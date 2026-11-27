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Μια φωτογραφία από τις πρώτες ημέρες στο σχολείο, ένα βίντεο από τα γενέθλια ή μια αστεία οικογενειακή στιγμή. Για πολλούς γονείς, η δημοσίευση τέτοιων στιγμιοτύπων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελεί μια αυθόρμητη έκφραση αγάπης και υπερηφάνειας. Ωστόσο, κάθε ανάρτηση προσθέτει ένα ακόμη κομμάτι στην ψηφιακή ταυτότητα ενός παιδιού, συχνά πολύ πριν εκείνο αποκτήσει την ηλικία και την ωριμότητα να αποφασίσει τι θέλει να μοιράζεται με τους άλλους.

Η πρακτική αυτή έχει αποκτήσει και όνομα: sharenting, από τον συνδυασμό των αγγλικών λέξεων sharing (μοιράζομαι) και parenting (ανατροφή παιδιών). Περιγράφει τη συστηματική δημοσίευση φωτογραφιών, βίντεο και προσωπικών πληροφοριών των παιδιών από τους γονείς τους.

Πίσω από μια φαινομενικά αθώα συνήθεια, όμως, ανακύπτουν ουσιαστικά ερωτήματα για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, την ασφάλεια στο διαδίκτυο, τη συναίνεση και την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των ανηλίκων.

Το ζήτημα αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία, καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον όπου σημαντικό μέρος της καθημερινότητάς τους καταγράφεται και δημοσιοποιείται, πολλές φορές χωρίς να έχουν καν επίγνωση της έκτασης αυτής της έκθεσης.

Οι κίνδυνοι πίσω από τις οικογενειακές αναρτήσεις

Το φαινόμενο του sharenting έχει αρχίσει να απασχολεί εντονότερα και τις ευρωπαϊκές αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Χαρακτηριστική είναι η ενημερωτική εκστρατεία «Pause Before You Post» («Στάσου πριν δημοσιεύσεις»), η οποία αναπτύχθηκε από την ιρλανδική Αρχή Προστασίας Δεδομένων σε συνεργασία με τη γαλλική.

Κεντρικό μήνυμα της πρωτοβουλίας είναι ότι ακόμη και μια συνηθισμένη οικογενειακή φωτογραφία μπορεί να αποκαλύψει περισσότερες πληροφορίες απ’ όσες αντιλαμβάνονται οι ενήλικες που τη δημοσιεύουν.

Η τοποθεσία, το σχολείο, οι συνήθειες και οι καθημερινές διαδρομές ενός παιδιού ενδέχεται να γίνουν γνωστά μέσα από το περιεχόμενο μιας ανάρτησης ή από τις πληροφορίες που τη συνοδεύουν.

Ο κίνδυνος δεν περιορίζεται στο ποιος βλέπει αρχικά μια φωτογραφία, αλλά επεκτείνεται και στο τι μπορεί να συμβεί με το υλικό μετά τη δημοσίευσή του.

Μια εικόνα μπορεί να αποθηκευτεί, να αναπαραχθεί ή να διακινηθεί από τρίτους, ακόμη και αν ο γονέας αποφασίσει αργότερα να τη διαγράψει από τον προσωπικό του λογαριασμό.

Έτσι, μια ανάρτηση που γίνεται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα μπορεί να δημιουργήσει ένα ψηφιακό αποτύπωμα με πολύ μεγαλύτερη διάρκεια.

FantomApp: Η δωρεάν εφαρμογή για την προστασία των παιδιών

Στο πλαίσιο των προσπαθειών ενίσχυσης της ψηφιακής ασφάλειας, αναμένεται να διατεθεί στην Ελλάδα μέσα στο 2026 η ελληνική έκδοση του FantomApp, μιας δωρεάν εφαρμογής που αναπτύχθηκε από τη γαλλική Αρχή Προστασίας Δεδομένων (CNIL).

