά. Η επικοινωνία ξεκίνησε με αναφορά στον επικείμενο τελικό, αλλά στη συνέχεια, κατά τον Αμπρόσοφ, ο συνομιλητής του τού ζήτησε να βοηθήσει την Ούνικς Καζάν.

Η βοήθεια, όπως περιγράφεται στην καταγγελία, δεν αφορούσε κάποια συμβουλή ή επαγγελματική διευκόλυνση. Ο Ρίζικ φέρεται να του πρότεινε να δώσει πέντε έως οκτώ σφυρίγματα υπέρ της ρωσικής ομάδας, με αντάλλαγμα 10.000 ευρώ.

Στην ίδια συνομιλία, σύμφωνα με την κατάθεση, αναφέρθηκε και το όνομα του Ηλία Κορομηλά. «Η πρόταση ήταν ξεκάθαρη. Μου ζητήθηκε να ευνοήσω μια ομάδα σε ευρωπαϊκό τελικό με χρηματικό αντάλλαγμα», φέρεται να υποστήριξε ο Αμπρόσοφ ενώπιον της αθλητικής δικαιοσύνης. Ο ίδιος δηλώνει ότι απέρριψε την πρόταση.

Ωστόσο, κατά την περιγραφή του, ο Ρίζικ τον ενημέρωσε ότι επρόκειτο να επικοινωνήσει μαζί του και ο Κορομηλάς.

«Στην Ελλάδα είμαστε όλοι αδέλφια»

Ο Αμπρόσοφ υποστηρίζει ότι ο Ηλίας Κορομηλάς επικοινώνησε πράγματι μαζί του και ότι, αρχικά, η συζήτηση είχε ιδιαίτερα φιλικό χαρακτήρα.

Κατά την περιγραφή του, ο Έλληνας διαιτητής τον συνεχάρη για τον ορισμό του στον τελικό, τον ενθάρρυνε και εμφανίστηκε υποστηρικτικός απέναντι στην επαγγελματική του εξέλιξη. Στη συνέχεια, όμως, φέρεται να αναφέρθηκε στον Μπόρις Ρίζικ, τον οποίο χαρακτήρισε «αδελφό του», και να επιβεβαίωσε την προηγούμενη πρόταση.

«Σε πήρα να σου πω ότι αυτά που σου είπε ο Ρίζικ για τα 10.000 ευρώ ισχύουν. Στην Ελλάδα είμαστε όλοι αδέλφια και θέλω να στηρίξεις τα αδέλφια μου, τους Έλληνες», είναι η φράση που αποδίδει στον Κορομηλά ο Ουκρανός διαιτητής.

Σύμφωνα πάντα με τον Αμπρόσοφ, ο Κορομηλάς τον διαβεβαίωσε ότι τα χρήματα ήταν εγγυημένα και ότι εκείνο που χρειαζόταν ήταν να κάνει «μια καλή διαιτησία» για την Ούνικς Καζάν.

Ο Ουκρανός διαιτητής επιμένει ότι αρνήθηκε κατηγορηματικά, εξηγώντας πως δεν ήταν διατεθειμένος να διακινδυνεύσει την επαγγελματική του πορεία και την προσπάθειά του να καθιερωθεί στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Κατά την ίδια κατάθεση, η συνομιλία ολοκληρώθηκε με τον Κορομηλά να του ζητά να ξανασκεφτεί την πρόταση.

Η Μονακό νίκησε και κατέκτησε το τρόπαιο

Παρά τα όσα υποστηρίζει ότι προηγήθηκαν, ο Αμπρόσοφ συμμετείχε κανονικά στη διαιτητική τριάδα του τελικού. Στις 30 Απριλίου 2021, η Μονακό επικράτησε της Ούνικς Καζάν με 86-83 μέσα στη Ρωσία και κατέκτησε το EuroCup.

Η γαλλική ομάδα ολοκλήρωσε έτσι τη σειρά των τελικών με δύο νίκες, στερώντας από την Ούνικς τη δυνατότητα να διεκδικήσει το τρόπαιο σε τρίτη αναμέτρηση.

Η καταγγελία στη EuroLeague και η αναφορά στον Ρίτσαρντ Στόουκς

Ο Αμπρόσοφ υποστηρίζει ότι δεν κράτησε το περιστατικό για τον εαυτό του. Όπως αναφέρει, είχε καταγγείλει την απόπειρα επηρεασμού του λίγο καιρό μετά τον τελικό.

Τον Δεκέμβριο του 2021, σύμφωνα με τη μαρτυρία του, ενημέρωσε και τον Ρίτσαρντ Στόουκς, ο οποίος κατείχε θέση ευθύνης για τη διαιτησία της EuroLeague.

Ο Ουκρανός διαιτητής αναφέρει ότι προχώρησε σε αυτή την κίνηση παρότι γνώριζε πως ο Στόουκς διατηρούσε πολύ καλές σχέσεις με τον Κορομηλά.

Η συνέχεια της υπόθεσης, όπως ο ίδιος την περιγράφει, φαίνεται ότι τον προβλημάτισε εξίσου με το αρχικό περιστατικό. «Θεωρώ ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η καταγγελία μου αποτελεί σημαντικό μέρος των συνολικών περιστατικών της υπόθεσης», φέρεται να δήλωσε κατά την πρόσφατη κατάθεσή του.