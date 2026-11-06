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Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας αποτελεί μια διαρκή πλέον διαδικασία, η οποία -αυτονόητα- δεν θα σταματήσει στην ολοκλήρωση των χρηματοδοτήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης. Στη λίστα προστέθηκε ένας ακόμα μεγάλος διαγωνισμός με budget ύψους περίπου 35 εκατ. ευρώ, με την σχετική χρηματοδότηση να προέρχεται από τον τακτικό προϋπολογισμό.

Συγκεκριμένα, η Κοινωνία της Πληροφορίας προχώρησε σε μια νέα ανακοίνωση, η οποία αφορά τη Διενέργεια Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για το έργο «Ανάπτυξη και Εγκατάσταση Ψηφιακών Υποδομών για τη Λειτουργία του Συστήματος της Κάρτας Εργασίας στον Δημόσιο Τομέα».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προκήρυξης, η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στα 28.221.000 εκατ. ευρώ μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ ή στα 34.994.040 ευρώ με ΦΠΑ (6.773.040 ευρώ).

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης –και κύριος του έργου- είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, ενώ η διάρκειά της προσδιορίζεται στους 18 μήνες, με καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών την 30η Νοεμβρίου.

Ως προθεσμία για την υποβολή διευκρινήσεων επί των όρων της διακήρυξης ορίζεται η 13η Νοεμβρίου του 2026, πράγμα το οποίο δείχνει και την πρόθεση των αρμοδίων φορέων να επιταχυνθεί η διαδικασία. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 4/12/2026.

Η παραγωγική λειτουργία και αξιοποίηση του έργου για τη δημιουργία ενός συστήματος καταγραφής εισόδου / εξόδου εργαζομένων αφορά την εξής κλιμάκωση:

• Εφαρμογή σε κατ΄ελάχιστον 1.000 φορείς

• Εφαρμογή σε τουλάχιστον 100.000 εργαζόμενους (προβλέπονται σχετικές κάρτες QR code)

• Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία πέντε χιλιάδων (5.000) Πολυλειτουργικών Τερματικών.

• Διάθεση εκατό χιλιάδων (100.000) καρτών ελέγχου με QR Code, μία για κάθε εργαζόμενο που καλύπτεται κατά το προηγούμενο σημείο, και πεντακοσίων (500) έξυπνων καρτών βιομετρικού ελέγχου για τις θέσεις εργασίας όπου απαιτείται ασφαλής αποθήκευση και χρήση βιομετρικών προτύπων επί της κάρτας.

Πώς θα λειτουργήσει το σύστημα

Στην περιγραφή του έργου επισημαίνεται ότι αντικείμενό του αποτελεί η προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία υλικοτεχνικού τεχνολογικού εξοπλισμού και ολοκληρωμένου λογισμικού καταγραφής εισόδου και εξόδου εργαζομένων στους χώρους εργασίας τους, με διάθεση μέσω διαλειτουργικότητας όλων των πρωτογενών δεδομένων για χρήση από το ΣΔΑΔ και από τα τοπικά HRMS, με σκοπό την αποθήκευση και δευτερογενή λεπτομερή διοικητική επεξεργασία αυτών, σημασιολογικούς ελέγχους και συνδυασμό με τα υπόλοιπα δεδομένα διαχείρισης προσωπικού που τα εν λόγω συστήματα τηρούν, σύμφωνα με τους ειδικούς επιχειρησιακούς ρόλους αυτών των συστημάτων.

Στο κείμενο της διακήρυξης αναγράφεται επίσης ότι: σε σχέση με το ΣΔΑΔ, η αξιοποίηση των εν λόγω δεδομένων αναμένεται να πραγματοποιείται από τον Μηχανισμό της Κάρτας Εργασίας, ενώ από τα Τοπικά HRMS από το οικείο υποσύστημα ωρομέτρησης.

Σημειώνεται, δε, ότι το νέο σύστημα δεν αφορά θέματα ή λειτουργίες διαχείρισης προσωπικού ή διοικητικών δομών σε κανένα λειτουργικό επίπεδο ή υποσύστημα. Ειδικότερα, αποτελεί ένα μεγάλης κλίμακας κατανεμημένο σύστημα, λειτουργώντας ανά την επικράτεια, αποτελούμενο από μεγάλου πλήθους διάσπαρτα πολυλειτουργικά τερματικά και κεντρικές εφαρμογές διαχείρισης, ελέγχου και διαλειτουργικότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, επιλεγμένο υποσύνολο των διοικητικών δεδομένων που τηρούνται στο ΣΔΑΔ και αφορούν το μητρώο φορέων, το μητρώο υπαλλήλων και τις εργασιακές σχέσεις θα πρέπει να αντλείται από το ΣΔΑΔ και να συγχρονίζεται με το νέο σύστημα μέσω διαλειτουργικότητας, για σκοπούς ενιαίας κωδικοποίησης και πληρότητας διαχείρισης των συστατικών που εισάγει το νέο σύστημα.