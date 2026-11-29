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Στο έλεος της κακοκαιρίας Argos βρίσκεται μεγάλο μέρος της χώρας, με τις ισχυρές βροχοπτώσεις, τους θυελλώδεις ανέμους και τις χιονοπτώσεις να προκαλούν σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις και στις υποδομές. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στην Αττική, όπου καταγράφονται πλημμυρικά φαινόμενα, πτώσεις δέντρων και διακοπές κυκλοφορίας.

Το μεγαλύτερο βάρος των βροχοπτώσεων δέχθηκαν τα βόρεια προάστια, με τα ύψη βροχής να φτάνουν έως τις 15:30 της Κυριακής τα 105 χιλιοστά στη Μαλακάσα, τα 93 στη Δροσιά και τα 85 στην Πεντέλη.

Την ίδια ώρα, η Πολιτική Προστασία παραμένει σε επιφυλακή, καθώς η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί, με την Κρήτη να βρίσκεται στο «κόκκινο» για τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου.

Εκάλη: Δύο άτομα εγκλωβίστηκαν σε αυτοκίνητο – «Ποτάμι» η οδός Μυρτιάς

Σκηνές έντονης ανησυχίας εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Κυριακής στην Εκάλη, όταν η συσσώρευση μεγάλου όγκου νερού μετέτρεψε την οδό Μυρτιάς σε ορμητικό χείμαρρο.

Λίγο μετά τις 15:00, δύο άνθρωποι εγκλωβίστηκαν μέσα σε αυτοκίνητο, καθώς η στάθμη του νερού είχε ανέβει επικίνδυνα.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τους δύο επιβαίνοντες και να τους μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο.

Η κυκλοφορία στον δρόμο διεκόπη λόγω της επικινδυνότητας των συνθηκών.

Πτώσεις δέντρων σε Κηφισιά, Βούλα και Βάρη

Σημαντικά προβλήματα προκάλεσαν και οι ισχυροί άνεμοι που συνοδεύουν την κακοκαιρία.

Στην Κηφισιά, μεγάλο δέντρο κατέρρευσε και καταπλάκωσε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας υλικές ζημιές και στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Ανάλογα περιστατικά σημειώθηκαν και στα νότια προάστια. Στη Βούλα, δέντρο ξεριζώθηκε στη συμβολή των οδών Παλαιολόγου και Κάσου, ενώ στη Βάρη μεγάλο δέντρο έπεσε στην οδό Δήλου.

Παράλληλα, προβλήματα καταγράφονται σε φωτεινούς σηματοδότες και σε τμήματα του οδικού δικτύου, όπου έχουν σημειωθεί καθιζήσεις.

Κλειστοί δρόμοι σε Αττική και Βοιωτία

Η έντονη βροχόπτωση έχει προκαλέσει εκτεταμένες δυσχέρειες στην κυκλοφορία, με την Τροχαία να προχωρά σε έκτακτες ρυθμίσεις.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Ήμερου Πεύκου στο Πικέρμι, καθώς και στην οδό Αγίου Δημητρίου, από το ύψος της οδού Κολοκοτρώνη, στην περιοχή Πολυδένδρι του Ωρωπού.

Προβλήματα καταγράφονται και στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, όπου, λόγω συσσώρευσης υδάτων στο 63ο χιλιόμετρο, διεκόπη η κυκλοφορία στον παράδρομο από τον κόμβο Οινόης – Δηλεσίου, στο ρεύμα προς Λαμία.

Στη λεωφόρο Ποσειδώνος, δυσχέρειες καταγράφονται σε τρία σημεία: στο ύψος της λεωφόρου Αμφιθέας προς Πειραιά, στο ύψος της οδού Κανάρη στον Άλιμο προς Γλυφάδα και στην οδό Γλαύκου στο Παλαιό Φάληρο προς Πειραιά.

Η πολύωρη βροχόπτωση προκάλεσε επίσης άνοδο της στάθμης του Ιλισού, κοντά στην εκβολή του στον Φαληρικό όρμο.

Δεμένα τα πλοία – Άνεμοι έως 10 μποφόρ

Σοβαρές ανατροπές καταγράφονται στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι έχουν οδηγήσει στην επιβολή απαγορευτικού απόπλου από τον Πειραιά, τη Ραφήνα και το Λαύριο.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι άνεμοι αναμένεται να φτάσουν τα 9 με 10 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 8 μποφόρ στο Ιόνιο.

Αναστολές δρομολογίων καταγράφονται επίσης στις γραμμές Βόλου – Σποράδων, Καβάλας – Πρίνου Θάσου, Κεραμωτής – Λιμένα Θάσου, Αλεξανδρούπολης – Σαμοθράκης, Ρίου – Αντιρρίου και Αργοστολίου – Ληξουρίου.

Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις λιμενικές αρχές και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες πριν αναχωρήσουν για τα λιμάνια, προκειμένου να ενημερωθούν για τις αλλαγές στα δρομολόγια.

Πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά – Ακινητοποιημένα αυτοκίνητα στην Αράχωβα

Την ίδια ώρα, η κακοκαιρία έχει δημιουργήσει χειμωνιάτικο σκηνικό σε ορεινές περιοχές της χώρας.

Πυκνές χιονοπτώσεις σημειώνονται στη δυτική Μακεδονία και στα ορεινά της Θεσσαλίας, με αρκετά χωριά να έχουν ντυθεί στα λευκά.

Χαρακτηριστική είναι η εικόνα στη Δροσοπηγή Φλώρινας, όπου το χιόνι έχει καλύψει την περιοχή.

Προβλήματα προκλήθηκαν και στον δρόμο από το Λιβάδι Αράχωβας προς την Αγόριανη, όπου αρκετά οχήματα ακινητοποιήθηκαν, καθώς οδηγοί δεν διέθεταν αντιολισθητικές αλυσίδες ή χιονοκουβέρτες ή αντιμετώπισαν δυσκολίες στην τοποθέτησή τους.

Κλειστά σχολεία τη Δευτέρα – Σε επιφυλακή η Κρήτη

Στο μεταξύ, δήμοι της χώρας προχωρούν σε αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων ή τροποποίηση της ώρας έναρξης των μαθημάτων για τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, εξαιτίας των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών.

Ιδιαίτερη προσοχή στρέφεται στην Κρήτη, όπου προβλέπεται νέα επιδείνωση και οι αρμόδιες υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.

Η ΕΜΥ εξέδωσε το μεσημέρι της Κυριακής νέο έκτακτο δελτίο για την εξέλιξη της κακοκαιρίας, ενώ οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ενημερώσεις και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις σε περιοχές με έντονα πλημμυρικά φαινόμενα.