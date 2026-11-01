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Με αλλαγές στα βραδινά δρομολόγια της Γραμμής 3 του Μετρό θα πρέπει να προγραμματίζουν τις μετακινήσεις τους από σήμερα, Κυριακή 1η Νοεμβρίου, όσοι χρησιμοποιούν τους σταθμούς κατά μήκος της λεωφόρου Μεσογείων. Για πέντε συνεχόμενες ημέρες, οι συρμοί θα σταματούν νωρίτερα να εξυπηρετούν συγκεκριμένο τμήμα της γραμμής, ενώ τη μεταφορά των επιβατών θα αναλάβει προσωρινή λεωφορειακή σύνδεση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, από την Κυριακή έως και την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, πέντε σταθμοί θα κλείνουν καθημερινά στις 21:40, περίπου δυόμισι ώρες πριν από την κανονική ολοκλήρωση της κυκλοφορίας.

Οι ρυθμίσεις κρίνονται απαραίτητες για την εκτέλεση εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών στο τμήμα Κατεχάκη – Δουκίσσης Πλακεντίας.

Ποιοι πέντε σταθμοί κλείνουν νωρίτερα

Οι προσωρινές αλλαγές αφορούν τους σταθμούς:

-Εθνική Άμυνα

-Χολαργός

-Νομισματοκοπείο

-Αγία Παρασκευή

-Χαλάνδρι

Μετά τη διακοπή της κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο τμήμα, τα δρομολόγια του Μετρό θα πραγματοποιούνται στα τμήματα Δημοτικό Θέατρο – Κατεχάκη και Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο.

Για τη μετακίνηση μεταξύ Κατεχάκη και Δουκίσσης Πλακεντίας θα λειτουργεί η προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ25.

Τα τελευταία δρομολόγια προς Δουκίσσης Πλακεντίας

Οι τελευταίοι συρμοί με κατεύθυνση τη Δουκίσσης Πλακεντίας θα αναχωρούν τις ακόλουθες ώρες:

-Δημοτικό Θέατρο: 21:06

-Σύνταγμα: 21:30

-Εθνική Άμυνα: 21:40

-Χολαργός: 21:42

Νομισματοκοπείο: 21:44

-Αγία Παρασκευή: 21:46

-Χαλάνδρι: 21:47

Αντίστοιχα, οι τελευταίες αναχωρήσεις με κατεύθυνση το Δημοτικό Θέατρο θα πραγματοποιούνται ως εξής:

-Δουκίσσης Πλακεντίας: 21:30

-Χαλάνδρι: 21:31

-Αγία Παρασκευή: 21:33

-Νομισματοκοπείο: 21:35

-Χολαργός: 21:36

-Εθνική Άμυνα: 21:38

Τι αλλάζει στα δρομολόγια του Αεροδρομίου

Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επηρεάζουν και την απευθείας σύνδεση με το Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Ο τελευταίος συρμός που θα αναχωρεί από το Δημοτικό Θέατρο προς το Αεροδρόμιο θα ξεκινά στις 21:06, ενώ η τελευταία αναχώρηση από το Αεροδρόμιο με προορισμό το Δημοτικό Θέατρο θα πραγματοποιείται στις 21:10.

Μετά τις 21:40, τα δρομολόγια προς και από το Αεροδρόμιο θα εξυπηρετούν αποκλειστικά το τμήμα έως τη Δουκίσσης Πλακεντίας.

Οι αναχωρήσεις από τη Δουκίσσης Πλακεντίας προς το Αεροδρόμιο θα πραγματοποιούνται στις 22:24, 23:00 και 23:36.

Από το Αεροδρόμιο προς τη Δουκίσσης Πλακεντίας, οι συρμοί θα αναχωρούν στις 21:46, 22:22, 22:58 και 23:34.

Πώς θα λειτουργεί η προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ25

Για την εξυπηρέτηση των επιβατών, ο ΟΑΣΑ θέτει σε λειτουργία την προσωρινή γραμμή Χ25 «Στ. Μετρό Κατεχάκη – Στ. Μετρό Δουκίσσης Πλακεντίας».

Τα λεωφορεία θα κυκλοφορούν από την Κυριακή έως και την Πέμπτη, από τις 21:40 μέχρι τη λήξη της λειτουργίας του Μετρό, καλύπτοντας όλους τους σταθμούς που θα παραμένουν κλειστοί.

Στην κατεύθυνση από Κατεχάκη προς Δουκίσσης Πλακεντίας, οι στάσεις θα είναι:

Κατεχάκη: Παράδρομος λεωφόρου Μεσογείων, στην αφετηρία της γραμμής 402.

Εθνική Άμυνα: Υφιστάμενη στάση στη λεωφόρο Μεσογείων.

Χολαργός: Στάση «5η Χολαργού», στη λεωφόρο Μεσογείων.

Νομισματοκοπείο: Υφιστάμενη στάση στη λεωφόρο Μεσογείων.

Αγία Παρασκευή: Στάση «Μετρό», στην οδό Αγίας Παρασκευής.

Χαλάνδρι: Υφιστάμενη στάση στον παράδρομο της οδού Δουκίσσης Πλακεντίας.

Δουκίσσης Πλακεντίας: Νέα στάση αποβίβασης στον δρόμο εισόδου προς το αμαξοστάσιο της ΣΤΑΣΥ.

Στην αντίστροφη διαδρομή, από Δουκίσσης Πλακεντίας προς Κατεχάκη, οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από τα εξής σημεία:

Δουκίσσης Πλακεντίας: Νέα στάση επιβίβασης στον δρόμο εισόδου προς το αμαξοστάσιο της ΣΤΑΣΥ.

Χαλάνδρι: Στάση «Στ. Μετρό Χαλάνδρι», στην οδό Δουκίσσης Πλακεντίας.

Αγία Παρασκευή: Υφιστάμενη στάση στην οδό Αγίας Παρασκευής.

Νομισματοκοπείο: Υφιστάμενη στάση στη λεωφόρο Μεσογείων.

Χολαργός: Στάση «5η Χολαργού», στη λεωφόρο Μεσογείων.

Εθνική Άμυνα: Υφιστάμενη στάση στη λεωφόρο Μεσογείων.

Κατεχάκη: Στάση στη λεωφόρο Μεσογείων, πάνω από την ανισόπεδη διασταύρωση Μεσογείων και Κατεχάκη.

Τι αναφέρει η ΣΤΑΣΥ για τις εργασίες

Η ΣΤΑΣΥ υπογραμμίζει ότι οι προσωρινές αλλαγές στη λειτουργία της Γραμμής 3 είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωση των έργων αναβάθμισης της σιδηροδρομικής υποδομής.

Όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή της:

«Κατανοούμε την αναστάτωση που οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προκαλούν στους επιβάτες μας, κρίνονται ωστόσο αναγκαίες για την εκτέλεση των σημαντικών αυτών έργων, που θα συμβάλουν στη βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων».