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Συναγερμός σήμανε στις 14:25 το μεσημέρι της Κυριακής (30/8) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο ένας 40χρονος εισέβαλε σε αλυσίδας καφέ take away στην οδό Στρατηγου Δουμπιώτου και άνοιξε πυρ με καραμπίνα. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr o άνδρας φέρεται να μπήκε νωρίτερα στο μαγαζί και να προσπάθησε να κλέψει προϊόντα, ωστόσο, έγινε αντιληπτός από τους υπαλλήλους και τον έδιωξαν. Πυροβόλησε με καραμπίνα μία φορά στο ταβάνι μέσα στο κατάστημα σκορπώντας τον φόβο στους υπαλλήλους. Στη συνέχεια βγήκε από το κατάστημα και πυροβόλησε άλλες δυο φορές στον αέρα. Έντρομοι οι υπάλληλοι κάλεσαν στην αστυνομία, και λίγο αργότερα αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ κατάφεραν και τον συνέλαβαν οδηγώντας τον στο Α.Τ. Λευκού Πύργου.

Σημειώνεται ότι κατά τη σύλληψή του δεν είχε στην κατοχή του την καραμπίνα.

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