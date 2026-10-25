Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Στις τρεις έφτασαν οι προφυλακίσεις για την υπόθεση των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς μετά τον Πέτρο Παπαπέτρου, προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλης Λιόλιος, και ο στενός συνεργάτης του, Γιώργος Μαυραγάνης.

Οι δύο κατηγορούμενοι απολογήθηκαν την Κυριακή (25/10) ενώπιον του 9ου τακτικού ανακριτή, αρνούμενοι τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή κράτησή τους.

Η διαδικασία των απολογιών και της λήψης της απόφασης διήρκεσε συνολικά 12 ώρες, με τον Βαγγέλη Λιόλιο να παραμένει ενώπιον του ανακριτή επί τρεισήμισι ώρες και τον Γιώργο Μαυραγάνη να απολογείται για περίπου 40 λεπτά.

Τι υποστήριξε στην απολογία του ο Βαγγέλης Λιόλιος

Ο πρώην πρόεδρος της ΕΟΚ κλήθηκε να αντικρούσει το κατηγορητήριο που έχει σχηματιστεί σε βάρος του για δωροδοκία κατ’ εξακολούθηση, στο πλαίσιο του αθλητικού νόμου.

Κατά την απολογία του δήλωσε αθώος, αρνήθηκε οποιαδήποτε συμμετοχή σε παράνομες ενέργειες και υποστήριξε ότι είχε δεχθεί «πόλεμο», με στόχο να χάσει την προεδρία της ομοσπονδίας.

Στο πλαίσιο της υπερασπιστικής του γραμμής επικαλέστηκε τους οικονομικούς και φορολογικούς ελέγχους στους οποίους έχει υποβληθεί κατά το παρελθόν, υποστηρίζοντας ότι κανένας δεν ανέδειξε επιβαρυντικά στοιχεία σε βάρος του.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε στον ανακριτή, ο τελευταίος έλεγχος πραγματοποιήθηκε το 2025 και αφορούσε τις χρήσεις 2019 και 2020, καλύπτοντας το σύνολο των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων.

Όπως υποστήριξε, εξετάστηκαν δραστηριότητες που σχετίζονται με τον Προμηθέα Πατρών, η εταιρεία που διαθέτει στον χώρο της εστίασης, καθώς και η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης.

Παράλληλα, ανέφερε ότι ελέγχθηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί και θυρίδες που διατηρούσε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, χωρίς, κατά τους ισχυρισμούς του, να εντοπιστεί οποιοδήποτε ύποπτο στοιχείο.

Παρά την άρνηση των κατηγοριών και τα στοιχεία που επικαλέστηκε, ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις προσωρινής κράτησής του.

Η απολογία του Γιώργου Μαυραγάνη

Για περίπου 40 λεπτά απολογήθηκε ο στενός συνεργάτης του πρώην προέδρου της ΕΟΚ, Γιώργος Μαυραγάνης, ο οποίος επίσης αρνήθηκε τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας και τις καταθέσεις μαρτύρων, στον Μαυραγάνη αποδίδεται ότι λειτουργούσε για λογαριασμό του Βαγγέλη Λιόλιου, ζητώντας τη χειραγώγηση αγώνων μπάσκετ.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί περιλαμβάνονται στο υλικό που εξετάζουν οι δικαστικές αρχές, με τον κατηγορούμενο να τους απορρίπτει κατά την απολογία του.

Μετά την ολοκλήρωση και της δικής του εξέτασης, αποφασίστηκε η προφυλάκισή του, ανεβάζοντας σε τρεις τον συνολικό αριθμό των προσωρινά κρατουμένων για την υπόθεση.

Τη Δευτέρα απολογούνται τρεις διαιτητές

Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, όταν αναμένεται να προσέλθουν ενώπιον του 9ου τακτικού ανακριτή η εν ενεργεία διαιτητής Βάσω Τσαρούχα, ο αρχιδιαιτητής και ειδικός σε θέματα διαιτησίας Ηλίας Κορομηλάς και ο πρώην διαιτητής Τάσος Πηλοΐδης.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, και οι τρεις αναμένεται να αρνηθούν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Με την ολοκλήρωση των απολογιών τους, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση.

Η δικαστική έρευνα συνεχίζεται, με τους ισχυρισμούς των μαρτύρων, τις απολογίες των κατηγορουμένων και τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας να βρίσκονται υπό αξιολόγηση. Η προσωρινή κράτηση των τριών κατηγορουμένων αποτελεί δικονομικό μέτρο και όχι δικαστική κρίση επί της ενοχής τους.