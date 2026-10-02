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Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στο κληρονομικό δίκαιο, με το νέο νομοθετικό πλαίσιο να μεταβάλλει τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ρυθμίζονται οι κληρονομιές και οι σχέσεις μεταξύ των μελλοντικών κληρονόμων. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι δυνατότητες συμφωνίας πριν από τον θάνατο, αλλά και η προσπάθεια να περιοριστούν οι αντιπαραθέσεις που συχνά οδηγούν σε μακροχρόνιες δικαστικές διαδικασίες και σε περιουσιακά στοιχεία που παραμένουν αναξιοποίητα.

Οι αλλαγές αφορούν κυρίως τις περιπτώσεις στις οποίες η περιουσία ενός προσώπου πρόκειται να μεταβιβαστεί στους κληρονόμους του, αλλά και τις δυνατότητες που παρέχονται στους ίδιους να ρυθμίσουν εκ των προτέρων τις μελλοντικές αξιώσεις τους.

Συμφωνίες πριν από τον θάνατο

Με το προηγούμενο πλαίσιο, όταν ένα πρόσωπο έφευγε από τη ζωή χωρίς να έχει αφήσει διαθήκη, τα κληρονομικά δικαιώματα διαμορφώνονταν με βάση τις προβλεπόμενες τάξεις κληρονόμων, με τον σύζυγο και τα παιδιά να έχουν κληρονομικά δικαιώματα.

Το νέο πλαίσιο διευρύνει τη δυνατότητα προληπτικής ρύθμισης της κληρονομικής διαδοχής. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η δυνατότητα σύναψης κληρονομικών συμβάσεων, μέσω των οποίων μπορούν να προσδιορίζονται συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία και ο μελλοντικός δικαιούχος τους.

Με αυτόν τον τρόπο, η κατανομή της περιουσίας μπορεί να έχει καθοριστεί πριν από τον θάνατο του κληρονομούμενου, περιορίζοντας τα περιθώρια μεταγενέστερων διαφωνιών μεταξύ των προσώπων που έχουν κληρονομικά δικαιώματα.

Παραίτηση από μελλοντική κληρονομική αξίωση

Μια ακόμη σημαντική αλλαγή αφορά τη δυνατότητα του κληρονόμου να παραιτηθεί από μελλοντική κληρονομική αξίωση.

Η παραίτηση μπορεί να γίνει, υπό τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος, είτε με αντάλλαγμα είτε χωρίς αντάλλαγμα. Η συγκεκριμένη δυνατότητα μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο για την εκ των προτέρων διευθέτηση διαφορών που διαφορετικά θα μπορούσαν να εμφανιστούν μετά τον θάνατο του κληρονομούμενου.

Παράλληλα, στόχος είναι να περιοριστούν περιπτώσεις στις οποίες η αδυναμία συμφωνίας μεταξύ κληρονόμων οδηγεί σε δικαστικές διαμάχες ή αφήνει ακίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία ουσιαστικά «μπλοκαρισμένα».

Νέα δεδομένα για τη νόμιμη μοίρα

Μεταβολές προβλέπονται επίσης στο καθεστώς της νόμιμης μοίρας, δηλαδή στο μέρος της κληρονομικής περιουσίας που προστατεύεται από τον νόμο υπέρ συγκεκριμένων κληρονόμων.

Οι αλλαγές εντάσσονται στη γενικότερη προσπάθεια αναμόρφωσης του τρόπου με τον οποίο οργανώνεται η κληρονομική διαδοχή, με μεγαλύτερη έμφαση στη δυνατότητα προληπτικών συμφωνιών και στη μείωση των συγκρούσεων μετά τον θάνατο.

Το νέο πλαίσιο επιχειρεί έτσι να μεταφέρει μεγαλύτερο μέρος της διαδικασίας από το στάδιο της μεταγενέστερης δικαστικής αντιπαράθεσης σε εκείνο της εκ των προτέρων συμφωνίας, δίνοντας περισσότερα περιθώρια ρύθμισης της περιουσίας και των μελλοντικών κληρονομικών αξιώσεων.

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