Η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί κυρίως για παιδιά και εφήβους, παρέχοντας πρακτικές δυνατότητες για την καλύτερη διαχείριση της διαδικτυακής τους παρουσίας.

Μεταξύ άλλων, βοηθά τους νεαρούς χρήστες να προσαρμόζουν τις ρυθμίσεις ιδιωτικότητας των λογαριασμών τους, να περιορίζουν την έκθεση προσωπικών στοιχείων και να ελέγχουν την ασφάλεια των κωδικών πρόσβασής τους.

Παράλληλα, προσφέρει καθοδήγηση για την υποβολή αιτημάτων αφαίρεσης περιεχομένου που τους αφορά και έχει δημοσιευτεί στο διαδίκτυο.

Το FantomApp προβλέπεται να είναι διαθέσιμο μέσω App Store και Google Play, αλλά και σε διαδικτυακή έκδοση.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται τα δεδομένα των χρηστών του.

Όπως εξηγεί ο δρ Γιώργος Ρουσόπουλος, αναπληρωτής προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Γραμματείας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί ώστε να μη συλλέγει προσωπικά δεδομένα, πέρα από τη διεύθυνση IP που απαιτείται για τη λειτουργία της και τον τύπο της συσκευής που χρησιμοποιείται.

Τι επιτρέπεται στους γονείς και πού βρίσκονται τα όρια

Η ελληνική νομοθεσία δεν απαγορεύει γενικά τη δημοσίευση φωτογραφιών ανηλίκων από τους γονείς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αυτό, ωστόσο, δεν συνεπάγεται ότι οι ενήλικες μπορούν να αναρτούν ανεξέλεγκτα οποιοδήποτε περιεχόμενο αφορά στα παιδιά τους.

Η Ισαβέλλα Μονιούδη-Πικρού, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού, επισημαίνει ότι η εικόνα, η προσωπικότητα και η ιδιωτική ζωή αποτελούν δικαιώματα που ανήκουν στο ίδιο το παιδί.

Οι γονείς χρειάζεται επομένως να συνυπολογίζουν τις συνέπειες που μπορεί να έχει μια δημοσίευση όχι μόνο στο παρόν, αλλά και αρκετά χρόνια αργότερα.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν δημοσιοποιούνται οικογενειακές στιγμές, πληροφορίες που επιτρέπουν τον εντοπισμό ενός παιδιού ή εικόνες που ενδέχεται να του προκαλέσουν αμηχανία.

Μια φωτογραφία που σήμερα φαίνεται χαριτωμένη στους γονείς μπορεί, όταν το παιδί μεγαλώσει, να αποτελέσει αντικείμενο ανεπιθύμητων σχολίων από συμμαθητές ή συνομηλίκους.

Γι’ αυτό και η συναίνεση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα.

Οι γονείς οφείλουν να ζητούν τη γνώμη του παιδιού, ανάλογα με την ηλικία και την ωριμότητά του, πριν δημοσιεύσουν περιεχόμενο που το αφορά.

Παράλληλα, συνιστάται να αποφεύγουν την ανάρτηση πληροφοριών για το σχολείο, τη διεύθυνση κατοικίας, τις καθημερινές δραστηριότητες και ευαίσθητα δεδομένα υγείας.

Εάν ένα παιδί διαφωνεί με κάποια δημοσίευση, μπορεί αρχικά να συζητήσει με τους γονείς του και να ζητήσει την αφαίρεσή της.

Ανάλογα με την ηλικία και την ωριμότητά του, έχει επίσης τη δυνατότητα να απευθυνθεί στην πλατφόρμα στην οποία αναρτήθηκε το περιεχόμενο ή να αναζητήσει καθοδήγηση από τον Συνήγορο του Παιδιού.

Οι καταγγελίες στην Ελλάδα και ο ρόλος του GDPR

Στην Ελλάδα, οι υποθέσεις δημοσίευσης φωτογραφιών ανηλίκων που φτάνουν στις αρμόδιες αρχές συνδέονται κυρίως με διαφωνίες μεταξύ γονέων που βρίσκονται σε διάσταση ή έχουν χωρίσει.

