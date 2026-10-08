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Στην περαιτέρω λειτουργική αναβάθμιση και επικαιροποίηση των αναγκών των στρατηγικών όπλων των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων αποσκοπεί το νέο εξοπλιστικό πακέτο 4 δισ. δολαρίων, το οποίο επισφραγίστηκε στο χθεσινό, 6ο Γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας – ΗΠΑ.

Οι νέες προμήθειες αποτελούν, κατά πληροφορίες, μέρος της επικαιροποίησης του Ενιαίου Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Ανάπτυξης και Εκσυγχρονισμού (ΕΜΠΑΕ), για αυτό και αναμένεται να εγκριθούν το επόμενο χρονικό διάστημα από τη Βουλή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι χθεσινές συμφωνίες, οι οποίες θα δρομολογηθούν μέσω του προγράμματος Foreign Military Sales (FMS), αφορούν:

-στον οπλισμό των μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35,

-στην αναβάθμιση των 38 F-16 σε Viper

-στην παραχώρηση τεθωρακισμένων οχημάτων Stryker

-όπως και συμβάσεις Follow On Support, με έμφαση στα νέα ελικόπτερα.

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