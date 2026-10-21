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Ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» θα κλείσει σήμερα στις 10 το πρωί με εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση.

Με συγκέντρωση στις 12 το μεσημέρι στα Προπύλαια στην Αθήνα και στις κατά τόπους συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα, θα συμμετέχουν οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες ΔΟΕ και ΟΛΜΕ στη σημερινή 24ωρη απεργία που έχει κηρύξει η ΑΔΕΔΥ.

Οι εκπαιδευτικοί ζητούν, μεταξύ άλλων, την άμεση κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών στα σχολεία, μείωση του αριθμού μαθητών ανά τμήμα, κατάργηση της Τράπεζας Θεμάτων και της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την Παιδεία στο 5% του ΑΕΠ, βελτιωμένες κτιριακές υποδομές, αύξηση μισθών και επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού.

«Στις 21 Οκτωβρίου ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ για να έχουμε σύγχρονα, ασφαλή σχολεία, με όλο το αναγκαίο προσωπικό, εκπαιδευτικούς που ζουν αξιοπρεπώς και δημόσια δωρεάν Παιδεία που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες μορφωτικές ανάγκες όλων των παιδιών», αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η ΟΛΜΕ.

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, «η κατάσταση στα σχολεία δεν πάει άλλο» και γίνεται αναφορά για ύπαρξη 15.000 εκπαιδευτικών κενών, ανεπαρκή χρηματοδότηση των σχολείων, αδυναμία αξιοπρεπούς διαβίωσης με τον μισθό του εκπαιδευτικού, κατηγοριοποίηση σχολείων σε Πρότυπα, Ωνάσεια, τμήματα Διεθνούς απολυτηρίου (IB) αντί για λύση στα «πραγματικά προβλήματα των σχολείων» και ενίσχυση του εξεταστικού χαρακτήρα του σχολείου μέσα από τον σχεδιασμό των αλλαγών στο Λύκειο και στο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Από την πλευρά της, η ΔΟΕ αναφέρει στη σχετική ανακοίνωση, ότι οι δάσκαλοι και νηπιαγωγοί συμμετέχουν στην 24ωρη απεργία: «για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς μας, για ουσιαστική στήριξη του εκπαιδευτικού μας έργου ώστε να εργαζόμαστε με αξιοπρέπεια, για σχολεία ασφαλή, για την ικανοποίηση των μορφωτικών αναγκών των παιδιών μας, για δημόσια και δωρεάν παιδεία απέναντι στην εμπορευματοποίηση και στην κατηγοριοποίηση σχολείων – μαθητών – εκπαιδευτικών με μέσο, τόσο την αξιολόγηση που επιχειρεί η κυβέρνηση της Ν.Δ. όσο και την εκχώρηση τμημάτων της στον ιδιωτικό τομέα».