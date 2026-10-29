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Στην ανακριτική διαδικασία περνά η υπόθεση της αλυσίδας αρτοποιείων «Χωριάτικο», με τους πρώτους 30 από τους συνολικά 59 συλληφθέντες να καλούνται σήμερα να δώσουν εξηγήσεις στη Δικαιοσύνη.

Η διαδικασία έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 09:30 το πρωί στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η απολογία του 57χρονου ιδιοκτήτη της αλυσίδας, Άγγελου Γιαννακόπουλου, ο οποίος αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του ανακριτή στις 18:00.

Οι απολογίες θα συνεχιστούν και αύριο, Παρασκευή, οπότε έχει προγραμματιστεί να απολογηθούν οι υπόλοιποι 29 κατηγορούμενοι.

Το βαρύ κατηγορητήριο

Οι 59 συλληφθέντες βρίσκονται αντιμέτωποι, κατά περίπτωση, με σειρά κατηγοριών, οι οποίες περιλαμβάνουν οικονομικά αδικήματα, φοροδιαφυγή, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Ειδικότερα, το κατηγορητήριο περιλαμβάνει συγκρότηση, διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, για ποσά που υπερβαίνουν τις 120.000 ευρώ.

Παράλληλα, περιλαμβάνονται κατηγορίες για φοροδιαφυγή άνω των 150.000 ευρώ, μέσω υποβολής ανακριβών φορολογικών δηλώσεων και μη απόδοσης ΦΠΑ, καθώς και για συνέργεια σε φοροδιαφυγή.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης η μη εμπρόθεσμη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών ασφαλιστικών εισφορών, σε βαθμό πλημμελήματος, και η πλαστογραφία για ποσά άνω των 120.000 ευρώ.

Μεταξύ των αδικημάτων που αποδίδονται κατά περίπτωση στους κατηγορουμένους βρίσκονται ακόμη η μαστροπεία από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, η ληστεία από κοινού, η απάτη από κοινού σε βαθμό πλημμελήματος και η κατ’ εξακολούθηση παραβίαση περιορισμών διαμονής.

Το κατηγορητήριο συμπληρώνεται από τη διακεκριμένη περίπτωση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος).

Η ανακριτική διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί σε δύο ημέρες, με τις αποφάσεις για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων να λαμβάνονται μετά τις απολογίες τους.