Σύμφωνα με τον δρα Γιώργο Ρουσόπουλο, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα δεν έχει δεχθεί καταγγελίες ειδικά για το sharenting εκτός του πλαισίου γονικών διαφορών, ούτε έχει εκδώσει σχετικές αποφάσεις.

Οι περιπτώσεις που έχουν απασχολήσει την Αρχή αφορούν κατά κανόνα τον έναν γονέα που καταγγέλλει τη δημοσίευση φωτογραφιών του παιδιού από τον άλλο.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στον Συνήγορο του Παιδιού, όπου οι σχετικές αναφορές παραμένουν περιορισμένες συγκριτικά με άλλα ζητήματα προστασίας των ανηλίκων.

Έχουν καταγραφεί επίσης ελάχιστες περιπτώσεις καταγγελιών από τρίτα πρόσωπα.

Η Αρχή διευκρινίζει ότι η δημοσίευση φωτογραφίας ή βίντεο παιδιού μπορεί, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να εμπίπτει στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Καθοριστικό είναι εάν η δραστηριότητα έχει αποκλειστικά προσωπικό ή οικιακό χαρακτήρα ή εάν, αντίθετα, το περιεχόμενο διατίθεται δημόσια σε ευρύτερο κοινό.

Επομένως, δεν αρκεί ένας λογαριασμός να ανήκει σε ιδιώτη. Σημασία έχουν ο πραγματικός σκοπός της ανάρτησης, η φύση της δημοσίευσης και ο κύκλος των προσώπων που μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση.

Η προστασία των παιδιών, πάντως, δεν εξαντλείται στη δυνατότητα υποβολής καταγγελιών ή αιτημάτων διαγραφής.

Απαιτείται μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των γονέων και συστηματική καλλιέργεια ψηφιακής παιδείας, ώστε οι ανήλικοι να αναπτύσσουν σταδιακά κριτική σκέψη, αυτονομία και την ικανότητα να προστατεύουν την ιδιωτική τους ζωή.

Οι ψυχολογικές επιπτώσεις της συνεχούς έκθεσης

Πέρα από τους κινδύνους για τα προσωπικά δεδομένα, η συστηματική προβολή της ζωής ενός παιδιού στα social media μπορεί να επηρεάσει και την ψυχοσυναισθηματική του ανάπτυξη.

Η ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια Γεωργία Βασιλείου διευκρινίζει ότι μια περιστασιακή φωτογραφία που μοιράζεται ένας γονέας με συγγενείς και φίλους δεν αποτελεί από μόνη της επιβλαβή πρακτική.

Το ζήτημα προκύπτει όταν η καθημερινότητα του παιδιού μετατρέπεται συστηματικά σε δημόσιο περιεχόμενο.

Στα πρώτα χρόνια της ζωής, το παιδί διαμορφώνει την αντίληψη για τον εαυτό του μέσα από τη σχέση με τους γονείς του.

Η ψυχολόγος επικαλείται τη σκέψη του Βρετανού παιδιάτρου και ψυχαναλυτή Ντόναλντ Γουίνικοτ, σύμφωνα με την οποία το πρόσωπο της μητέρας λειτουργεί ως ο πρώτος καθρέφτης του βρέφους.

Όταν το παιδί συναντά τρυφερότητα και αποδοχή στο βλέμμα του γονέα, αποκτά σταδιακά την αίσθηση ότι αγαπιέται γι’ αυτό που είναι.

Αντίθετα, όταν ακόμη και οι δύσκολες ή ευάλωτες στιγμές του καταγράφονται συνεχώς από μια κάμερα, υπάρχει κίνδυνος να βιώσει την εμπειρία διαφορετικά.

Ο πόνος, η στενοχώρια ή η αμηχανία του μπορεί να μετατραπούν σε θέαμα, αφήνοντας συναισθήματα ντροπής και περιορίζοντας την αίσθηση ασφάλειας.

