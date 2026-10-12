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Τα επόμενα βήματά του διανύει πλέον ο μεγάλος διαγωνισμός για τις νέες ψηφιακές ταυτότητες.

Μετά από 3 διαδοχικές παρατάσεις της καταληκτικής προθεσμίας για την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος (α’ φάση), λόγω αιτημάτων από την πλευρά εταιρειών για την καλύτερη προετοιμασία των υπό αποσφράγιση φακέλων τους, δεν δόθηκε άλλη στη διαδικασία που τρέχει το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο για λογαριασμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Και έτσι, 5 σχήματα τελικά δήλωσαν το «παρών» στη διεκδίκηση του έργου-μαμούθ με τον προϋπολογισμό των 515,4 εκατ. ευρώ, αντί 4 όπως ήταν -μέχρι πρόσφατα- η αίσθηση ότι θα συμβεί.

Η «μάχη» ανάβει, τώρα, για τους υποψηφίους αναδόχους: τις κοινοπραξίες μεταξύ ιδιαίτερα ισχυρών ελληνικών και ξένων τεχνολογικών ομίλων δηλαδή οι οποίοι θα αναμείνουν για ένα διάστημα την ολοκλήρωση της Προεπιλογής και ακολούθως, όσοι περάσουν, θα εισέλθουν στην β’ φάση (Διάλογος- Υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών), προ της «τελικής ευθείας».

Η αλήθεια είναι ότι εκτυλίχθηκε ένα νέο μίνι- «σίριαλ» γύρω από τον mega διαγωνισμό.

Μέχρι το βράδυ της Δευτέρας, δεν είχε υπάρξει επίσημη ανακοίνωση, ούτε κάποια σχετική ενημέρωση, κάτι που άφηνε κάπως «ρευστό» -έως ένα σημείο- το σκηνικό στα δημοσιογραφικά γραφεία, για τις 2 από τις 5 συμμετοχές…

Τελικώς κατατέθηκαν προσφορές από τους: 1. AustrianCard, 2. ΓΕΚ Τέρνα, 3. OTE – Byte – Idemia, 4. Thales – Space Hellas – Nova ICT – Zetes και 5. Unisystems – Veridos Matsoukis.

Οι αρχικές πληροφορίες από την αγορά ήθελαν πράγματι ανάμεσα στα υποψήφια σχήματα, αυτά των Space Hellas και Nova ICT σε κοινοπραξία με τη βελγική Zetes και τη γαλλική Thales, των OTE- Byte- Idemia και Uni Systems – Veridos και ένα τέταρτο γύρω από την Austria Card, με την ιαπωνική Toppan να βρίσκεται επίσης σε συζητήσεις και χωρίς να διαρρέουν στοιχεία για τον πέμπτο επιπλέον «παίκτη», με την πιθανότητα… ανατροπών «ανοικτή» μέχρι το «παρά πέντε» της διαδικασίας υποβολής.

Η παρουσία των σχημάτων υπό τους ΟΤΕ, Space Helllas, Uni Systems – το «βαρύ πυροβολικό» της ελληνικής αγοράς πληροφορικής- έδειξε να επιβεβαιώνεται.

Όχι όμως το ίδιο ξεκάθαρα αυτή της Austria Card, ενώ υπήρξαν αναφορές για έμμεση συμμετοχή της Toppan, μετά από τις εξαγορές που προηγήθηκαν φέτος – όπως της πρώτης από τον ιαπωνικό «κολοσσό» Dai Nippon Printing (DNP).

Αντίθετα, ακουγόταν πολύ έντονα η εκδοχή για new entries ανάμεσα στους «5», με όνομα που ίσως προκαλέσει έκπληξη, όπως αυτό του κατασκευαστικού ομίλου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στον διαγωνισμό.

Οι 3 διαδοχικές παρατάσεις

Κατά ορισμένες πηγές μάλιστα υπήρξε η πρόθεση εκ μέρους ορισμένων εταιρειών-υποψηφίων αναδόχων να ζητηθεί και άλλη μια παράταση της προθεσμίας, αλλά κάτι τέτοιο ήταν σαφές πώς δεν θα γινόταν αποδεκτό από την αναθέτουσα αρχή.

Η πολυπλοκότητα και οι απαιτήσεις του έργου δημιουργούν άλλωστε την ανάγκη για τη δέουσα προσοχή «ακόμα και στην τελευταία λεπτομέρεια» κατά την συμπλήρωση των φακέλων.

Ο στόχος είναι να τηρηθούν τα νέα χρονοδιαγράμματα και το έργο να υλοποιηθεί απρόσκοπτα και να παραδοθεί χωρίς καθυστερήσεις και απρόοπτα, καθώς την προηγούμενη φορά, ο σχετικός διαγωνισμός είχε οδηγηθεί το 2022 στην ακύρωσή του.

Το γεγονός ότι πρόκειται για το ακριβότερο ψηφιακό project της μετά RRF εποχής στην Ελλάδα, ικανό να εξασφαλίσει έσοδα δεκαετίας στο ανάδοχο σχήμα, επιβεβαιώνει την πολύπλευρη σημασία του.

Το αρχικό deadline ήταν ορισμένο για τις 25/6/2026, μεσολάβησαν όμως η πρώτη παράταση για τις 27/7/2026, η δεύτερη για τις 10/9.2026 και τρίτη για τις 12/10/2026.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από Εθνικούς πόρους και η εκτιμώμενη διάρκειά του έργου είναι 138 μήνες.

Υπενθυμίζεται, ότι ο διαγωνισμός των 515,4 εκατ. ευρώ αφορά το έργο «Προμήθεια νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εντύπων Ασφαλείας (Ο.Π.Σ.Ε.Α.), για την εκτύπωση – προσωποποίηση εντύπων ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου του νέου δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας Ελλήνων Πολιτών – Κάρτας Πολίτη, με τις συναφείς υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

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