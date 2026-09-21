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Άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά στον θώρακα από σφαίρα πράκτορα της ICE, της αμερικανικής ομοσπονδιακής αστυνομίας μετανάστευσης, κατά τη διάρκεια καταδίωξης του άνδρα που κινείτο πεζή στην Όστιν, την πρωτεύουσα της πολιτείας Τέξας (νότια), όπως ανακοίνωσε μέσω X ο δήμαρχός της, ο Κερκ Γουότσον.

I am very angry and extremely disappointed that a person was shot on the streets of Austin by ICE. While I’m angry and disappointed, I’m not surprised. This has happened in other cities. With the rogue nature of ICE and the chaos we’re seeing fomented by ICE, there’s no reason… https://t.co/e8ynjsIxXF — Mayor Kirk Watson (@KirkPWatson) September 20, 2026

«Είμαι βαθιά εξοργισμένος και εξαιρετικά απογοητευμένος που κάποιος πυροβολήθηκε στους δρόμους της Όστιν», ανέφερε ο δημοκρατικός αιρετός. Το συμβάν αυτό σημειώθηκε με φόντο την «κλιμάκωση» των επιχειρήσεων της ICE στην πόλη, ανέφερε ο δήμαρχος Γουότσον κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η ICE, από τα κυριότερα εργαλεία της πολιτικής μαζικών συλλήψεων και απελάσεων παράτυπων μεταναστών που εφαρμόζει η κυβέρνηση του ρεπουμπλικάνου Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, δεν έχει αναφερθεί στο επεισόδιο δημόσια μέχρι στιγμής. Οι αρχές της Όστιν δεν ήταν σε θέση να δώσουν λεπτομέρειες για την ταυτότητα, την ηλικία και την εθνικότητα του τραυματία, ούτε για τις περιστάσεις του πυροβολισμού.

Ο τραυματίας διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Όστιν, όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή.

Ο Κερκ Γουότσον επέμενε οι τοπικές δυνάμεις επιβολής της τάξης να συμμετάσχουν στην έρευνα. «Δεν θα ήταν προσήκον η ICE να διενεργήσει την οποιαδήποτε έρευνα μόνη της κατ’ αποκλειστικότητα, να αποκλείσει τους άλλους», έκρινε ο δήμαρχος.

Ο τρόπος που ενεργούν οι πράκτορες της ICE, βαριά οπλισμένοι και πολύ συχνά με μάσκες, προκαλεί έντονες αντιδράσεις στη χώρα, καθώς οι μέθοδοί τους χαρακτηρίζονται από υπερβολικά επιθετικές ως βάρβαρες, ειδικά μετά τους θανάτους δυο αμερικανών πολιτών που διαδήλωναν για επιχειρήσεις τους, της Ρενέ Γκουντ και του Άλεξ Πρέτι, στη Μινεάπολη τον Ιανουάριο.

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