Στη σχολική ηλικία, η επίδραση μπορεί να εκδηλωθεί μέσα από την αναζήτηση επιβράβευσης.

Όταν ένα παιδί καλείται να επαναλάβει μια συμπεριφορά για να καταγραφεί σε βίντεο ή να φωτογραφηθεί, ενδέχεται να αρχίσει να συνδέει την αποδοχή με το πόσο καλά ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των άλλων.

Έτσι, η αυτοεκτίμησή του μπορεί να εξαρτηθεί περισσότερο από την εξωτερική επιδοκιμασία, τα σχόλια και τα likes, ενώ παράλληλα περιορίζεται ο αυθορμητισμός του.

Στην εφηβεία το πρόβλημα αποκτά νέα διάσταση. Ο νέος άνθρωπος προσπαθεί να διαμορφώσει τη δική του ταυτότητα, αλλά ενδέχεται να ανακαλύψει ότι ένα μεγάλο μέρος της παιδικής του ηλικίας είναι ήδη δημοσιευμένο στο διαδίκτυο, χωρίς να έχει προηγηθεί δική του επιλογή.

Γιατί οι γονείς δημοσιεύουν τόσο συχνά φωτογραφίες των παιδιών τους

Η ανάγκη των γονέων να μοιράζονται στιγμές από τη ζωή των παιδιών τους συνδέεται συνήθως με την αγάπη, τη χαρά και την υπερηφάνεια.

Ωστόσο, όπως εξηγεί η Γεωργία Βασιλείου, ορισμένες φορές μπορεί να συνυπάρχει και η προσωπική ανάγκη των ενηλίκων για αναγνώριση, θαυμασμό και επιβεβαίωση.

Η ψυχολόγος παραπέμπει στον Σίγκμουντ Φρόιντ, ο οποίος είχε περιγράψει πώς η αγάπη για τα παιδιά μπορεί να αναβιώνει ανεκπλήρωτες επιθυμίες και προσδοκίες των ίδιων των γονέων.

Στο περιβάλλον των κοινωνικών δικτύων, όπου η ανταπόκριση του κοινού αποτυπώνεται άμεσα σε προβολές, σχόλια και αντιδράσεις, αυτή η ανάγκη αποκτά μεγαλύτερη ορατότητα.

Το παιδί μπορεί έτσι, χωρίς να υπάρχει συνειδητή πρόθεση εκμετάλλευσης, να μετατραπεί σε μέσο προβολής της εικόνας του γονέα και της οικογενειακής ζωής.

Ακόμη και αναρτήσεις που παρουσιάζουν τρυφερές στιγμές ανάμεσα στον γονέα και στο παιδί μπορεί τελικά να αφορούν περισσότερο στην εικόνα που θέλει να προβάλλει ο ενήλικας.

Το πρόβλημα δεν βρίσκεται στην ύπαρξη αυτών των αναγκών, οι οποίες αποτελούν ανθρώπινα συναισθήματα, αλλά στο βάρος που ενδέχεται να μεταφέρουν στα παιδιά.

Ένα παιδί μπορεί να αντιλαμβάνεται τις προσδοκίες των γονέων του και να αισθάνεται ότι πρέπει να ανταποκρίνεται σε αυτές, ακόμη και όταν δεν το επιθυμεί.

Όταν η οικογενειακή ζωή δημοσιοποιείται διαρκώς, καλείται ενδεχομένως να υπηρετήσει όχι μόνο τις προσδοκίες των ενηλίκων, αλλά και την ιστορία που εκείνοι επιλέγουν να παρουσιάζουν για την οικογένειά τους.

Όπως υπογραμμίζει η Γεωργία Βασιλείου, εκείνο που χρειάζεται περισσότερο ένα παιδί είναι η ουσιαστική παρουσία και η προσοχή του γονέα, χωρίς η μεταξύ τους σχέση να παρεμβάλλεται διαρκώς από μια οθόνη.