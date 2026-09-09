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Την ενοχή των δυο ψαράδων που κάθονται στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας κατηγορούμενοι για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη, πρότεινε ο εισαγγελέας της έδρας ολοκληρώνοντας σήμερα την αγόρευσή του στο δικαστήριο, το οποίο εκδίκασε τη συγκεκριμένη υπόθεση σε περίπου 50 συνεδριάσεις.

Ο εισαγγελέας, Παν. Ηλιόπουλος, ο οποίος είχε ξεκινήσει χθες να αγορεύει στο ακροατήριο ζήτησε την ενοχή των δυο αδελφών κατηγορουμένων όπως κατηγορούνται, ήτοι για τη δολοφονία του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ σε θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας τον Ιανουάριο του 2021.

Κατά την αγόρευσή του, ο εισαγγελέας παρέθεσε αναλυτικά τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης και τόνισε τα στοιχεία των ιατροδικαστικών εγγράφων που αναφέρουν περί τα 15 θλαστικά τραύματα στη σορό του θύματος, όπως και κακώσεις που προκλήθηκαν εν ζωή. Ακόμη αναφέρθηκε διεξοδικά στις καταθέσεις των μαρτύρων κάνοντας λόγο για “κραυγαλέες αντιφάσεις” σε κάποιες από αυτές. Φτάνοντας στο «δια ταύτα» της πρότασης του ο εισαγγελέας τόνισε: «Από όλα αυτά τα πραγματικά περιστατικά προέκυψε ότι εκείνη την ημέρα το σκάφος των κατηγορουμένων βγήκε από το λιμάνι της Ερέτριας και βρέθηκε στο σημείο Πεζονήσι και Αγία Τριάδα.

Αντιλήφθηκαν το φουσκωτό του Σήφη Βαλυράκη οι κατηγορούμενοι και τα δυο σκάφη μείωσαν ταχύτητα και διαπληκτήστηκαν. Ενεργήθηκαν επικίνδυνοι ελιγμοί γύρω από το σκάφος του Βαλυράκη και ακολούθησε κυματισμός. Το σκάφος Βαλυράκη ήταν με κινητήρα αναμμένο. Ο ένας εκ των κατηγορουμένων με την χρήση ξύλινου κονταριού κατάφερε απανωτά χτυπήματα στον Βαλυράκη, τον έπληξε στο πάνω μέρος του σώματός του με αποτέλεσμα την πτώση του στο νερό. Τον χτύπησε με το κοντάρι δυο με τρεις φορές».

Σε άλλο σημείο της αγόρευσής του ο εισαγγελικός λειτουργός ανέφερε: «Ο Βαλυράκης ήρθε σε επαφή με το σκάφος και την προπέλα που πραγματοποίησε αριστερόστροφες κυκλικές κινήσεις και αυτές τον οδήγησαν μετά στην ξέρα της Αγίας Τριάδας. (…). Αυτά τα χτυπήματα που δέχθηκε προκάλεσαν βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις και στη πλάγια τραχηλική χώρα, αυτή ήταν η αιτία της πτώσης του στο νερό».

Ακολούθως, ο εισαγγελέας επικαλούμενος τις ιατροδικαστικές εκθέσεις τόνισε πως «τα τραύματα στο θύμα προκλήθηκαν απο θλών τέμνον όργανο και θλων τέμνον όργανο είναι και η προπέλα ενός σκάφους».

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