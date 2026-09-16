Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) διαψεύδει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς των δύο ιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, σύμφωνα με τους οποίους ο Σύλλογος είχε εγκρίνει ή αδειοδοτήσει την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης.

Σε ανακοίνωσή του, ο ΙΣΑ ξεκαθαρίζει ότι «ουδέποτε θα παρείχε τέτοια έγκριση», ενώ επισημαίνει πως από τους επανειλημμένους ελέγχους που πραγματοποίησε η αρμόδια Επιτροπή του δεν προέκυψε η ύπαρξη ή η λειτουργία αντίστοιχου εξοπλισμού.

Παράλληλα, ο ΙΣΑ αναφέρει ότι επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός του σχετικά με όσα, όπως υποστηρίζει, «ψευδώς κατέθεσαν» οι δύο εμπλεκόμενοι ιατροί. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου έχει ήδη αποφασίσει τη δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος τους.

Ο Σύλλογος δηλώνει ακόμη ότι, στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας που αναμένεται να πραγματοποιηθεί, θα συνδράμει πλήρως τις δικαστικές αρχές, παρέχοντας κάθε διαθέσιμο στοιχείο για τη διερεύνηση της υπόθεσης και την ανάδειξη της αλήθειας.

Διαβάστε ακόμη

Πιερρακάκης για τιμές σε καύσιμα-ενέργεια: Εχουμε εφεδρείες για μέτρα στήριξης

Bloomberg: Δεν είναι μόνο η φορολογία ο λόγος που οι δισεκατομμυριούχοι «μετακομίζουν» από το Λονδίνο στην Αθήνα

5 τοπόσημα του Λονδίνου που μεταμορφώθηκαν σε εντυπωσιακά ξενοδοχεία

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