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Στις 10 το πρωί, μια σύσκεψη αποτελεί απλώς μία ακόμη επαγγελματική υποχρέωση. Συνήθως, συνοδεύεται από έναν καφέ και την προσδοκία ότι η συζήτηση που θα ακολουθήσει θα μπορούσε ενδεχομένως να είχε περιοριστεί σε ένα απλό email. Στις 4 το απόγευμα, ωστόσο, η ίδια σύσκεψη μπορεί να αποτελέσει σημαντική πηγή άγχους. Ενώ ένας συνάδελφος παρουσιάζει τους στόχους του τριμήνου, οι εργαζόμενοι γονείς καλούνται παράλληλα να υπολογίσουν αν θα προλάβουν να φτάσουν εγκαίρως στο κέντρο της πόλης, αν το παιδί τους μπορεί να μετακινηθεί μόνο του με το λεωφορείο για να πάει στην προπόνησή του, ή αν υπάρχει κίνδυνος να καθυστερήσουν να το παραλάβουν από τον παιδικό σταθμό.

Αυτές είναι οι ώρες της ημέρας κατά τις οποίες οι επαγγελματικές υποχρεώσεις δυσκολεύουν περισσότερο την οικογενειακή καθημερινότητα. Πρόκειται για χρονικά διαστήματα κατά τα οποία ακόμη και μια μικρή καθυστέρηση ή μια απρόσμενη επαγγελματική υποχρέωση μπορεί να επηρεάσει ολόκληρο το πρόγραμμα της οικογένειας. Για τους γονείς, άλλωστε, δεν είναι όλες οι ώρες της ημέρας ίδιες. Παρότι μια σύσκεψη στις 10 το πρωί και μία στις 4 το απόγευμα αποτελούν εξίσου συνηθισμένες επαγγελματικές υποχρεώσεις, η ώρα διεξαγωγής τους μπορεί να έχει πολύ διαφορετικές συνέπειες για την καθημερινότητα των γονέων, σύμφωνα με το Fast Company.

Η προσπάθεια των γονέων να συνδυάσουν την επαγγελματική με την οικογενειακή τους ζωή δεν είναι κάτι καινούργιο. Ανέκαθεν καλούνταν να διαχειριστούν τις απαιτήσεις και των δύο πλευρών, προσπαθώντας να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Παρόλο που η εργασία έχει γίνει πλέον πιο ευέλικτη, ένα σημαντικό πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει: οι επαγγελματικές υποχρεώσεις και οι αλλαγές στο εργασιακό πρόγραμμα μπορούν να ανατρέψουν το πρόγραμμα για τη φροντίδα των παιδιών.

Οι δυσκολίες που προκαλούν οι απογευματινές επαγγελματικές υποχρεώσεις

Το πρόβλημα δεν είναι ότι οι γονείς δεν θέλουν να εργάζονται μέχρι αργά. Οι περισσότεροι είναι διατεθειμένοι να αφιερώσουν τον απαραίτητο χρόνο για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της δουλειάς τους. Ωστόσο, ορισμένες ώρες της ημέρας δυσκολεύουν πολύ περισσότερο την καθημερινότητά τους, καθώς δημιουργούν πρόσθετη ψυχολογική και οικονομική επιβάρυνση, την οποία οι εργοδότες συχνά δεν λαμβάνουν υπόψη. Για παράδειγμα, μια καθυστέρηση στην αποχώρηση από την εργασία μπορεί να σημαίνει επιπλέον έξοδα για τη φύλαξη του παιδιού, την ανάγκη να ζητηθεί βοήθεια από κάποιο άλλο άτομο για την παραλαβή του, ή την επιστροφή στο σπίτι με έντονη κούραση και εκνευρισμό. Ακόμη κι αν οι γονείς μπορούν να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους από το σπίτι αργότερα, οι παιδικοί σταθμοί και οι δομές φύλαξης έχουν συγκεκριμένα ωράρια λειτουργίας και δεν μπορούν να περιμένουν μέχρι να ολοκληρωθούν οι επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

Οι γονείς γνωρίζουν καλά αυτές τις δυσκολίες, καθώς τις αντιμετωπίζουν καθημερινά. Τα αποτελέσματα των ερευνών, ωστόσο, δείχνουν πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα. Σύμφωνα με έρευνα της KPMG το 2025, το 54% των εργαζόμενων γονέων δήλωσε ότι το ωράριο εργασίας του συχνά δεν συμβάδιζε με τις ανάγκες φροντίδας των παιδιών, ενώ το 50% ανέφερε ότι χρειαζόταν μεγαλύτερη ευελιξία στο πρόγραμμά του. Αντίστοιχα, έρευνα του Pew Research Center το 2026 έδειξε ότι οι γονείς με ασταθές και απρόβλεπτο ωράριο αντιμετώπιζαν συχνότερα δυσκολίες στην εύρεση κατάλληλης λύσης για τη φύλαξη των παιδιών τους. Επομένως, η ευελιξία στην εργασία δεν αφορά μόνο τη δυνατότητα επιλογής του τόπου εργασίας, αλλά και του χρόνου κατά τον οποίο αυτή πραγματοποιείται.

