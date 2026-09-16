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Για τη συνεχιζόμενη άνοδο των τιμών στα καύσιμα και την ενέργεια μίλησε μεταξύ άλλων ο υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε ραδιοφωνική συνέντευξη στα Παραπολιτικά 90,1 FM, τονίζοντας ότι η Ελλάδα έχει εφεδρείες προκειμένου να προχωρήσει σε μέτρα στήριξης, αν χρειαστεί και δυσκολέψουν οι συνθήκες.

Αναφερόμενος στη σημερινή σύσκεψη στο Μαξίμου σχετικά με τα νέα μέτρα για την ενέργεια, ο Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε ότι «Όπως έχουμε ανακοινώσει και εφαρμόσει ως κυβέρνηση, έχουμε ήδη διαθέσει 800 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των πολιτών. Συνεχίζουμε επίσης την επιδότηση στο diesel. Θα έχουμε σήμερα μια σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, ώστε να βάλουμε ξανά όλα τα δεδομένα στο τραπέζι. Δεν θα προκαταλάβω τις συζητήσεις και τις αποφάσεις.

Οι συσκέψεις που κάνουμε έχουν έναν συγκεκριμένο στόχο: να είμαστε πάνω από τα προβλήματα, όπως και σε κάθε άλλη κρίση. Όμως υπάρχει κάτι που προσωπικά θεωρώ πολύ σημαντικό: οι αντοχές της οικονομίας έχουν αξία όταν μετατρέπονται σε αντοχές της κοινωνίας. Γι’ αυτό έχουμε κρατήσει δημοσιονομικές εφεδρείες, ώστε να έχουμε επιλογές όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν.

Οι διεθνείς κρίσεις δεν είναι στο χέρι μας. Αυτό που είναι στο χέρι μας είναι ο τρόπος με τον οποίο απαντάμε σε αυτές. Και αυτό που αποδείξαμε είναι ότι η ελληνική οικονομία έχει σήμερα δυνατότητες που, αν τις συγκρίνουμε με άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες, είναι σημαντικές. Υπάρχουν χώρες με μεγάλα ελλείμματα και σημαντικές προκλήσεις στις αγορές ομολόγων, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται σε διαφορετική θέση».

Δεν βρίσκεται με ένταση στο τραπέζι το ενδεχόμενο επαναφοράς της έκτακτης φορολόγησης στα διυλιστήρια

Αναφορικά με το ενδεχόμενο επαναφοράς της έκτακτης φορολόγησης στα διυλιστήρια, σημείωσε ότι υπάρχουν μια σειρά από μέτρα που έχουμε συζητήσει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα σε σχέση με το τι πρέπει να κάνει κάθε χώρα.

Σε κάποιες χώρες αυτή είναι μια συζήτηση που αφορά τις εξαγωγές της άρα …με διαφορετικό τρόπο, σε κάποιες χώρες όλη αυτή η ενεργειακή δυνατότητα απορροφάτε από τις εγχώριες οικονομίες άρα έχουνε άλλη προτεραιοποίηση συνεπώς όλα αυτά σταθμίζονται.

Δεν είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται με ένταση στο τραπέζι των μέτρων τα οποία εμείς έχουμε εξετάσει.

Για τη μείωση του ΦΠΑ και του ΕΦΚ

«Η επιδότηση που κάναμε στο diesel είχε έναν αντίστοιχο χαρακτήρα στην αντλία, τον κόσμο δεν τον νοιάζει εάν αυτό το οποίο κάνεις είναι μία μείωση φόρου ή εάν είναι μία επιδότηση στην αντλία, τον κόσμο το νοιάζει να έχει μια χαμηλότερη τιμή.

Έτσι κι αλλιώς εμείς έχουμε πει, υπάρχει μια ευρύτερη ευρωπαϊκή γραμμή σε σχέση με αυτό, ότι ειδικά σε ό,τι αφορά τους φόρους είναι καλό να μην τους μειώνεις οριζόντια γιατί μετά παραμένουν χαμηλότερα και αυτό είναι γενικά αντίθετο στην ευρύτερη ευρωπαϊκή πολιτική.

Το σημαντικό είναι για τον κόσμο είναι να μπορέσει να ανταποκριθεί καλύτερα στις πιέσεις. Εμείς αυτό κάναμε, το επιδιώξαμε να κάνουμε με βάση τις δυνατότητες μας και ακριβώς σε αυτή τη λογική κινούμαστε καθημερινά και θα κινηθούμε», πρόσθεσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

«Δεν είναι στη λογική μας ένα νέο πακέτο μέτρων πριν από τις εκλογές»

Απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο ενός νέου πακέτου μέτρων πριν από τις εκλογές, είπε ότι «δεν είναι αυτή η λογική μας. Αυτό είναι σαν να λέει ένα πολιτικό σύστημα στον πολίτη ότι η ψήφος είναι ανταποδοτική κι ότι εγώ σκέφτομαι να κάνω πράγματα χρηματοδοτώντας την οικονομία επειδή πιστεύω ότι θα με ψηφίσεις.

Αυτό είναι τελείως λάθος και οικονομικά και πολιτικά και κοινωνικά. Υποτιμά και τη χώρα και τον πολίτη. Δεύτερον, δεν δούλεψε και ποτέ. Η γνώμη μου είναι ότι είναι λάθος και ότι δεν λειτουργεί κιόλας. Ο κόσμος δεν έχει ψηφίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη κι εμάς για τέτοιου τύπου λογικές».

«Ο κόσμος εκτιμά όσους παίρνουν δύσκολες αποφάσεις και κρατάνε πολύ σταθερά το χέρι στο τιμόνι»

Ερωτηθείς αν υπάρχει ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών λόγω του δύσκολου ενεργειακά χειμώνα, σημείωσε πως «Έχει απαντήσει ήδη ο Πρωθυπουργός αυτό. Ο κόσμος εκτιμά τους σοβαρούς ανθρώπους που παίρνουν και δύσκολες αποφάσεις και κρατάνε πολύ σταθερά το χέρι στο τιμόνι. Με τα λάθη τους, με τις διορθώσεις τους αλλά σίγουρα με την επιμονή του να προχωράει η χώρα και να είναι εκεί από πάνω.

Να ακούν το πρόβλημα και να βελτιώνουν διαρκώς την πορεία. Γι’ αυτό μπήκαμε πολλοί στην πολιτική, αυτά πιστεύουμε και διαρκώς προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο για τον τόπο άρα ίσα -ίσα αν υπάρχουν δυσκολίες εκεί είναι που κρατάς το τιμόνι ακόμη πιο γερά».

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