Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ευρεία επιχείρηση κατά χονδρεμπόρων και μεσαζόντων στην αγορά φρούτων και λαχανικών πραγματοποίησαν οι τουρκικές αρχές, στο πλαίσιο έρευνας για πρακτικές που φέρεται να εκτόξευαν τις τιμές των προϊόντων από το χωράφι έως το ράφι.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται χονδρέμποροι και ενδιάμεσες εταιρείες, οι οποίοι φέρεται να αγόραζαν φρούτα και λαχανικά σε χαμηλές τιμές από τους παραγωγούς και στη συνέχεια να χρησιμοποιούσαν διάφορες μεθόδους για να πολλαπλασιάζουν την τιμή τους πριν φτάσουν στους καταναλωτές.

Το σύστημα πίσω από τις υπέρογκες τιμές φρούτων και λαχανικών χρησιμοποιούσε κυρίως πλαστές αποδείξεις. Οι μεσάζοντες φέρεται να τετραπλασίαζαν τις τιμές των προϊόντων που αγόραζαν από αγρότες, χρησιμοποιώντας πλαστά τιμολόγια και εταιρείες-βιτρίνες, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται οι καταναλωτές. Οι ύποπτοι φέρεται να εξέδιδαν ακόμη και αποδείξεις σε ονόματα νεκρών, προκειμένου να διογκώνουν τις τιμές των προϊόντων.

41 εντάλματα, 33 συλλήψεις

Στο πλαίσιο της έρευνας εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης σε βάρος 41 στελεχών εταιρειών που κατηγορούνται για χειραγώγηση των τιμών. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 33 από τους υπόπτους.

Την επιχείρηση είχε ανακοινώσει ο υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας Ακίν Γκιουρλέκ, με τις Αρχές να ερευνούν τη διαδρομή των προϊόντων από τους παραγωγούς έως τα σούπερ μάρκετ και τις πρακτικές που φέρεται να οδηγούσαν σε υπέρμετρες αυξήσεις.

Αντιπαράθεση για την ακρίβεια

Η επιχείρηση έχει παράλληλα ανοίξει νέα συζήτηση στον τουρκικό δημόσιο διάλογο για τις πραγματικές αιτίες της ακρίβειας: τα φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ της Τουρκίας εστιάζουν στους «βαρόνους των τροφίμων» και στους μεσάζοντες ως υπεύθυνους για τις υπέρογκες τιμές, ενώ τα αντιπολιτευόμενα αμφισβητούν αυτή τη μετατόπιση της ευθύνης και συνδέουν την ακρίβεια με τον πληθωρισμό και τη γενικότερη οικονομική πολιτική.

Διαβάστε ακόμη

Η «κατάρα των 30»: Πώς είναι να κλείνεις τα 30 το 2026;

Γιατί ο υποτιμημένος χαλκός γίνεται το νέο πολύτιμο μέταλλο

ΔΕΗ: Μοντέλο Κωτσόβολος στη Ρουμανία με το βλέμμα στη Flanco

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