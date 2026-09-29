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Αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος για την έκδοση του βουλεύματος που θα αποφαίνεται για το ζήτημα της άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου στο πλαίσιο της ανακριτικής έρευνας για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχετικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών της Αθήνας αναμένεται να εκδοθεί μέσα στην εβδομάδα ενώ ήδη ο αρμόδιος εισαγγελέας έχει ταχθεί υπέρ της άρσης, την οποία έχει ζητήσει με σχετικό αίτημα του ο 32ος τακτικός ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση.

Σκοπός είναι από την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών να διακριβωθούν οι ενέργειες των κατηγορουμένων πριν και μετά το θάνατο του τραγουδιστή.

Ποιους αφορά η άρση

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν πληροφορίες ο ανακριτής ζήτησε άρση απορρήτου για έξι συσκευές κινητής τηλεφωνίας, έναν σκληρό δίσκο και ένα usb. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για ψηφιακές συσκευές που κατασχέθηκαν κατά την έρευνα της αστυνομίας στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, όπου υπέστη στις 9 Σεπτεμβρίου την ανακοπή ο δημοφιλής τραγουδιστής.

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