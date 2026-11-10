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Mαρτυρίες γυναικών και ζευγαριών καταγγέλλουν ότι έπεσαν θύματα της κλινικής εξωσωματικής γονιμοποίησης στα Χανιά και περιλαμβάνονται μέσα στις σελίδες της ογκώδους δικογραφίας για την υπόθεση που συγκλονίζει. Πρόκειται για ανθρώπους που απευθύνθηκαν στην κλινική με την ελπίδα να αποκτήσουν ένα παιδί, χωρίς να γνωρίζουν, όπως υποστηρίζουν, τι πραγματικά συνέβαινε πίσω από τις κλειστές πόρτες των εργαστηρίων.

Η μεγάλη δίκη, που συνεχίζεται σήμερα στα Χανιά όπως αναφέρει το Protothema.gr, αναμένεται να συγκεντρώσει και πάλι τα φώτα της δημοσιότητας, καθώς στο εδώλιο βρίσκονται 33 κατηγορούμενοι, οι οποίοι καλούνται να απαντήσουν για μια σειρά από σοβαρά αδικήματα που συνδέονται με παράνομες εξωσωματικές γονιμοποιήσεις, τη διαχείριση γενετικού υλικού και την εκμετάλλευση γυναικών που χρησιμοποιούνταν ως παρένθετες μητέρες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αναφορές για ομόφυλα ζευγάρια από την Αυστραλία που φέρονται να κατέβαλλαν μεγάλα χρηματικά ποσά προκειμένου να αποκτήσουν παιδιά μέσω του συγκεκριμένου δικτύου.

Οι μαρτυρίες των γυναικών που εξαπατήθηκαν

Μέσα στις σελίδες της δικογραφίας ξεδιπλώνονται ιστορίες γυναικών που περιγράφουν πώς εμπιστεύτηκαν τους γιατρούς της κλινικής και ξόδεψαν χιλιάδες ευρώ σε θεραπείες εξωσωματικής γονιμοποίησης, χωρίς τελικά να καταφέρουν να αποκτήσουν παιδί.

Ορισμένες καταγγέλλουν ότι υποβλήθηκαν σε εικονικές εξωσωματικές, πληρώνοντας για ιατρικές πράξεις που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους και βάσει των μαύρων βιβλίων της κλινικής δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ όπως τους είχαν παρουσιαστεί.Ακόμη πιο σοβαρές είναι οι καταγγελίες για γυναίκες από τις οποίες φέρονται να αφαιρέθηκαν ωάρια, τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν χωρίς τη γνώση και τη συγκατάθεσή τους.

Οι καταγγελίες αυτές δημιουργούν ένα εφιαλτικό ενδεχόμενο καθώς φορούν δεκάδες γυναίκες που προσπαθούσαν επί χρόνια να γίνουν μητέρες, να έχουν αποκτήσει βιολογικά παιδιά τα οποία δεν γνωρίζουν ότι υπάρχουν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, στο μικροσκόπιο των Αρχών βρέθηκαν 173 δότριες ωαρίων και τουλάχιστον 333 ωοληψίες, ενώ εξετάζονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις.

Ένα ακόμη κεφάλαιο της δικογραφίας αφορά γυναίκες από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και άλλες περιοχές, οι οποίες έρχονταν στην Κρήτη προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως παρένθετες μητέρες.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, γυναίκες από την Ουκρανία, τη Ρουμανία, τη Μολδαβία και τη Γεωργία μεταφέρονταν στα Χανιά, όπου φιλοξενούνταν σε διαμερίσματα μέχρι να ολοκληρωθεί η εγκυμοσύνη τους. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης αναφορές για ομόφυλα ζευγάρια που αναζητούσαν τρόπους να αποκτήσουν παιδιά.

Σε μία από τις καταγγελίες γίνεται λόγος για ποσό που έφτανε τις 140.000 ευρώ.