Τόσο οι μητέρες όσο και οι πατέρες αντιμετωπίζουν αυτή την πίεση. Ωστόσο, επειδή οι γυναίκες εξακολουθούν να αναλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος των οικιακών εργασιών και της φροντίδας των παιδιών, επηρεάζονται περισσότερο από τις δυσκολίες που προκαλεί το εργασιακό ωράριο. Εκτός από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, έχουν να φροντίσουν και πολλές καθημερινές οικογενειακές εκκρεμότητες, όπως τη μετακίνηση των παιδιών, την ολοκλήρωση των οικιακών εργασιών και την επικοινωνία με το σχολείο και τους δασκάλους. Έτσι, μέχρι το τέλος της ημέρας, πολλές γυναίκες έχουν ουσιαστικά ολοκληρώσει πολλαπλές δουλειές, με τη διαφορά ότι αμείβονται μόνο για τη μία.

Η ανάγκη για αλλαγές στον προγραμματισμό της εργασίας

Η αντιμετώπιση του προβλήματος δεν προϋποθέτει την κατάργηση όλων των συσκέψεων μετά τις 4 το απόγευμα. Ορισμένες συναντήσεις είναι απαραίτητες, ενώ συχνά προκύπτουν έκτακτα ζητήματα που απαιτούν άμεση αντιμετώπιση. Επιπλέον, οι πελάτες δεν ακολουθούν πάντα το ίδιο ωράριο με τους εργαζομένους. Οι συσκέψεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εργασίας, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το πρόγραμμα όλων πρέπει να προσαρμόζεται διαρκώς στις απαιτήσεις τους.

Ο ρόλος των διευθυντικών στελεχών

Πριν από τον προγραμματισμό σημαντικών συσκέψεων, είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι ώρες κατά τις οποίες οι εργαζόμενοι δυσκολεύονται περισσότερο να ανταποκριθούν στις οικογενειακές τους υποχρεώσεις. Η συζήτηση μαζί τους μπορεί να βοηθήσει στην εύρεση της κατάλληλης λύσης. Μια πιθανή λύση είναι ο καθορισμός συγκεκριμένων ωρών κατά τις οποίες όλοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι. Όταν αυτό δεν είναι εφικτό, οι απογευματινές συσκέψεις θα πρέπει να περιορίζονται στις περιπτώσεις όπου είναι απαραίτητη η συμμετοχή όλων.

Η στάση των εργαζομένων

Οι εργαζόμενοι είναι σημαντικό να εκφράζουν με σαφήνεια τις ανάγκες τους και να ενημερώνουν εγκαίρως τους προϊσταμένους τους όταν μια επαγγελματική υποχρέωση συμπίπτει με κάποια σημαντική οικογενειακή δραστηριότητα. Για παράδειγμα, μπορεί να επισημανθεί ότι οι συσκέψεις πρέπει να ολοκληρώνονται μέχρι τις 5 το απόγευμα, ώστε να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για την παραλαβή των παιδιών από το σχολείο ή από εξωσχολικές δραστηριότητες. Εάν η συνάντηση είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί αργότερα, μπορεί να ζητηθεί να συζητηθούν πρώτα τα θέματα που αφορούν τον συγκεκριμένο εργαζόμενο ώστε να μπορέσει να αποχωρήσει νωρίτερα.

Η αφοσίωση στην εργασία δεν εξαρτάται από τις ώρες παραμονής

Η παραμονή στην εργασία μέχρι αργά δεν θα πρέπει να θεωρείται ένδειξη μεγαλύτερης εργατικότητας ή επαγγελματικής αφοσίωσης. Μια τέτοια πρακτική μπορεί να αναγκάσει έναν γονέα να επιστρέψει βιαστικά στο σπίτι ή να επιβαρυνθεί με επιπλέον έξοδα για τη φύλαξη του παιδιού του.

Το πρόβλημα δεν είναι ότι οι γονείς δείχνουν μικρότερη αφοσίωση στην εργασία τους όσο πλησιάζει το τέλος της ημέρας, αλλά ότι πολλές επιχειρήσεις εξακολουθούν να μην αναγνωρίζουν πως η επαγγελματική αφοσίωση δεν πρέπει να γίνεται εις βάρος της προσωπικής και οικογενειακής ζωής.

Η συζήτηση γύρω από την εργασία επικεντρώνεται συχνά στον αριθμό των ημερών παρουσίας στο γραφείο, στις επιπτώσεις της τηλεργασίας στην εταιρική κουλτούρα και στον τρόπο με τον οποίο η ευελιξία επηρεάζει το εργασιακό περιβάλλον. Εξίσου σημαντικό, ωστόσο, είναι να εξετάζεται το ωράριο εργασίας και ο τρόπος με τον οποίο οι επαγγελματικές απαιτήσεις επηρεάζουν την καθημερινότητα των εργαζομένων.

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