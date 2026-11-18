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Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όταν αυτοκίνητο που καταδιωκόταν από την αστυνομία εισήλθε με μεγάλη ταχύτητα στον χώρο του νοσοκομείου, εμβόλισε αστυνομική μοτοσικλέτα και την παρέσυρε για περίπου 30 μέτρα, ενώ κατά τη διάρκεια του περιστατικού σημειώθηκαν και πυροβολισμοί.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το protothema.gr, στο αυτοκίνητο επέβαιναν σεσημασμένοι Ρομά, ενώ, όπως αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ, επρόκειτο για μαύρο όχημα μεγάλου κυβισμού, το οποίο καταδίωκε αστυνομικός της ομάδας ΔΙΑΣ με μοτοσικλέτα.

Η καταδίωξη είχε ξεκινήσει από την οδό Δομπόλη και συνεχίστηκε μέσα στον χώρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, με το αυτοκίνητο να κινείται στα πάρκινγκ και να φτάνει μέχρι την είσοδο των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών.

Όπως αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ, το αυτοκίνητο εγκλωβίστηκε και ο αστυνομικός κατέβηκε από τη μοτοσικλέτα του προκειμένου να προχωρήσει σε συλλήψεις. Ωστόσο, ο οδηγός επιχείρησε να διαφύγει, εμβολίζοντας την αστυνομική μοτοσικλέτα και παρασύροντάς την για περίπου 30 μέτρα.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού ακούστηκαν πυροβολισμοί, σύμφωνα με μαρτυρίες ανθρώπων που βρίσκονταν στο νοσοκομείο. Η ΠΟΕΔΗΝ αναφέρει ότι ο αστυνομικός πυροβόλησε πολλές φορές.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση σε εργαζόμενους και επισκέπτες, με υπαλλήλους να βγαίνουν από τα γραφεία τους για να δουν τι είχε συμβεί.

Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, ένας εργαζόμενος τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ δεν υπήρξαν άλλες απώλειες.

Παρά τον αρχικό εγκλωβισμό του, το αυτοκίνητο κατάφερε να διαφύγει από τον χώρο του νοσοκομείου. Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, η καταδίωξη συνεχίστηκε στους δρόμους των Ιωαννίνων.